Fenntartanák a harci szellemet Szarvason

Hat forduló után még inkább egyértelművé vált minden a vármegyei labdarúgást figyelő számára, hogy idén a Szarvasi FC már messze nem ugyanaz, mint az előző években látott gárda, a Körös-partiak kiemelkednek a mezőnyből.

A fehér mezes orosháziak egyelőre még tartják a lépést a Szarvasi FC csapatával

Fotó: Bohus Krisztián

Folytatná a győzelmi szériát a Szarvasi FC

A kondorosi csapaton is nagyon könnyen túlléptek, és csak a legpesszimistább szarvasi drukkerek gondolják, hogy a soron következő ellenfél, az Orosházi MTK-ULE komoly veszélyt jelenthet csapatukra.

– Mindenki azt szeretné, hogy hazai pályán folytassuk a győzelmi szériát – kezdte Somogyi János, a Szarvasi FC edzője. – Ami tavaly sokszor nem jött össze, az most szinte jön magától. Ez nagyon jó, de semmiképpen nem szabad hátradőlni, hanem azt a harci szellemet kell mutatni, mint eddig. Remélem azonban, hogy a csapatból senki nem veszi természetesnek, hogy automatikusan megnyerünk minden mérkőzést, azért továbbra is tenni kell. Figyelmeztető lehet, hogy Kondoroson a második félidő egy egyre végződött. Az Orosháza szépen gyűjti a pontokat, de ha hozzuk azt a színvonalat, amit eddig, akkor minden esélyünk megvan arra, hogy nyerjünk.

Bár csapata, az Orosházi MTK-ULE hozta a Nagyszénás elleni szomszédvári csatát, Bodzás Ádám edző nagyon nem volt elégedett csapata játékával.

– Az előző heti produktum remélem ébresztőt fújt a csapatnak, mert ezen a hétvégén hasonló teljesítménnyel borítékolható lenne az eredmény! – utalt a kék-fehérek edzője a Nagyszénás elleni bajnokira. – Futó Zsombit megműtötték a héten, rá a bajnokság hátra lévő részében nem számíthatunk, Kasuba Dani bordarepedés miatt kényszerül pihenőre, és Fehér Bence bokasérülése is lassan gyógyul. Rajtuk kívül kisebb-nagyobb betegségek is hátráltatják a csapatot, de igyekszünk felkészülni a rangadóra. Komoly erőfelmérő lesz ez számunkra, mert az eredmények alapján a szarvasi csapat magasan az osztály szintje felett van – ismerte el az orosháziak trénere, de ahogy mondja, nem feltartott kézzel mennek Szarvasra, ahol pontot, pontokat szeretnénk szerezni.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A 7. forduló műsora

Szeptember 27., szombat, 16.00: Füzesgyarmati SK–Dévaványai SE, Szeghalmi FC–Békési FC, Jamina SE–Kondorosi TE, Nagyszénás SE–Mezőhegyesi SE, Szarvasi FC–Orosházi MTK-ULE.