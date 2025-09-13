szeptember 13., szombat

Röplabda

1 órája

Öt szettes csata a Brassó ellen

Címkék#pálya#meccs#röplabda#Békéscsaba

Háromnapos nemzetközi tornán vesz részt a romániai Lugoson az MBH-Békéscsaba női röplabdacsapata, amely péntek délután le is játszotta első mérkőzését. Az ellenfél az a Corona Brasso volt, amely az előző szezonban a 4. helyen zárta a román bajnokságot.

Gajdács Pál

A Békéscsaba kezdőjében kizárólag új szerzemények, így Mariya Krivoshiyska, Iman Isanovic, Milena Vilela, Averie Allard és Anamarija Galic lépett pályára a régi „motoros” Kertész Petrával együtt. 

Az újjáépülő Békéscsaba fordulatos mérkőzést vívott a Corona Brasso csapatával

Az 1. szettet 8 ponttal a csabaiak nyerték. A másodikban átvette az irányítást a Brassó, a csabaiaknál pedig sorban érkeztek pályára a fiatalok, a fordítás azonban nem jött össze. A 3. szakaszt ismét meggyőző különbséggel hozta a BRSE, a negyedikben viszont nem sikerült lezárni a meccset és a Brassó fordított. A román csapat a ráadásra is átmentette a lendületét, a rövidített szettet be is húzta.

Eredmény: CSM Brasov–MBH-Békéscsaba 3:2 (–17, 13, –16, 21, 4). 

Folytatás: szombaton este a CSM Lugoj ellen.

 

 

