Békéscsabáról indult a világfutball élvonalába Palotai Károly
Kilencven éve született Palotai Károly olimpiai bajnok labdarúgó és világhírű játékvezető. Palotai Károly szívéhez két város állt igazán közel, Békéscsaba, ahol született és fiatal korát töltötte, Győr, ahol futballozott, s élt egészen 2018. február 3-án bekövetkezett haláláig.
Palotai Károly játékosként is fantasztikus karriert mondhatott a magáénak, csapatkapitánya volt az 1964-ben Tokióban olimpiai bajnok magyar válogatottnak (a döntőben nem játszott, emiatt akkor nem, csak később kapta meg az aranyérmét), a Győri ETO színeiben magyar bajnokságot, három Magyar Népköztársasági Kupát nyert, 1965-ben pedig a Bajnokok Ligája elődjében, a Bajnokcsapatok Európa Kupájának elődöntőjében játszott. A győrieknél két szezon kivételével 1967-ig játszott (az NB I.-ben összesen 171 mérkőzésen játszott fedezettként és csatárként, 45 gólt lőtt) és megmaradt a futballnál.
Fényes karriert futott be Palotai Károly
Játékvezetőként elképesztő pályát futott be, a világ legjobbjai közé emelkedett.
Tizenkét évig bíráskodott FIFA-játékvezetőként összesen 27 válogatott találkozón fújta a sípot, két olimpián (1972, München és 1976, Montreal) és három világbajnokságon (1974, NSZK, 1978, Argentína, 1982, Spanyolország), két BEK- (1976, 1981), egy KEK- (1979), egy UEFA- (1975) és egy Szuperkupa-döntőn (1978) bíráskodott. A magyar élvonalban 1969 és 1983 között 215 mérkőzést irányított. Az UEFA 2016-ban a budapesti kongresszusán életműdíjjal ismerte el pályafutását. Korrekt, nagyvonalú játékvezetés jellemezte.
Bár 1955-től Győrött élt (ahol 2012-ben díszpolgárnak választották), mindig nagy örömmel tért haza szülővárosába. Sokszor hívták és ha tehette, jött is, hogy találkozzon egykori játékostársaival, barátaival.
– Az elmúlt évtizedekben a Békés vármegyei labdarúgó polgármesteri találkozókon több mint tíz alkalommal találkoztam Palotai Károllyal, aki olimpiai bajnok társaival, legtöbbször Buzánszky Jenővel, és néhány alkalommal Grosics Gyulával együtt vett részt – emlékezett Verasztó Lajos, a Békés Megyei Hírlap sportrovatának nyugalmazott vezetője. – Mindig békéscsabainak vallotta magát, és örömmel jött haza ezekre a találkozókra, amelyet régi barátja, Piller Sándor, a Békés vármegyei szövetség akkori elnöke álmodott meg. Közvetlen, barátságos ember volt, akinek ezeken a rendezvényeken mindenkihez volt egy jó szava, a gyerekektől kezdve a felnőttekig. Nagyon szerette a labdarúgást, és a játékvezetést. Büszke volt arra, hogy Békés vármegyéből olyan kiváló sípmesterek indultak el, mint Győri László, Németh Lajos, majd később ifj. Piller Sándor, akik a nemzetközi porondon is letették névjegyüket.
Az utódait is támogatta
Palotai Károly tagja volt a FIFA Játékvezetői Bizottságának és bár sosem büszkélkedett vele, de nem kis szerepet vállalt abból, hogy Puhl Sándor 1994-ben az Egyesült Államokban világbajnoki döntőn bíráskodhatott.
– Fél percig sincs kétségem a szerepét illetően, mint a FIFA JB tagja, minden tekintélyét latba vetette, hogy rám bízzák a döntő vezetését. A legfelemelőbb ebben az egészben az a pár perc volt, amikor a küldés kihirdetése után Márton Sanyi, aki partjelzőként volt kint a vb-n, Palotai Karcsi és én a Los Angeles-i rendkívül elegáns Ritz Carlton Hotelben felmentünk a szobába, leültünk és mindhárman elkezdtünk sírni örömünkben. Három magyar sok-sok ezer kilométerre a hazájától. Sose felejtem el, amit akkor mondott Karcsi: „Annyit kívánok neked, mint amennyit magamnak kívánnék.” Nem volt ember, aki jobban szorított volna értem a döntő előtt. Igaz, egyedül neki volt dupla kihívás a szereplésem: ha elrontom a meccset, a FIFA-ban biztosan sokan támadták volna, miért támogatott ennyire engem – beszélt róla Puhl Sándor, a Palotai az első magyar sztárbíró című könyvben.
Legutolsó kitüntetését, a Békéscsaba Halhatatlan Sportcsillaga címet két másik békéscsabai kötődésű olimpiai bajnokkal, Gedó Györggyel és Ónodi Henriettával együtt 2017. december 11-én, Békéscsabán vehette át már betegen. Ekkor szerepelt utoljára a nyilvánosság előtt.
Névjegy
- Palotai Károly
- Született: 1935. szeptember 11., Békéscsaba
- Elhunyt: 2018. február 3., Győr
- Klubjai játékosként: Békéscsaba (1950–1955), Győri Vasas ETO (1955–1956, 1959–1967), Freiburger FC (német, 1956–1958)
- Eredményei: olimpiai bajnok (1964), 15-szörös olimpiai válogatott, BEK-elődöntős (1965), magyar bajnok (1963), 3-szoros MNK-győztes (1965, 1966,1967)
- Játékvezetőként: a FIFA-keret tagja (1970–1983), 3-szoros vb-résztvevő (1974, 1978, 1982), Eb-résztvevő (1980), 2-szeres olimpiai résztvevő (1972, 1976), 2-szer fújt BEK-döntőn (1976, 1981), KEK-döntő (1979), UEFA-kupa döntő (1975), európai Szuperkupa–döntő (1978)