2 órája
Neves előadókat vonultatott fel a nemzetközi sporttudományos konferencia
A békéscsabai Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karán rendezték meg pénteken a IV. Békéscsabai Nemzetközi Sporttudományos Konferenciát, amire számos hazai és külföldi szakember fogadta el a meghívást.
A sporttudományos konferencia megnyitóján – melyen a Magyar Röplabda Szövetség, a Békéscsaba Megyei Jogú Város, és helyszínt adó Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karával karöltve rendeztek meg – Baran Ádám, a Békéscsabai RSE elnöke, Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere, dr. Bódi Beáta, a Békés Vármegyei Kormányhivatal igazgatója és dr. Dux László, egyetemi tanár, a Gál Ferenc Egyetem rektora köszöntötte a hallgatókat.
Sporttudományos konferencia: nívós előadások nemcsak szakembereknek
Baran Ádám köszönetét fejezte ki a békéscsabai önkormányzatnak, az MRSZ-nek, hogy együttműködésükkel tudták megvalósítani az eseményt. Kiemelte, hogy a fejlődéshez elengedhetetlen a sporttudomány adta lehetőségek kihasználása.
Szarvas Péter azt kívánta fiataloknak, sportmenedzsereknek, edzőknek, hogy az elhangzott előadásokból merítkezzenek, tanulságokat vonjanak le az edzésmunkát, mentális felkészítést illetően.
Dr. Bódi Beáta, a vármegyei kormányhivatal igazgatója kiemelte, hogy a sport nemcsak testnevelés, a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. Megjegyezte, hogy a kormányhivatal és a BRSE alapértékei azonosak, mindkettő akarja a sikert.
– A két éve megkötött partnerségi szerződésnek az volt a célja, hogy a BRSE és a vármegyében működő felsőoktatási intézmények közötti kapcsolatot elmélyítsük.
Dr. Dux László rektor elmondta, büszkék arra, hogy a rendezvényüket az egyetemükön tartják meg.
– Egyetemünk elkötelezett az egészségnevelés és sportolás iránt – tette hozzá.
Az előadások sorát Vatai Gabriella a Magyar Röplabda Szövetség elnöke nyitotta meg, aki az MRSZ víziójáról beszélt, arról, hogy nemzetközi szinten is eredményes és széles körű hazai népszerűségnek örvendő röplabda sportági életet teremtsenek meg. Épít a fenntarthatóságra és az utánpótlás mennyiségi és minőségi fejlődésére. Bejelentette, hogy a jövő héten 36 diákkal elindul az első alapfokú edzőképzési tanfolyam.
Dr. habil. Halasi Szabolcs főiskolai tanár – aki az újvidéki és a Gál Ferenc Egyetem szarvasi Pedagógia Karán tanít – előadásából megtudhattuk, hogy az európai gyerekek 25 százaléka túlsúlyos, vagy elhízott. Európában az iskolákban kötelező a testnevelés, Magyarországon az általános-, és a középiskolákban is heti öt testnevelésórát tartanak.
– A mindennapos testnevelésnek vannak eredményei –, ami megsüvegelendő és követendő példa – a mindennapos testnevelés tett azért, hogy a túlsúlyos gyerekek száma csökkenjen.
A folytatásban a szerb röplabda-válogatottal 2000-ben aranyérmes center, Andrija Gerics lépett pódiumra, aki ma sportpszichológusként tevékenykedik.
Humorral tűzdelt „Nyomás alatt teljesíteni” című előadásában arról beszélt, hogy a sportolóknál a technikai, taktikai és fizikai felkészültség mellett mennyire fontos szerepe van a mentális oldalnak, akik az elvárások miatt óriási nyomás alá kerülnek. Gerics különböző technikákkal illusztrálta, hogy a nehéz pillanatokat hogyan lehet átélni.
A konferencia második felében dr. Molitorisz Dániel ortopéd sebész, Bruno Leban, az University of Cagliari professzora, kutató, Darabos Balázs erőnléti és rehabilitációs edző, valamint Toma Sándor, a Békéscsabai Röplabda Akadémia szakedzője előadását hallgathatták meg.
