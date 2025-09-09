szeptember 9., kedd

Asztalitenisz

1 órája

Szántosit meg sem tudták szorítani

Budapesten, az Ormai László Csarnokban a hétvégén az U19-es korosztály I. osztályú évadnyitó ranglista versenyét rendezték meg, amelyen asztalhoz álltak a Békés vármegyei fiatalok is. A fiúknál Szántosi Dávid egyéniben és párosban sem talált legyőzőre. Az újdonsült ifjúsági Európa-bajnokot nem is tudták megszorítani riválisai.

Verasztó Lajos

Szántosi Dávid, a Szarvasi Körös ASE asztaliteniszezője a 74 tagú U19-es mezőnyben a főtáblán kezdett. 

Szántosi Dávid; asztalitenisz; ranglistaverseny
Szántosi Dávid és kínai származású társa a dobogó tetején, a fiú párosok eredményhirdetésén

Sorrendben a budaörsi Károly Mátyást, a debreceni ifj. Hegyi Pétert és a tatai Epinger Mártont is szettvesztés nélkül győzte le. Az elődöntőben a szombathelyi Poór Balázs ellen 3:1-re nyert, a fináléban pedig a párosban U15-ös Európa-bajnoki bronzérmes szombathelyi Gergely Márkot verte 3:0-ra. Botos Marcell, a szarvasi Demeter Lehel ASE játékosa csoportmásodikként került a főtáblára, és a 32 közé kerülésért 3:2-re kikapott Pálos Gergőtől (PEAC). Klubtársa, Posgay Brúnó nem jutott tovább a csoportjából.

Szántosi Dávid párosban is kimagaslott

Fiú párosok ranglistaversenyében Posgay Brúnó az ajkai Marsi Árminnal oldalán a 16 közé jutásért 3:0-ás vereséget szenvedett a Harkányi Ábel, Kancsár Péter (BVSC-Zugló) duótól. A Szántosi Dávid, Wei Chen Yu (Magyar Kínai AK) duó viszont imponálóan menetelt. Az Antal Sámuel, Botos Marcell (Budakörnyéki SE, Demeter Lehel ASE), az ifj. Hegyi Péter, Lindner Zétény (Debrecen, Dunakeszi), és a Harkányi Ábel, Kancsár Péter (BVSC-Zugló) kettős sem tudott szettet nyerni ellenük. Az elődöntőben a szombathelyi Gergely Márk, Szabó Lénárd duót verték 3:1-re Szántosiék, a fináléban pedig a Kizakisz Georgiosz, Poór Balázs (Yorgos ASE, Szombathely) pár ellen 2:1-es hátrányból fordítva lettek aranyérmesek.

A lányoknál Szilágyi Lívia, a Békési TEAM játékosa egyéniben csoport másodikként jutott a főtáblára, ahol a 16 közé jutásért 3:1-re nyert a mohácsi Somogyi Heidi ellen, majd a nyolc közé jutásért a debreceni Boér Anitától 3:0-ás vereséget szenvedett. Párosban a soltvadkerti Polónyi Nórával az oldalán a négy közé jutásért 3:0-ra kapott ki a Boér Anita, Erdélyi Blanka (Debrecen, ATSK Szeged) duótól.
 

 

 

