szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

31°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Békés vármegye

48 perce

Hétvégi sportprogramok kerékpártól teniszig

Címkék#időpontok#sportprogramok#meccsek

Mutatjuk a hétvége viharsarki vonatkozású sporteseményeit. Ezekre a sportprogramokra lehet számítani.

Beol.hu

Választékos sportprogramok várnak ránk az előttünk álló napokban is.

Hétvégi sportprogramok
Ezek a sportprogramok várnak ránk, mutatjuk a felozatalt. Forrás: shutterstock

Szombati sportprogramok

Kerékpársport Kritérium országos bajnokság, Békéscsaba, Széchenyi u. 5., 10.00.

Kézilabda NB I. B női: Hajdúnánás SK–TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE, Hajdúnánás, 17.00.

Labdarúgás Vármegyei I. osztály: Békési FC–Szarvasi FC, Békés, 16.30. Dévaványai SE–Kondorosi TE, Dévaványa, 16.30. Gyomaendrődi FC–Jamina SE, Gyomaendrőd, 16.30. Mezőhegyesi SE–Szeghalmi FC, Mezőhegyes, 16.30. Orosházi MTK-ULE–Füzesgyarmati SK, Orosháza, 16.30. Piller Sándor Vármegyei Kupa, 2. forduló: Kamuti SK–Békésszentandrási HMSE, Kamut, 16.30. Telekgerendási LSC–Eleki USE, Telekgerendás, 16.30. Okány KSK–Szabadkígyósi SZSC, Okány, 16.30. Csorvási SK–Tótkomlósi TC, Csorvás, 16.30.

Lovassport Vármegyei gyerekügyességi bajnokság, döntő, Mezőhegyes, 9.00. Vármegyei fogathajtó bajnoki forduló, Csorvás, 9.00.

Tenisz OB II.: Orosházi VTK–Ball City SE, Orosháza, 10.00. OB III.: Békéscsabai Előre TK–Agroázis-Szegedi VTK, Gyula, 10.00. Dél-alföldi Tenisz Egyesület–Szarvasi TC, Szeged, 10.00. Viharsarok TA–TSZSK Gyula II., Békéscsaba, 10.00.

Vasárnapi sportprogramok

Kézilabda NB I. B férfi: Ferencvárosi TC U21–Békési FKC, Budapest, 18.00.

Labdarúgás NB III.: Budapest Honvéd II.–Gyulai TFC, Budapest, 11.00. Békéscsaba 1912 Előre II.–Csepel TC, Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 11.00.

Labdarúgás Piller Sándor Vármegyei Kupa, 2. forduló: Mezőkovácsházi TE–Csanádapácai EFC, Mezőkovácsháza, 16.30.

Lovassport Vármegyei díjugrató bajnokság, döntő, Mezőhegyes, 9.00.

Tenisz OB III.: Back Street Balls–Szarvasi TC, Szeged, 10.00. TSZSK Gyula II.–Dél-alföldi Tenisz Egyesület, Gyula, 10.00.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu