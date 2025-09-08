szeptember 8., hétfő

Sakk

1 órája

Ifjabb Balog Imre az elitben

A Magyar Sakkszövetség Budapesten, a Marczibányi Téri Művelődési Központban rendezte meg a 2025. évi Magyar Villám Bajnokság elődöntőjét.

Verasztó Lajos

A 13 fordulós viadalon 188 sakkozó ült asztalhoz, köztük 10 nemzetközi nagymester (GM), 15 nemzetközi mester (IM), 26 FIDE-mester (FM), négy női nemzetközi mester (WIM), és 5 női FIDE-mester (WFM).

Ifjabb Balog Imre az elitben
Ifjabb Balog Imre a hétvégi döntőben is lemérettetheti magát. Fotó: Luka Rifelj

A békési ifj. Balog Imre (GM), aki ajkai színekben versenyez 10,5 ponttal a harmadik helyen jutott a 12 fős döntőbe, amelynek küzdelmeit szeptember 13-án rendezik. Az első helyen az ajkai Bánusz Tamás (GM) végzett 11 ponttal, megelőzve a szintén 11 pontos paksi Kozák Ádámot (GM).

A Békés vármegyei klubok versenyzői közül a Gyulai SE sakkozója Fekete Albert (FM) 8 ponttal a 39. helyet szerezte meg az erős mezőnyben.

 

 

