Sportprogramok atlétikától teniszig

Pénteki sportprogram

Kosárlabda NB I. B Zöld csoport: Békéscsabai KK–DH Basket (Dunaharaszti), Békéscsaba, Evangélikus Sportcsarnok, 19.40.

Szombati sportprogramok

Asztalitenisz NB II.: Békési TEAM–Mezőtúri AFC I., Békés, 11.00. NB III.: ASE Orosháza–Csaba Fly, Orosháza, 11.00. Kováts DSE Karcag I.–Gyulai AK, Karcag, 16.00.

Atlétika 34. Gyulasport Szenior- és a 13. Szigeti István-emlékverseny, Gyula, Id. Christián László Városi Sporttelep, 11.00.

Futsal NB I. női: Gyulai Amazonok–Debreceni EAC, Gyula, 13.00.

Kézilabda NB I. B női: Szigetszentmiklós NKSE–Békéscsabai Előre NKSE, Szigetszentmiklós, 15.30. NB I. B férfi: Diósgyőri VTK–Békési FKC, Miskolc, 18.00. NB II. női: Zengő Alföld Orosházi KA–Gyáli BKSE, Orosháza, 18.00.

Labdarúgás Vármegyei I. osztály: Füzesgyarmati SK–Dévaványai SE, Füzesgyarmat, 16.00. Szeghalmi FC–Békési FC, Szeghalom, 16.00. Jamina SE–Kondorosi TE, Békéscsaba, Bessenyei u., 16.00. Nagyszénás SE–Mezőhegyesi SE, Nagyszénás, 16.00. Szarvasi FC–Orosházi MTK-ULE, Szarvas, 16.00. Vármegyei II. osztály: Újkígyós FC–Csanádapácai EFC, Újkígyós, 16.00. Szabadkígyósi SZSC–Mezőberényi LE, Szabadkígyós, 16.00. Eleki USE–Csabacsűdi GYLSE, Elek, 16.00. Dobozi SE–Tótkomlósi TC, Doboz, 16.00. Kaszaper SE–Végegyháza-Magyarbánhegyes, Kaszaper, 16.00. Battonyai TK–Mezőmegyer SE, Battonya, 16.00. Vármegyei III. osztály, Észak: Vésztői TK–Kötegyáni FC, Vésztő, 16.00. Okány KSK–Békési FC II., Okány, 16.00. Kamuti SK–Zsadányi KSE, Kamut, 16.00. Gerlai SE–Sarkadi KLE, Gerla, 16.00. Bucsa SE–Mezőmegyer SE II., Bucsa, 16.00. Dél: Jamina SE II.–Telekgerendási LSC, Békéscsaba, Bessenyei u., 11.00. Csárdaszállási SZSK–Medgyesegyháza SE, Csárdaszállás, 16.00. Csorvási SK–Kunágotai TE, Csorvás, 16.00.

Tenisz OB III.: Békéscsabai Előre TK–Dél-alföldi Tenisz Egyesület, Gyula, 10.00. OB I. női: Építők TK–TSZSK Gyula, Budapest, 10.00.

Vasárnapi sportprogramok

Kézilabda NB II. női: Nemesnádudvari NKSZE–CZ-Gyulasport, Nemesnádudvar, 14.00. Alsónémedi SE–Szarvasi NKK, Alsónémedi, 18.00.

Labdarúgás NB II.: Békéscsaba 1912 Előre–FC Ajka, Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 19.00. NB III.: Békéscsaba 1912 Előre II.–FC Dabas, Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 15.00. Erzsébeti SMTK–Gyulai TFC, Budapest, 16.00. Vármegyei II. osztály: Lőkösháza KSK–Békésszentandrási HMSE, Lőkösháza, 16.00. Vármegyei III. osztály, Dél: Medgyesbodzás SE–Kardos KSK, Medgyesbodzás, 16.00. Kevermes SE–Békéssámsoni SK, Kevermes, 16.00.

Tenisz OB III.: Békéscsabai Előre TK–Viharsarok TA, Gyula, 10.00. Dél-alföldi Tenisz Egyesület–Szarvasi TC, Szeged, 10.00.