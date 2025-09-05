szeptember 5., péntek

Kézilabda

1 órája

Rajt az NB I. B-s kézilabda-bajnokságban

Idén is egy-egy Békés vármegyei csapat indul a 2026. május 30-ig tartó 16-16 csapatos NB I. B-s férfi és női kézilabda-bajnokságban, a férfiaknál a Békési FKC, a nőknél az NB I.-ből érkező Tappe-Békéscsabai Előre NKSE.

Gajdács Pál

A békésieknél a játékosok nagy része meghosszabbította szerződését. Cifra Tibor együttese több tesztmeccset is játszott, a főpróbát a hétvégi Újkígyós elleni sikeres kupameccs jelentette. A II. osztály nagy változáson ment keresztül, felülről érkezett a Dabas és az Eger, alulról a Csépe-Salgótarján, a PTE-PEAC, a PLER U21 és az FTC U21. A békésiek utóbbi csapat otthonában kezdenek vasárnap 18 órakor. 

A békésiek már nagyon várják, hogy eldördüljön a startpisztoly Fotó: FB/Békési FC

Az állományában szinte teljesen kicserélődött Előre a Szabó Károly-emléktorna megnyerésével jelezte, hogy jó úton halad. A nyitányon szombaton 17 órakor a Hajdúnánási SK otthonában játszik Marosán György csapata, velük a felkészülés során két ízben is sikeresen mérkőzött meg. 

A békéscsabaiak a nyáron kétszer is sikeres meccset vívtak a szombati ellenféllel Fotó: FB/Előre NKSE

 

 

