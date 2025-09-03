48 perce
Sok sikerélmény jutott az OB III.-ban
Elkezdődtek hétvégén az OB II.-es és OB III.-as őszi csapatbajnoki küzdelmek a teniszezőknél. A fölsőbb szinten érintett Orosházi VTK a tavaszi eredményei alapján az 5–8. helyért csatázik, de nem sikerült megszereznie első idei győzelmét. Egy szinttel lejjebb majdnem tökéletes volt a nyitány vármegyei szemszögből.
Az Orosházi VTK gárdája a Dunaharasztival szemben maradt alul az alsóházban, így továbbra is nyeretlenül áll idén.
Az OB III.-ban az egyetlen vereséget az Előre szenvedte el a Gyula elleni helyi rangadón igaz csupán 4 játékossal állt ki. Hazai pályán felemás hétvégi duplájuk volt a gyulai lányoknak az OB I.-ben, hiszen a mátyásföldiekkel nem bírtak, a DEAC-ot viszont két vállra fektették. Íme az összefoglaló.
Szombati eredmények:
Békéscsabai Előre TK–TSZSK Gyula II. 1:8
OB III.-as csapatbajnoki tenisz-mérkőzés, Gyula. Győztesek: a Weisz Gábor, Técsy Gyula (2.), páros, illetve Székács Kristóf (1.), Oláh Imre Szabolcs (2.), Kiss Kevin (3.), Havas István (4.), Benkő Tamás (5.), Abrudán Attila (6.), valamint az Oláh Imre Szabolcs, Székács Kristóf (1.), és az Abrudán Attila, Havas István (2.) páros.
Viharsarok TA–Back Street Ball 9:0
OB III., Békéscsaba. Békéscsabai győztesek: Lipták Szabolcs (1.), Pacsika Mátyás (2.), Horváth Gergő (3.), Hankó Bence (4.), Molnár Milán (5.), Kovács Huba (6.), valamint a Molnár Milán, Horváth Gergő (1.), a Hankó Bence, Pacsika Mátyás (2.), és a Kovács Huba, Berg Ervin Valter (3.) páros.
Szarvasi TC–Agroázis-Szegedi VTK 5:4
OB III., Szarvas. Szarvasi győztesek: Bagdán Tamás (2.), Párizs Szabolcs (5.), Gergely István Dániel (6.), valamint a Párizs Szabolcs, Gergely István Dániel (1.), és a Selymes Péter, dr. Bencze Tamás (3.) páros.
TSZSK Gyula–Mátyásföldi Lawn Tennis Club 2:5
OB I. női, Gyula. Gyulai győztesek: Csukás Réka (4.), Kristyán Fanni (5.).
Vasárnapi eredmények:
Orosházi VTK–Dunaharaszti MTK 1:8
OB II.-es csapatbajnoki tenisz-mérkőzés, rájátszás, Orosháza. Orosházi győztes: a Farkas Martin, Baudermann Attila (2.) páros.
További eredmény: MozGo SE Nagykőrös–Ball City SE 8:1.
TSZSK Gyula II.–Back Street Ball 7:2
OB III., Gyula. Gyulai győztesek: Oláh Imre Szabolcs (1.), Kiss Kevin (2.), Benkő Tamás (4.), Abrudán Attila (5.), valamint a Belanka Ádám, Székács Kristóf (1.), a Benkő Tamás, Havas István (2.), és a Kovács Zoltán, Oláh Imre Szabolcs (3.) páros.
Agroázis-Szegedi VTK–Viharsarok TA 2:7
OB III., Szeged. Békéscsabai győztesek: Mokán István Damján (1.), Lipták Szabolcs (2.), Pacsika Mátyás (3.), Kovács Huba (5.), Tóth Vid (6.), valamint a Mokán István Damján, Horváth Gergő (1.), és a Tóth Vid, Pacsika Mátyás (3.) páros.
A bajnokság állása: 1. Viharsarok TA 16 pont (59:13, 8), 2. TSZSK Gyula II. 12 (43:29, 8), 3. Agroázis-Szegedi VTK 10 (37:35, 8), 4. Békéscsabai Előre TK 6 (35:28, 7), 5. Szarvasi TC 6 (29:34, 7), 6. Back Street Balls 2 (23:49, 8), 7. Dél-alföldi TK 0 (8:46, 6).
TSZSK Gyula–Debreceni EAC 4:3
OB I. női, Gyula. Gyulai győztesek: Barta-Rohonyi Réka (3.), Csernus Tímea Csenge (4.), Kristyán Fanni (5.), és a Kovács Hédi, Csernus Tímea Csenge (1.) páros.