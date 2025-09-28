Újabb csúcsderbit nyert a Szarvas

A szarvasi együttes az elsőosztályú tabellán immár négy pont előnnyel vezet a szabadnapját még le nem töltő KOTE előtt, illetve öttel előzi meg a most legyőzött OMTK-t és a Gyomaendrődöt. Mutatjuk a nap összefoglalóját.

A szarvasi csapat újabb közvetlen riválisát múlta felül, bár az eddigi legnehezebb mérkőzését játszotta az Orosházával. Fotó: Babák Zoltán

Szarvasi FC–Orosházi MTK-ULE 4–2 (2–1)

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Szarvas, 312 néző. Vezette: Tóth Imre.

Szarvas: Köteles – Nagy S., Furár, Magyar (Pilán R.), Barna, Bojtos (Kepenyes), Kovács Zsolt (Tóth B.), Pilán M., Simon (Zima), Kasik (Cservenák), Sindel. Edző: Klimaj Zoltán, Somogyi János.

Orosháza: Salka – Péter, Ondrejó, Berki (Miszlai), Nagy B., Bánki-Horváth G., Darida, Márk, Harangozó, Halász, Bónus. Edző: Bodzás Ádám.

Gólszerző: Pilán M. (25., 46.), Furár (42.), Kasik (75.), ill. Halász (10., 71.). Kiállítva: Harangozó (53. – második sárga lap).

Klimaj Zoltán: – Volt már jobb napunk, játszottunk már jobban is, de az egységes csapatmunka és egy-két extra egyéni teljesítmény elég volt a győzelemhez. Értékes három pontot szereztünk.

Bodzás Ádám: – Jó csapattal szemben, ilyen játékkal ki lehet kapni. A játékvezetés méltatlan volt a rangadóhoz.

Rohony Gábor

Füzesgyarmati SK–Dévaványai SE 3–2 (1–1)

Füzesgyarmat, 50 néző. Vezette: Bozó Norbert.

Füzesgyarmat: Fildan – Jámbor, Kiss B. (Farkas K.), Béres, Szilágyi, Balázs, Lukács Zs. (Kis Sz.), Pákozdi, Vámos I., Juhász, Magyar. Játékos-edző: Boros Tibor.

Dévaványa: Dobozi – Szász, Papp D. (Kis G.), Katona, Kisari, Polonio-Guerreiro (Juhász), Kun, Bakó, Marton, Szabó E., Szántó B. Edző: Bereczki Árpád.

Gólszerző: Magyar (27.), Béres (69.), Balázs (88.), ill. Szász (4.), Szabó E. (70.).

A 16. percben Lukács Zs. büntetőjét Dobozi hárította.

Boros Tibor: – Mindkét kapura nagyon veszélyesek voltunk, de a végén volt pici szerencsénk és be tudtuk préselni a győztes gólt.

Bereczki Árpád: – Javuló játék mellett, egy nyílt sisakos mérkőzésen, a szerencsésebb hazai csapat győzött. Az eredmény akár fordított is lehetett volna.

Papp Sándor

Jamina SE–Kondorosi TE 2–2 (0–1)

Békéscsaba, 200 néző. Vezette: Tal Daniel (román).

Jamina: Dolezsán – Ruzsa, Szabó L. (Bozsó), Bány, Szaszák, Palik (Petrás), Csatlós, Szabó V., Bánfi (Kerekes), Jánovszki, Balog K. (Mazán). Edző: Mazán Zoltán.

Kondoros: Gritta – Takács, Czvalinga Á., Rafaj P. (Fejér), Gedó (Buzás), Szász Albert, Mile, Csicsely, Vízkeleti, Paluska, Czvalinga M. (Dankó). Edző: Janis János.

Gólszerző: Bány (69.), Jánovszki (82.), ill. Szász Albert (16.), Takács (75.).

Mazán Zoltán: – Iramos mérkőzésen, mindkét félidőben nagyon rosszkor kaptuk a gólt. Mivel mi irányítottuk a mérkőzés, sajnos a végén így be kellett érnünk egy döntetlennel, a lelkes és szimpatikus Kondoros ellen.

Janis János: – Nekünk ez egy győzelemmel felérő döntetlen volt. Ezer sebből vérzünk hetek óta, mégis sikerült pontot szereznünk. A kis pulyka is pulyka.