Vívás

1 órája

Orosházi szakember lett a vívó akadémia szakosztályvezetője

Nagy Nándor lett a békéscsabai Alföld Vívó Akadémia szakosztályvezetője.

Gajdács Pál

A szakember nem ismeretlen a Békés vármegyei vívóéletben, hiszen jelenleg is alelnöke, szakosztályvezetője és edzője a vármegyei másik vívóklubjának, a jellemzően kardozókat nevelő Zsoldos Péter Orosházi Vívó Egyesületnek. 

Nagy Nándor továbbra is azon dolgozik, hogy sikeres maradjon az egyesület
Nagy Nándor Fotó: AVA

Nagy Nándor 1995-ben kezdett el vívni és 2006-ban edzősködni a az orosházi egyesületben. Békéscsabán szeptember 1-jén kezdte meg a munkát.

– Kollégáimmal kőkeményen dolgozunk azért, hogy az Alföld Vívó Akadémia továbbra is egy nagyon sikeres egyesület maradjon – mondta a szakember, aki továbbra is ellátja munkáját Orosházán. 

 

 

