Javított a Békéscsaba a hazai tornán - galériával

Sérülések miatt a Nyíregyháza tartalékosan állt ki, de felforgatott csapattal is megnyerte az első szettet. Megküzdöttek egymással a felek a folytatásban is, végül egy végtelenségig kiélezett 2. játszmát nyert meg a BRSE. A 3. felvonásban a játékrész közepén lépett el a Csaba és sikerült fordítania. A Fatum nem adta fel, 8:5-nél még vezetett is, de a 4. szett közepén fordított a Békéscsaba és behúzta a mérkőzést.

Iman Isanovic (jobbra) a Nyíregyháza ellen is jó teljesítményt nyújtott, 26 pontot ért el

Fotó: Imre György

– Feszülten kezdődött a meccs, mert a Lugoj elleni csata az első szett kivételével nem úgy sikerült, ahogy terveztük – értékelt Nagy Péter, a BRSE vezetőedzője. A győzelmünket a nagyobb mentális erő eredményezte és a hullámvölgyek után sikerült megtalálni azokat a megoldásokat, ami a javunkra fordította a mérkőzést.

MBH-Békéscsaba–Fatum-Nyíregyháza 3:1 (–20, 23, 17, 20)