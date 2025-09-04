szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

23°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kerékpársport

1 órája

Profi csapatok tekernek a belvárosban

Címkék#körpálya#viadal#kerékpár#bajnokság#Békéscsaba

Idén is Békéscsabán tekernek a magyar kritérium bajnokság kerekesei, ugyanis a Békés vármegyei székhely ebben az évben is megkapta a verseny rendezési jogát.

Gajdács Pál

A szeptember 6-án, szombaton sorra kerülő viadalon az 1000 méter hosszú zárt körpályán a Széchenyi utcából indul a mezőny, majd a Gőzmalom tér, a Kiss Ernő utca, a Kossuth tér érintésével tér vissza a rajthelyre. A pályán kizárólag versenyzők lehetnek majd, a gépjárművek ezen a napon itt nem közlekedhetnek, a forgalmi lezárás a környező utcákat érinti. 

Nagy lesz a forgalom Békéscsaba belvárosában
Fotó: Kiss Zoltán

A viadal látványos és éppen ezért népszerű is a külső szemlélők számára is, hiszen a különböző korosztályokban gyorsasági hajrákat rendeznek, éppen ezért nem az a győztes, aki a rajt-cél győzelmet eléri, hanem az, aki jobban teljesít a gyorsasági hajrák során, és ezzel együtt több pontot szerez.

A bajnokság 10 órakor kezdődik, és az U13-tól az U19-ig, a női, illetve a férfi elit U23-as kategóriában, valamint mastersben hirdetnek győztest.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu