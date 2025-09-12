Neves előadókat vonultatott fel a nemzetközi sporttudományos konferencia

A sporttudományos konferencia megnyitóján – melyen a Magyar Röplabda Szövetség, a Békéscsaba Megyei Jogú Város, és helyszínt adó Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karával karöltve rendeztek meg – Baran Ádám, a Békéscsabai RSE elnöke, Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere, dr. Bódi Beáta, a Békés Vármegyei Kormányhivatal igazgatója és dr. Dux László, egyetemi tanár, a Gál Ferenc Egyetem rektora köszöntötte a hallgatókat.

A sporttudományos konferencia megnyitóján a mikrofonnál: Szarvas Péter, mellette Borbola István, a BRSE operatív igazgatója, moderátor, Vatai Gabriella, BarnÁdám, Dr. Dux László, Dr. Bódi Beáta Fotó: Dinya Magdolna

Sporttudományos konferencia: nívós előadások nemcsak szakembereknek

Baran Ádám köszönetét fejezte ki a békéscsabai önkormányzatnak, az MRSZ-nek, hogy együttműködésükkel tudták megvalósítani az eseményt. Kiemelte, hogy a fejlődéshez elengedhetetlen a sporttudomány adta lehetőségek kihasználása.

Szarvas Péter azt kívánta fiataloknak, sportmenedzsereknek, edzőknek, hogy az elhangzott előadásokból merítkezzenek, tanulságokat vonjanak le az edzésmunkát, mentális felkészítést illetően.

Dr. Bódi Beáta, a vármegyei kormányhivatal igazgatója kiemelte, hogy a sport nemcsak testnevelés, a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. Megjegyezte, hogy a kormányhivatal és a BRSE alapértékei azonosak, mindkettő akarja a sikert.

– A két éve megkötött partnerségi szerződésnek az volt a célja, hogy a BRSE és a vármegyében működő felsőoktatási intézmények közötti kapcsolatot elmélyítsük.

Dr. Dux László rektor elmondta, büszkék arra, hogy a rendezvényüket az egyetemükön tartják meg.

– Egyetemünk elkötelezett az egészségnevelés és sportolás iránt – tette hozzá.

Az előadások sorát Vatai Gabriella a Magyar Röplabda Szövetség elnöke nyitotta meg, aki az MRSZ víziójáról beszélt, arról, hogy nemzetközi szinten is eredményes és széles körű hazai népszerűségnek örvendő röplabda sportági életet teremtsenek meg. Épít a fenntarthatóságra és az utánpótlás mennyiségi és minőségi fejlődésére. Bejelentette, hogy a jövő héten 36 diákkal elindul az első alapfokú edzőképzési tanfolyam.

Dr. habil. Halasi Szabolcs főiskolai tanár – aki az újvidéki és a Gál Ferenc Egyetem szarvasi Pedagógia Karán tanít – előadásából megtudhattuk, hogy az európai gyerekek 25 százaléka túlsúlyos, vagy elhízott. Európában az iskolákban kötelező a testnevelés, Magyarországon az általános-, és a középiskolákban is heti öt testnevelésórát tartanak.