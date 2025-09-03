Sok sikerélmény jutott az OB III.-ban

Az Orosházi VTK gárdája a Dunaharasztival szemben maradt alul az alsóházban, így továbbra is nyeretlenül áll idén.

A gyulai Kiss Kevinnek több sikerélmény jutott, mint az egy osztállyal feljebb szereplő Orosházi VTK játékosainak. Fotó: Kiss Zoltán

Az OB III.-ban az egyetlen vereséget az Előre szenvedte el a Gyula elleni helyi rangadón igaz csupán 4 játékossal állt ki. Hazai pályán felemás hétvégi duplájuk volt a gyulai lányoknak az OB I.-ben, hiszen a mátyásföldiekkel nem bírtak, a DEAC-ot viszont két vállra fektették. Íme az összefoglaló.

Szombati eredmények:

Békéscsabai Előre TK–TSZSK Gyula II. 1:8

OB III.-as csapatbajnoki tenisz-mérkőzés, Gyula. Győztesek: a Weisz Gábor, Técsy Gyula (2.), páros, illetve Székács Kristóf (1.), Oláh Imre Szabolcs (2.), Kiss Kevin (3.), Havas István (4.), Benkő Tamás (5.), Abrudán Attila (6.), valamint az Oláh Imre Szabolcs, Székács Kristóf (1.), és az Abrudán Attila, Havas István (2.) páros.

Viharsarok TA–Back Street Ball 9:0

OB III., Békéscsaba. Békéscsabai győztesek: Lipták Szabolcs (1.), Pacsika Mátyás (2.), Horváth Gergő (3.), Hankó Bence (4.), Molnár Milán (5.), Kovács Huba (6.), valamint a Molnár Milán, Horváth Gergő (1.), a Hankó Bence, Pacsika Mátyás (2.), és a Kovács Huba, Berg Ervin Valter (3.) páros.

Szarvasi TC–Agroázis-Szegedi VTK 5:4

OB III., Szarvas. Szarvasi győztesek: Bagdán Tamás (2.), Párizs Szabolcs (5.), Gergely István Dániel (6.), valamint a Párizs Szabolcs, Gergely István Dániel (1.), és a Selymes Péter, dr. Bencze Tamás (3.) páros.

TSZSK Gyula–Mátyásföldi Lawn Tennis Club 2:5

OB I. női, Gyula. Gyulai győztesek: Csukás Réka (4.), Kristyán Fanni (5.).

Vasárnapi eredmények:

Orosházi VTK–Dunaharaszti MTK 1:8

OB II.-es csapatbajnoki tenisz-mérkőzés, rájátszás, Orosháza. Orosházi győztes: a Farkas Martin, Baudermann Attila (2.) páros.

További eredmény: MozGo SE Nagykőrös–Ball City SE 8:1.

TSZSK Gyula II.–Back Street Ball 7:2

OB III., Gyula. Gyulai győztesek: Oláh Imre Szabolcs (1.), Kiss Kevin (2.), Benkő Tamás (4.), Abrudán Attila (5.), valamint a Belanka Ádám, Székács Kristóf (1.), a Benkő Tamás, Havas István (2.), és a Kovács Zoltán, Oláh Imre Szabolcs (3.) páros.