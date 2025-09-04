Profi csapatok tekernek a belvárosban

A szeptember 6-án, szombaton sorra kerülő viadalon az 1000 méter hosszú zárt körpályán a Széchenyi utcából indul a mezőny, majd a Gőzmalom tér, a Kiss Ernő utca, a Kossuth tér érintésével tér vissza a rajthelyre. A pályán kizárólag versenyzők lehetnek majd, a gépjárművek ezen a napon itt nem közlekedhetnek, a forgalmi lezárás a környező utcákat érinti.

Nagy lesz a forgalom Békéscsaba belvárosában

Fotó: Kiss Zoltán

A viadal látványos és éppen ezért népszerű is a külső szemlélők számára is, hiszen a különböző korosztályokban gyorsasági hajrákat rendeznek, éppen ezért nem az a győztes, aki a rajt-cél győzelmet eléri, hanem az, aki jobban teljesít a gyorsasági hajrák során, és ezzel együtt több pontot szerez.

A bajnokság 10 órakor kezdődik, és az U13-tól az U19-ig, a női, illetve a férfi elit U23-as kategóriában, valamint mastersben hirdetnek győztest.