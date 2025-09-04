48 perce
Hétvégi sportprogramok kerékpártól teniszig
Mutatjuk a hétvége viharsarki vonatkozású sporteseményeit. Ezekre a sportprogramokra lehet számítani.
Választékos sportprogramok várnak ránk az előttünk álló napokban is.
Szombati sportprogramok
Kerékpársport Kritérium országos bajnokság, Békéscsaba, Széchenyi u. 5., 10.00.
Kézilabda NB I. B női: Hajdúnánás SK–TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE, Hajdúnánás, 17.00.
Labdarúgás Vármegyei I. osztály: Békési FC–Szarvasi FC, Békés, 16.30. Dévaványai SE–Kondorosi TE, Dévaványa, 16.30. Gyomaendrődi FC–Jamina SE, Gyomaendrőd, 16.30. Mezőhegyesi SE–Szeghalmi FC, Mezőhegyes, 16.30. Orosházi MTK-ULE–Füzesgyarmati SK, Orosháza, 16.30. Piller Sándor Vármegyei Kupa, 2. forduló: Kamuti SK–Békésszentandrási HMSE, Kamut, 16.30. Telekgerendási LSC–Eleki USE, Telekgerendás, 16.30. Okány KSK–Szabadkígyósi SZSC, Okány, 16.30. Csorvási SK–Tótkomlósi TC, Csorvás, 16.30.
Lovassport Vármegyei gyerekügyességi bajnokság, döntő, Mezőhegyes, 9.00. Vármegyei fogathajtó bajnoki forduló, Csorvás, 9.00.
Tenisz OB II.: Orosházi VTK–Ball City SE, Orosháza, 10.00. OB III.: Békéscsabai Előre TK–Agroázis-Szegedi VTK, Gyula, 10.00. Dél-alföldi Tenisz Egyesület–Szarvasi TC, Szeged, 10.00. Viharsarok TA–TSZSK Gyula II., Békéscsaba, 10.00.
Vasárnapi sportprogramok
Kézilabda NB I. B férfi: Ferencvárosi TC U21–Békési FKC, Budapest, 18.00.
Labdarúgás NB III.: Budapest Honvéd II.–Gyulai TFC, Budapest, 11.00. Békéscsaba 1912 Előre II.–Csepel TC, Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 11.00.
Labdarúgás Piller Sándor Vármegyei Kupa, 2. forduló: Mezőkovácsházi TE–Csanádapácai EFC, Mezőkovácsháza, 16.30.
Lovassport Vármegyei díjugrató bajnokság, döntő, Mezőhegyes, 9.00.
Tenisz OB III.: Back Street Balls–Szarvasi TC, Szeged, 10.00. TSZSK Gyula II.–Dél-alföldi Tenisz Egyesület, Gyula, 10.00.
Kilép a Bora Kft. a multik szorításából, új helyre költöznek a színházi épületből