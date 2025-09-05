Rajt az NB I. B-s kézilabda-bajnokságban

A békésieknél a játékosok nagy része meghosszabbította szerződését. Cifra Tibor együttese több tesztmeccset is játszott, a főpróbát a hétvégi Újkígyós elleni sikeres kupameccs jelentette. A II. osztály nagy változáson ment keresztül, felülről érkezett a Dabas és az Eger, alulról a Csépe-Salgótarján, a PTE-PEAC, a PLER U21 és az FTC U21. A békésiek utóbbi csapat otthonában kezdenek vasárnap 18 órakor.

A békésiek már nagyon várják, hogy eldördüljön a startpisztoly Fotó: FB/Békési FC

Az állományában szinte teljesen kicserélődött Előre a Szabó Károly-emléktorna megnyerésével jelezte, hogy jó úton halad. A nyitányon szombaton 17 órakor a Hajdúnánási SK otthonában játszik Marosán György csapata, velük a felkészülés során két ízben is sikeresen mérkőzött meg.