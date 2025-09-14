A Szarvas még gólt sem kapott az idei bajnokságban

A Szarvasi FC szomszédvári derbit nyert a jól teljesítő szénásiak ellen, ezzel továbbra sem veszített pontot az első osztályban, nem mellesleg még gólt sem kapott 360 percnyi játék során.

A Szarvasi FC játékosai rendületlenül ostromolták a szénásiak kapuját. Fotó: Babák Zoltán

Ezzel együtt a KOTE állt az élre, kihasználva az orosháziak szabadnapját. A zöld-fehérek a 92. percben szerzett góllal nyertek a remeklő békésiek ellen. A Jamina is jól finiselt, így valamivel magabiztosabb sikert ért el a fiatal ványaiakkal szemben. A Gyomaendrőd megküzdött a 75 percen át emberhátrányban játszó Szeghalom otthonában, a szomszédban, Gyarmaton viszont nem bírt egymással észak és dél. Íme az összefoglaló.

Szeghalmi FC–Gyomaendrődi FC 0–1 (0–0)

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Szeghalom, 80 néző. Vezeti: ifj. Medovarszki János.

Szeghalom: Resetár – Vincze, Mészáros Márk, Tóth I., Bakk, Hajdú, Hoffmann (Nagy M.), Stefán, Mészáros Máté (Karim), Zsilák, Kiss T. Edző: Hajdu Csaba, Kardos Ferenc Gergő.

Gyomaendrőd: Soczó Sz. – Endrefalvi (Egri), Csipai, Soczó Cs., Forgács (Sebők), Szikszai, Lénárt, Hanea (Truczka), Pecznik, Werle (Valach), Szilágyi (Kovács A.). Edző: Kéri Roland.

Gólszerző: Hanea (70.). Kiállítva: Mészáros Márk (14. – utolsó emberként szabálytalankodott).

Hanea a 67. percben büntetőt hibázott.

Kardos Gergő: – A fiúk megint kiváló mentalitással léptek pályára, a szurkolóink megint kitettek magukért. Viszont ismét kihagytuk a helyzeteinket, melyből közel nyolcvan percet emberhátrányban játszva is volt pár darab. Sajnos azonban nem mindenki nőtt fel a mérkőzés színvonalához!

Kéri Roland: – Hektikus mérkőzésen, a szerencsésebb csapat győzött. Amennyiben a helyzeteket nézzünk, akkor az eredmény a hazaiakra nézve hízelgő, bár tíz emberrel mindent megtettek a pontszerzés érdekében. Következetes, jó játékvezetés.

Kiss Lajos

Jamina SE–Dévaványai SE 3–1 (1–0)

Békéscsaba, 100 néző. Vezette: Bálint Attila.

Jamina: Dolezsán – Kerekes (Kardos), Leszkó (Szabó L.), Bány, Raducu (Csatlós), Szaszák, Balog K., Palik, Szabó V. (Bozsó), Bánfi (Nagy B.), Jánovszki. Edző: Mazán Zoltán.

Dévaványa: Dobozi – Szász, Papp D. (Csordás), Katona, Kisari, Polasek, Kun (Ungi), Bakó, Marton, Szabó E., Szántó B. Edző: Bereczki Árpád.

Gólszerző: Jánovszki (11.), Bozsó (75., 87.), ill. Kisari (90.).

Mazán Zoltán: – Próbáltunk dominálni, ami a meccs nagy részében sikerült is. Az első gól talán túlságosan is megnyugtatott bennünket, de szünet után tudtunk tempót váltani, adva voltak a helyzeteink és az utolsó negyedórában ezekből bebiztosítottuk a sikerünket, a sportszerű vendégek ellen.

Bereczki Árpád: – Hetvenöt percig partiban voltunk a jó minőségű hazai csapattal, sajnos a második gól megpecsételte a sorsunkat. Ettől függetlenül öt utánpótláskorú játékossal nagyot küzdött a csapatom. Várjuk vissza a sérülteket.