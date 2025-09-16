szeptember 16., kedd

Sakk

3 órája

Ifj. Balog Imre ezüstérmes

Címkék#villámsakk#Balogh Imre#magyar bajnokság

Budapesten, a Roheim-villában remek körülmények között rendezte meg szombaton a Magyar Sakkszövetség a 2025. évi Magyar Villám Bajnokság döntőjét.

Verasztó Lajos

A tizenegy fordulós, körmérkőzéses viadalon az elődöntőből a fináléba jutott tizenkét sakkozó ült asztalhoz, köztük nyolc nemzetközi nagymester (GM), két nemzetközi mester (IM), és egy FIDE-mester (FM). 

Ifjabb Balog Imre sokáig vezette a mezőnyt. Fotó: Magyar Sakkszövetség

A békési ifj. Balog Imre (GM), aki ajkai színekben játszik a nyolcadik fordulóig vezetett, ám a tizedik fordulóban kikapott a 26 éves nagykanizsai Gledura Benjamin nemzetközi nagymestertől, aki győzelmével fél ponttal megelőzte, és 8,5 ponttal első lett, míg ifj. Balog Imre a második helyen végzett 8 ponttal. A harmadik helyet az ajkai Bánusz Tamás (GM) szerezte meg 7,5 ponttal. 

 

 

