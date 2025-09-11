Békéscsabáról indult a világfutball élvonalába Palotai Károly

Palotai Károly játékosként is fantasztikus karriert mondhatott a magáénak, csapatkapitánya volt az 1964-ben Tokióban olimpiai bajnok magyar válogatottnak (a döntőben nem játszott, emiatt akkor nem, csak később kapta meg az aranyérmét), a Győri ETO színeiben magyar bajnokságot, három Magyar Népköztársasági Kupát nyert, 1965-ben pedig a Bajnokok Ligája elődjében, a Bajnokcsapatok Európa Kupájának elődöntőjében játszott. A győrieknél két szezon kivételével 1967-ig játszott (az NB I.-ben összesen 171 mérkőzésen játszott fedezettként és csatárként, 45 gólt lőtt) és megmaradt a futballnál.

Palotai Károly nagyvonalú, korrekt bíráskodásáról volt híres

Fényes karriert futott be Palotai Károly

Játékvezetőként elképesztő pályát futott be, a világ legjobbjai közé emelkedett.

Tizenkét évig bíráskodott FIFA-játékvezetőként összesen 27 válogatott találkozón fújta a sípot, két olimpián (1972, München és 1976, Montreal) és három világbajnokságon (1974, NSZK, 1978, Argentína, 1982, Spanyolország), két BEK- (1976, 1981), egy KEK- (1979), egy UEFA- (1975) és egy Szuperkupa-döntőn (1978) bíráskodott. A magyar élvonalban 1969 és 1983 között 215 mérkőzést irányított. Az UEFA 2016-ban a budapesti kongresszusán életműdíjjal ismerte el pályafutását. Korrekt, nagyvonalú játékvezetés jellemezte.

Bár 1955-től Győrött élt (ahol 2012-ben díszpolgárnak választották), mindig nagy örömmel tért haza szülővárosába. Sokszor hívták és ha tehette, jött is, hogy találkozzon egykori játékostársaival, barátaival.

2017-ben Ónodi Henriettával és Gedó Györggyel együtt Békéscsaba Hallhatatlan Sportcsillaga lett

– Az elmúlt évtizedekben a Békés vármegyei labdarúgó polgármesteri találkozókon több mint tíz alkalommal találkoztam Palotai Károllyal, aki olimpiai bajnok társaival, legtöbbször Buzánszky Jenővel, és néhány alkalommal Grosics Gyulával együtt vett részt – emlékezett Verasztó Lajos, a Békés Megyei Hírlap sportrovatának nyugalmazott vezetője. – Mindig békéscsabainak vallotta magát, és örömmel jött haza ezekre a találkozókra, amelyet régi barátja, Piller Sándor, a Békés vármegyei szövetség akkori elnöke álmodott meg. Közvetlen, barátságos ember volt, akinek ezeken a rendezvényeken mindenkihez volt egy jó szava, a gyerekektől kezdve a felnőttekig. Nagyon szerette a labdarúgást, és a játékvezetést. Büszke volt arra, hogy Békés vármegyéből olyan kiváló sípmesterek indultak el, mint Győri László, Németh Lajos, majd később ifj. Piller Sándor, akik a nemzetközi porondon is letették névjegyüket.