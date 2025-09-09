Sakk
Értékes vármegyei helyezések Mórahalomról
Békés vármegyéből három sakkozó indult a mórahalmi II. Meritum CNS Force Nemzetközi Sakk Fesztiválon. Közülük a nyílt csoportban (7 ország, 77 sakkozó) Kunos Zoltán (Orosházi SE) 5,5 ponttal a 16. helyen végzett.
A kisebb értékszámú felnőtt és ifjúsági játékosok számára kiírt 7 fordulós amatőr csoportban (41 induló) Jozaf Gergő (Békési TE) 5,5 ponttal a 3. helyen végzett. Jozaf Soma (Békési TE) 4 ponttal, 50 százalék feletti eredménnyel a legjobb U8-as eredményt érte el.
