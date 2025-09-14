5 órája
A Szarvas még gólt sem kapott az idei bajnokságban
Szoros mérkőzéseket hozott a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság szombati ötödik játéknapja. Egyedül a hibátlanul menetelő Szarvasi FC vette – az eddigiekhez hasonlóan – könnyedén a hazai párharcát. Az egykori ikonikus vezetőjét elvesztő Kondoros a hosszabbításban szerzett góllal zsebelte be a pontokat, ezzel a tabella élére állt.
A Szarvasi FC szomszédvári derbit nyert a jól teljesítő szénásiak ellen, ezzel továbbra sem veszített pontot az első osztályban, nem mellesleg még gólt sem kapott 360 percnyi játék során.
Ezzel együtt a KOTE állt az élre, kihasználva az orosháziak szabadnapját. A zöld-fehérek a 92. percben szerzett góllal nyertek a remeklő békésiek ellen. A Jamina is jól finiselt, így valamivel magabiztosabb sikert ért el a fiatal ványaiakkal szemben. A Gyomaendrőd megküzdött a 75 percen át emberhátrányban játszó Szeghalom otthonában, a szomszédban, Gyarmaton viszont nem bírt egymással észak és dél. Íme az összefoglaló.
Szeghalmi FC–Gyomaendrődi FC 0–1 (0–0)
Vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Szeghalom, 80 néző. Vezeti: ifj. Medovarszki János.
Szeghalom: Resetár – Vincze, Mészáros Márk, Tóth I., Bakk, Hajdú, Hoffmann (Nagy M.), Stefán, Mészáros Máté (Karim), Zsilák, Kiss T. Edző: Hajdu Csaba, Kardos Ferenc Gergő.
Gyomaendrőd: Soczó Sz. – Endrefalvi (Egri), Csipai, Soczó Cs., Forgács (Sebők), Szikszai, Lénárt, Hanea (Truczka), Pecznik, Werle (Valach), Szilágyi (Kovács A.). Edző: Kéri Roland.
Gólszerző: Hanea (70.). Kiállítva: Mészáros Márk (14. – utolsó emberként szabálytalankodott).
Hanea a 67. percben büntetőt hibázott.
Kardos Gergő: – A fiúk megint kiváló mentalitással léptek pályára, a szurkolóink megint kitettek magukért. Viszont ismét kihagytuk a helyzeteinket, melyből közel nyolcvan percet emberhátrányban játszva is volt pár darab. Sajnos azonban nem mindenki nőtt fel a mérkőzés színvonalához!
Kéri Roland: – Hektikus mérkőzésen, a szerencsésebb csapat győzött. Amennyiben a helyzeteket nézzünk, akkor az eredmény a hazaiakra nézve hízelgő, bár tíz emberrel mindent megtettek a pontszerzés érdekében. Következetes, jó játékvezetés.
Kiss Lajos
Jamina SE–Dévaványai SE 3–1 (1–0)
Békéscsaba, 100 néző. Vezette: Bálint Attila.
Jamina: Dolezsán – Kerekes (Kardos), Leszkó (Szabó L.), Bány, Raducu (Csatlós), Szaszák, Balog K., Palik, Szabó V. (Bozsó), Bánfi (Nagy B.), Jánovszki. Edző: Mazán Zoltán.
Dévaványa: Dobozi – Szász, Papp D. (Csordás), Katona, Kisari, Polasek, Kun (Ungi), Bakó, Marton, Szabó E., Szántó B. Edző: Bereczki Árpád.
Gólszerző: Jánovszki (11.), Bozsó (75., 87.), ill. Kisari (90.).
Mazán Zoltán: – Próbáltunk dominálni, ami a meccs nagy részében sikerült is. Az első gól talán túlságosan is megnyugtatott bennünket, de szünet után tudtunk tempót váltani, adva voltak a helyzeteink és az utolsó negyedórában ezekből bebiztosítottuk a sikerünket, a sportszerű vendégek ellen.
Bereczki Árpád: – Hetvenöt percig partiban voltunk a jó minőségű hazai csapattal, sajnos a második gól megpecsételte a sorsunkat. Ettől függetlenül öt utánpótláskorú játékossal nagyot küzdött a csapatom. Várjuk vissza a sérülteket.
Győri Ferenc
Szarvasi FC–Nagyszénás SE 5–0 (3–0)
Szarvas, 200 néző. Vezette: Nemczov Márk.
Szarvas: Köteles – Nagy S., Furár (Kepenyes), Magyar, Barna, Bojtos, Kovács Zs. (Zima), Pilán M., Simon (Tóth B.), Kasik (Tanner), Sindel (Cservenák). Edző: Klimaj Zoltán, Somogyi János.
Nagyszénás: Valuk – Farkas M. (Frankó), Kovács L., Farkas K. (Kocsis), Molnár Zs., Somogyvári, Kálmán (Maczik Dávid), Maczik Dániel, Papp M., Libor, Vecsernyés. Edző: Tasi Róbert.
Gólszerző: Furár (3., 44.), Barna (17.), Kepenyes (60.), Magyar (86. – 11-esből).
A mérkőzés előtt néma főhajtással emlékeztek Petneházi György egykori szarvasi és orosházi labdarúgóra és Skita Pál főszurkolóra.
Somogyi János: – Nagyon szívós és fegyelmezett volt a fiatal vendégcsapat, ennek ellenére azért sok helyzetet tudtunk kidolgozni, és egy jó közepes teljesítménnyel is megérdemelten nyertünk. Tudjuk, hogy jövő héttől sokkal nehezebb mérkőzéseink következnek, szeretnénk ezeken is bizonyítani.
Tasi Róbert: – Büszke vagyok a srácokra, az ahogyan ma hozzáálltak a mérkőzéshez példaértékű kell, hogy legyen a jövőben. Nem néz ki jól az ötgólos vereség, de ettől a Szarvastól azt gondolom vállalható volt. Nem egy súlycsoport a két gárda. Jó játékvezetés és asszisztencia
Rohony Gábor
Kondorosi TE–Békési FC 3–2 (2–1)
Kondoros, 200 néző. Vezette: Kató Benedek.
Kondoros: Gritta – Takács (Dankó), Czvalinga Á., Gedó, Rafaj P., Mile (Szász Albert), Mladonyiczki, Csicsely (Radics), Vízkeleti, Rafaj R., Rafaj M. Edző: Janis János.
Békés: Takács – Medve, Nagy J., Nagy Sz., Marik, Rózsavölgyi (Apáti-Nagy), Csaplár (Nagy N.), Mihalik, Balázs, Rigler (Rádai), Urbán. Edző: Zsiros György.
Gólszerző: Takács (6.), Rafaj R. (32. – 11-esből), Radics (92.), ill. Balázs (10.), Nagy N. (60.). Kiállítva: Mladonyiczki (74. – kakaskodás), ill. Marik (70. – második sárga lap), Nagy N. (74. – kakaskodás).
A mérkőzés előtt egyperces gyászszünettel emlékeztek meg a Kondoros szombaton elhunyt egykori szakosztályvezetőjéről és elnökségi tagjáról, Kunstár Jánosról.
Janis János: – A mai meccs mottója lehetne az is: menekülés a győzelembe. Óriási ikont veszítettünk el Kunstár János személyében, mélyen gyászol az egész csapat. Nyugodj békésben Janikám, őszinte részvétünk a családnak!
Zsiros György: – Kunstár János emlékére tekintettel, inkább nem nyilatkozom.
Jankovics László
Füzesgyarmati SK–Mezőhegyesi SE 1–1 (0–0)
Füzesgyarmat, 30 néző. Vezette: Lovas László.
Füzesgyarmat: Fildan – Jámbor, Kis Sz. (Novák R.), Béres, Szilágyi, Balázs, Lukács Zs. (Szőke), Farkas K. (Gurmai), Juhász, Vámos I., Magyar (Boros). Edző: Boros Tibor.
Mezőhegyes: Lévai – Mátó, Bóna, Varga T., Zsilák, Szabó Zs., Vincze, Papp M., Tari, Szabó I. (Varga P.), Dócza (Faragó). Edző: Boér Zsolt.
Gólszerző: Lukács Zs. (70.), ill. Mátó (51.).
Boros Tibor: – Éljen a grassroots, a foci mindenkié! Ma pályára lépett a tizenévesektől az ötvenig minden korosztályunk.
Boér Zsolt: – A mérkőzés előtt aláírtuk volna ezt az eredményt, de óriási hiányérzetem van, mert többször álltunk a kapussal szemben, és nem tudtuk rárúgni a második gólt. Ilyet sehol nem éltem át, hogy minden meccsen egy meghatározó embert elveszítünk, ezért a jövő héten mi hamarabb kivesszük az őszi szünetet, mint az iskolások.
Tar Attila
Szabadnapos: Orosházi MTK-ULE
A góllövőlista élcsoportja
- 6 gólos: Bozsó Milán (Jamina), Furár Róbert Tibor (Szarvas), Sindel Roland (Szarvas)
- 4 gólos: Jánovszki László (Jamina), Miszlai László (Orosháza), Péter József (Orosháza)
- 3 gólos: Barna Viktor (Szarvas), Endrefalvi Erik (Gyomaendrőd), Kepenyes Ármin (Szarvas), Kisari Tibor (Dévaványa), Mészáros Máté József (Szeghalom)