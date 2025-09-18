szeptember 18., csütörtök

Asztalitenisz

2 órája

Szántosi Dávid szingapúri akadályokba ütközött

A szarvasi az ifjúsági Európa-bajnok, Szántosi Dávid számára egyesben és Lei Balázzsal párosban is az első forduló jelentette a végállomást az asztaliteniszezők WTT-sorozatának kappadókiai versenyén, Nevsehirben. A törökországi torna Feeder-besorolású és 30 ezer dollár az összdíjazása.

Verasztó Lajos
Szántosi Dávid szingapúri akadályokba ütközött

Szántosi Dávidon kifogtak az ázsiai riválisok. Fotó: WTT

Fest Attila tanítványa jól kezdte az egyéni mérkőzését, simán nyerte az első játszmát, de az ázsiai váltani tudott és fordított.
Párosban az első szettet a magyar kettős végigvezetve megnyerte. A következő két játszmában Szántosiék csak kapaszkodtak a szingapúriak után, a negyedikben pedig kiegyenlített küzdelem zajlott, de az ázsiaiak második mérkőzéslabdájukat már kihasználták és 25 perc alatt megnyerték a találkozót.

Eredmények. Férfi egyes, 1. forduló (a 32 közé jutásért):
Josh Csua (szingapúri)–Szántosi Dávid 3:1 (-6, 9, 6, 7)
Férfi páros, 1. forduló (a 8 közé jutásért):
Koen Pang, Ellsworth Le (szingapúri)–Lei Balázs, Szántosi Dávid 3:1 (-8, 6, 5, 10)

 

 

