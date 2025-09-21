szeptember 22., hétfő

Röplabda

6 órája

Javított a Békéscsaba a hazai tornán - galériával

A CSM Lugoj ellen elveszített mérkőzés után a vasárnapi második ütközetet már győzelemre vitte az MBH-Békéscsaba a BRSE 25 nemzetközi felkészülési röplabdatornán.

Gajdács Pál

Sérülések miatt a Nyíregyháza tartalékosan állt ki, de felforgatott csapattal is megnyerte az első szettet. Megküzdöttek egymással a felek a folytatásban is, végül egy végtelenségig kiélezett 2. játszmát nyert meg a BRSE. A 3. felvonásban a játékrész közepén lépett el a Csaba és sikerült fordítania. A Fatum nem adta fel, 8:5-nél még vezetett is, de a 4. szett közepén fordított a Békéscsaba és behúzta a mérkőzést. 

Iman Isanovic (jobbra) a Nyíregyháza ellen is jó teljesítményt nyújtott, 26 pontot ért el
Fotó: Imre György

– Feszülten kezdődött a meccs, mert a Lugoj elleni csata az első szett kivételével nem úgy sikerült, ahogy terveztük – értékelt Nagy Péter, a BRSE vezetőedzője. A győzelmünket a nagyobb mentális erő eredményezte és a hullámvölgyek után sikerült megtalálni azokat a megoldásokat, ami a javunkra fordította a mérkőzést. 

MBH-Békéscsaba–Fatum-Nyíregyháza 3:1 (–20, 23, 17, 20)

MBH-Békéscsaba–Fatum-Nyíregyháza 3:1

Fotók: Imre György


 

 

