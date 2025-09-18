Szántosi Dávid szingapúri akadályokba ütközött

Fest Attila tanítványa jól kezdte az egyéni mérkőzését, simán nyerte az első játszmát, de az ázsiai váltani tudott és fordított.

Párosban az első szettet a magyar kettős végigvezetve megnyerte. A következő két játszmában Szántosiék csak kapaszkodtak a szingapúriak után, a negyedikben pedig kiegyenlített küzdelem zajlott, de az ázsiaiak második mérkőzéslabdájukat már kihasználták és 25 perc alatt megnyerték a találkozót.

Eredmények. Férfi egyes, 1. forduló (a 32 közé jutásért):

Josh Csua (szingapúri)–Szántosi Dávid 3:1 (-6, 9, 6, 7)

Férfi páros, 1. forduló (a 8 közé jutásért):

Koen Pang, Ellsworth Le (szingapúri)–Lei Balázs, Szántosi Dávid 3:1 (-8, 6, 5, 10)