2 órája
Hétközi sportprogramok
Mutatjuk a hétközi viharsarki vonatkozású sporteseményeket.
Mutatjuk a kínálatot, ezek a sportprogramok várnak ránk. Forrás: shutterstock
Keddi sportprogram
Kézilabda Magyar Kupa női: Szegedi NKE–Tappe-Békéscsabai ENKSE, Szeged, 18.00.
Szerdai sportprogramok
Kosárlabda Felkészülési mérkőzés: Békéscsabai KK–Vásárhelyi Kosársuli, Békéscsaba, Evangélikus csarnok, 19.30.
Labdarúgás Piller Sándor Vármegyei Kupa: Újkígyós FC–Gyomaendrődi FC, Újkígyós, 16.30. Végegyháza-Magyarbánhegyes–Nagyszénás SE, Magyarbánhegyes, 16.30. Köröstarcsai KSK–Szeghalmi FC, Köröstarcsa, 16.30. Vésztői TK–Békési FC, Vésztő, 16.30. Mezőberényi LE–Szarvasi FC, Mezőberény, 16.30. Dobozi SE–Orosházi MTK-ULE, Doboz, 16.30. Kunágotai TE–Mezőhegyesi SE, Kunágota, 16.30. Sarkadi KLE–Jamina SE, Sarkad, 16.30. Medgyesbodzás SE–Kondorosi TE, Medgyesbodzás, 16.30. Zsadány KSK–Dévaványai SE, Zsadány, 16.30.
Pénteki sportprogramok
Asztalitenisz NB II.: Demeter Lehel ASE–ATSK Szeged I., Szarvas, 17.00. NB III.: Kecskeméti SSK–Gyulai AK, Kecskemét, 17.00.
