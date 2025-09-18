4 órája
Hét végi sportprogramok asztalitenisztől röplabdáig
Mutatjuk a hétvége viharsarki vonatkozású sporteseményeit. Ezekre a sportprogramokra lehet számítani.
Választékos sportprogramok várnak ránk Békés vármegye szerte az előttünk álló napokban is.
Pénteki sportprogramok
Asztalitenisz NB II.: Szabó Pál Ceglédberceli DSE–Demeter Lehel ASE, Ceglédbercel, 18.30.
Kosárlabda Felkészülési mérkőzés: Vásárhelyi Kosársuli–Békéscsabai KK, Hódmezővásárhely, 18.30.
Röplabda BRSE 25 Nemzetközi felkészülési női torna: MBH-Békéscsaba–CSM Lugos, Békéscsaba, Városi Sportcsarnok, 18.00.
Szombati sportprogramok
Asztalitenisz NB III.: Gyulai AK–ASE Orosháza, Gyula, 11.00. Csaba Fly–Kecskeméti Spartacus SK, Békéscsaba, 16.00.
Kézilabda NB I. B férfi: Békési FKC–Pick Szeged U21, Békés, 18.00.
Labdarúgás Vármegyei I. osztály: Kondorosi TE–Szarvasi FC, Kondoros, 16.00. Békési FC–Jamina SE, Békés, 16.00. Dévaványai SE–Szeghalmi FC, Dévaványa, 16.00. Gyomaendrődi FC–Füzesgyarmati SK, Gyomaendrőd, 16.00. Orosházi MTK-ULE–Nagyszénás SE Orosháza, 16.00. Vármegyei II. osztály: Mezőberényi LE–Battonyai TK, Mezőberény, 16.00. Dobozi SE–Eleki USE, Doboz, 16.00. Mezőmegyer SE–Újkígyós FC, Mezőmegyer, 16.00. Békésszentandrási HMSE–Szabadkígyósi SZSC, Békésszentandrás, 16.00. Csabacsűdi GYLSE–Csanádapácai EFC, Csabacsűd, 16.00. Vármegyei III. osztály, Észak: Békési FC II.–Vésztői TK, Békéés, 13.00. Mezőmegyer SE II.–Gerlai SE, Mezőmegyer, 13.30. Sarkadi KLE–Okány KSK, Sarkad, 16.00. Kamuti SK–Köröstarcsai KSK, Kamut, 16.00. Zsadányi KSE–Kötegyáni FC, Zsadány, 16.00. Dél: Medgyesegyháza SE–Csorvási SK, Medgyesegyháza, 16.00. Mezőkovácsházi TE–Csárdaszállási SZSK, Mezőkovácsháza, 16.00. Kardos KSK–Kunágotai TE, Kardos, 16.00. Jamina SE II.–Békéssámsoni SK, Békéscsaba, Bessenyei u., 16.00.
Röplabda BRSE 25 Nemzetközi felkészülési női torna: CSM Lugos–Fatum Nyíregyháza, Békéscsaba, Városi Sportcsarnok, 18.00.
Tenisz OB III.: Szarvasi TC–Viharsarok TA, Szarvas, 10.00. Békéscsabai Előre TK–Back Street Balls, Gyula, 10.00.
Vízilabda OB II.: Békésút-Békéscsaba–Szegedi Tudományegyetem Vízipóló Suli; Békésút-Békéscsaba–Szentesi Sport és Üdülőközpont, Hódmezővásárhely, 12.15 és 14.45.
Vasárnapi sportprogramok
Asztalitenisz NB II.: Békési TEAM–Szabó Pál Ceglédberceli DSE, Békés, 11.00.
Futás VII. Körös-körül futógála, Szarvas, Vízi Színház, 8.00.
Futsal NB I. női: Tolna-Mözs–Gyulai Amazonok, Tolna, 17.00.
Kézilabda NB II. női: Mezőtúri AFC–CZ Gyulasport, Mezőtúr, 18.00. NB II. férfi: Békéscsaba DKSE–Tisza Volán SC, Békéscsaba, Kazinczy iskola, 18.00. Makói KC–CSIKO-Racing SE Orosháza, Makó, 17.00. FISE-Újkígyós–Zengő Alföld Orosházi KC, Újkígyós, 17.00.
Labdarúgás NB II.: Budapest Honvéd FC–Békéscsaba 1912 Előre, Budapest, Bozsik Stadion, 19.00. NB III.: Budapest Honvéd II.–Békéscsaba 1912 Előre II., Budapest, 11.00. Gyulai TFC–BKV Előre, Gyula, 16.00. Vármegyei II. osztály: Végegyháza-Magyarbánhgyes–Békéscsabai MÁV SE, Magyarbánhegyes, 16.00. Tótkomlósi TC–Kaszaper SE, Tótkomlós, 16.00. Vármegyei III. osztály, Dél: Medgyesbodzás SE–Kevermes SE, Medgyesbodzás, 16.00.
Röplabda BRSE 25 Nemzetközi felkészülési női torna: MBH-Békéscsaba–Fatum Nyíregyháza, Békéscsaba, Városi Sportcsarnok, 16.00.
Tenisz OB III.: TSZSK Gyula II.–Szarvasi TC, Gyula, 10.00. OB I. női: Vasas-Muskétás–TSZSK Gyula, Budapest, 10.00.