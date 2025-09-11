Békés vármegye
Hét végi sportprogramok kézilabdától teniszig
Mutatjuk a hétvége viharsarki vonatkozású sporteseményeit. Ezekre a sportprogramokra lehet számítani.
A sportprogramok, melyek várnak ránk Békés vármegye szerte az előttünk álló napokban is.
Pénteki sportprogramok
- Asztalitenisz NB II.: Demeter Lehel ASE–ATSK Szeged I., Szarvas, 17.00. NB III.: Kecskeméti Spartacus SK–Gyulai AK, Kecskemét, 17.00.
Szombati sportprogramok
- Asztalitenisz NB II.: Békési TEAM–Szabó Pál Ceglédberceli DSE, Békés, 11.00. NB III.: ASE Orosháza–KNIR DSE, Orosháza, 11.00. Mezőtúri AFC II.–Csaba Fly, Mezőtúr, 17.00.
- Biliárd OB I.: Klub 120 Titánok–Kinizsi Team, Orosháza, 8.00. Gyulai Schőn–Agrimill-Szikora BK, Gyula, 8.00. Korona BK–Jóbarát BK Wolf Team, Gyomaendrőd, 8.00. Csabai BK Taroló–DABE I., Békéscsaba, 8.00. Safi BK–Dobozi BK, Szeghalom, 8.00. Magamért BK–DABE III., Békéscsaba, 8.00. OB II.: Gerendási BK–Okányi BK Cápa, Okány, 8.00. Berényi BK–Korona B, Mezőberény, 8.00. Tótkomlósi BK II.–Safi BK II., Tótkomlós, 8.00. Fair Play–Okányi BK Pelikán, Sarkad, 8.00. DABE II.–Székkutasi BK, Szentes, 8.00. Tótkomlósi Bikák–Mezőhegyesi BK, Tótkomlós, 8.00. OB III., A csoport: Csabai Szenior–Korona C, Békéscsaba, 8.00. Kiséri BK–Komádi, Szentes, 8.00. B csoport: Szikora Baráti Kör–Korona A, Mezőberény, 8.00. Sörpatika–Békéssámson, Pusztaföldvár, 8.00. C csoport: Agrimill B–Amnézia, Mezőberény, 8.00. Okány Pelikán II.–Jóbarát II., Okány 8.00.
- Kézilabda NB I. B női: Békéscsabai Előre NKSE–Gárdony-Pázmánd NKK, Békéscsaba, Városi Sportcsarnok, 16.00. NB I. B férfi: Békési FKC–Mezőkövesdi KC, Békés, 18.00. NB II. női: Kispest NKK–Zengő Alföld Orosházi KA, Budapest, 16.00. Szarvasi NKK–FKSE Algyő, Szarvas, 18.00. NB II. férfi: CSIKO-Racing SE Orosháza–Túrkevei VSE, Orosháza, 17.00. Tisza Volán SC–FISE-Újkígyós, Szeged, 18.00. Berettyó MSE–Békéscsaba DKSE, Berettyóújfalu, 18.00.
- Labdarúgás MOL Magyar Kupa, 3. forduló: Gyulai Termál FC–Mezőkövesd Zsóry FC, Gyula, 15.00. Békéscsaba 1912 Előre–Nyíregyháza Spartacus FC, Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 18.00. Vármegyei I. osztály: Füzesgyarmati SK–Mezőhegyesi SE, Füzesgyarmat, 16.30. Szeghalmi FC–Gyomaendrődi FC, Szeghalom, 16.30. Jamina SE–Dévaványai SE, Békéscsaba, Bessenyei u., 16.30. Kondorosi TE–Békési FC, Kondoros, 16.30. Szarvasi FC–Nagyszénás SE, Szarvas, 16.30. Vármegyei II. osztály: Újkígyós FC–Mezőberényi LE, Újkígyós, 13.00. Dobozi SE–Csabacsűdi GYLSE, Doboz, 13.00. Kaszaper SE–Eleki USE, Kaszaper, 13.00. Békéscsabai MÁV SE–Tótkomlósi TC, Békéscsaba, Csányi utca, 13.00. Battonyai TK–Békésszentandrási HMSE, Battonya, 13.00. Csanádapácai EFC–Mezőmegyer SE, Csanádapáca, 13.00. Vármegyei III. osztály, Észak: Vésztői TK–Sarkadi KLE, Vésztő, 16.30. Zsadányi KSE–Köröstarcsai KSK, Zsadány, 16.30. Okány KSK–Mezőmegyer SE II., Okány, 16.30. Kötegyáni FC–Békési FC II., Kötegyán, 16.30. Bucsa SE–Kamuti SK, Bucsa, 16.30. Vármegyei III. osztály, Dél: Jamina SE II.–Medgyesbodzás SE, Békéscsaba, Bessenyei u., 11.00. Csárdaszállási SZSK–Telekgerendási LSC, Csárdaszállás, 16.30. Csorvási SK–Mezőkovácsházi TE, Csorvás, 16.30. Kunágotai TE–Medgyesegyháza SE, Kunágota, 16.30. Kardos KSK–Kevermes SE, Kardos, 16.30.
- Tenisz OB III.: Békéscsabai Előre TK–Viharsarok TA, Gyula, 10.00. Agroázis-Szegedi VTK–TSZSK Gyula II., Szeged, 10.00.
- Úszás 36. Nagy Sándor-emlékverseny, Orosháza, Gyopárosfürdő, 10.00.
Vasárnapi sportprogramok
- Kézilabda NB II. női: CZ-Gyulasport–Tisza Volán Szeged, Gyula, 16.00. NB II. férfi: Zengő Alföld Orosházi KC–Makói KC, Orosháza, 18.00.
- Küzdősport Warriors Sparring Show (nemzetközi küzdelmi gyakorló nap), Békéscsaba, Csaba Pajta, 13.00.
- Labdarúgás Vármegyei II. osztály: Lőkösháza KSK–Végegyháza-Magyarbánhegyes, Lőkösháza, 16.30.
- Tenisz OB II.: MozGO SE Nagykőrös–Orosházi VTK, Nagykőrös, 10.00. OB III.: Viharsarok TA–Dél-alföldi Tenisz Egyesület, Békéscsaba, 10.00. Szarvasi TC–Békéscsabai Előre TK, Szarvas, 10.00. OB I. női: Építők TK–TSZSK Gyula, Budapest, 10.00.
