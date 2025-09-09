Vívás
1 órája
Orosházi szakember lett a vívó akadémia szakosztályvezetője
Nagy Nándor lett a békéscsabai Alföld Vívó Akadémia szakosztályvezetője.
A szakember nem ismeretlen a Békés vármegyei vívóéletben, hiszen jelenleg is alelnöke, szakosztályvezetője és edzője a vármegyei másik vívóklubjának, a jellemzően kardozókat nevelő Zsoldos Péter Orosházi Vívó Egyesületnek.
Nagy Nándor 1995-ben kezdett el vívni és 2006-ban edzősködni a az orosházi egyesületben. Békéscsabán szeptember 1-jén kezdte meg a munkát.
– Kollégáimmal kőkeményen dolgozunk azért, hogy az Alföld Vívó Akadémia továbbra is egy nagyon sikeres egyesület maradjon – mondta a szakember, aki továbbra is ellátja munkáját Orosházán.
