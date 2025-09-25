szeptember 25., csütörtök

Labdarúgás

2 órája

Fenntartanák a harci szellemet Szarvason

Címkék#Orosházi MTK-ULE#csapat#Nagyszénás SE#Jamina SE#Kondorosi TE

Újabb rangadó vár a még hibátlan Szarvasi FC-re a Békés vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban, amely az egyik üldöző Orosházi MTK-ULE gárdáját látja vendégül. Bár a rangadó kifejezéssel illendő óvatosnak lenni, mert a Szarvasi FC az addig remeklő, de nehéz időszakot élő Kondorosi TE otthonában is egy félidő alatt letudta mérkőzést és nyert végül 6–1-re.

Gajdács Pál

Hat forduló után még inkább egyértelművé vált minden a vármegyei labdarúgást figyelő számára, hogy idén a Szarvasi FC már messze nem ugyanaz, mint az előző években látott gárda, a Körös-partiak kiemelkednek a mezőnyből. 

Szarvasi FC
A fehér mezes orosháziak egyelőre még tartják a lépést a Szarvasi FC csapatával
Fotó: Bohus Krisztián

Folytatná a győzelmi szériát a Szarvasi FC

A kondorosi csapaton is nagyon könnyen túlléptek, és csak a legpesszimistább szarvasi drukkerek gondolják, hogy a soron következő ellenfél, az Orosházi MTK-ULE komoly veszélyt jelenthet csapatukra. 

– Mindenki azt szeretné, hogy hazai pályán folytassuk a győzelmi szériát – kezdte Somogyi János, a Szarvasi FC edzője. – Ami tavaly sokszor nem jött össze, az most szinte jön magától. Ez nagyon jó, de semmiképpen nem szabad hátradőlni, hanem azt a harci szellemet kell mutatni, mint eddig. Remélem azonban, hogy a csapatból senki nem veszi természetesnek, hogy automatikusan megnyerünk minden mérkőzést, azért továbbra is tenni kell. Figyelmeztető lehet, hogy Kondoroson a második félidő egy egyre végződött. Az Orosháza szépen gyűjti a pontokat, de ha hozzuk azt a színvonalat, amit eddig, akkor minden esélyünk megvan arra, hogy nyerjünk.

Bár csapata, az Orosházi MTK-ULE hozta a Nagyszénás elleni szomszédvári csatát, Bodzás Ádám edző nagyon nem volt elégedett csapata játékával. 

– Az előző heti produktum remélem ébresztőt fújt a csapatnak, mert ezen a hétvégén hasonló teljesítménnyel borítékolható lenne az eredmény! – utalt a kék-fehérek edzője a Nagyszénás elleni bajnokira. – Futó Zsombit megműtötték a héten, rá a bajnokság hátra lévő részében nem számíthatunk, Kasuba Dani bordarepedés miatt kényszerül pihenőre, és Fehér Bence bokasérülése is lassan gyógyul. Rajtuk kívül kisebb-nagyobb betegségek is hátráltatják a csapatot, de igyekszünk felkészülni a rangadóra. Komoly erőfelmérő lesz ez számunkra, mert az eredmények alapján a szarvasi csapat magasan az osztály szintje felett van – ismerte el az orosháziak trénere, de ahogy mondja, nem feltartott kézzel mennek Szarvasra, ahol pontot, pontokat szeretnénk szerezni. 

A 7. forduló műsora 

Szeptember 27., szombat, 16.00: Füzesgyarmati SK–Dévaványai SE, Szeghalmi FC–Békési FC, Jamina SE–Kondorosi TE, Nagyszénás SE–Mezőhegyesi SE, Szarvasi FC–Orosházi MTK-ULE. 

 

 

