A román egyesületek uralták az orosházi versenyt

Idén nagyon nehéz helyzetbe került az amúgy sem igazán elkényeztetett orosházi úszósport, amikor bezárt a Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő. Télen az 50 méteres medence amúgy sem üzemel, így az Orosházi Úszó Egyesület fiataljainak a hideg időszakokban a környező települések fürdőit kell látogatniuk. 2025-ben sokáig még a tavaszi, nyár eleji edzéslehetőségek is komoly nehézségekbe ütköztek, mivel a strand csak júliusban nyílt meg.

Munkatársunktól

Az Orosházi Úszó Egyesület vezetői, edzői, fiataljai igyekeztek bepótolni a kimaradtakat.

Orosházi Úszó Egyesület; verseny; Gyopárosfürdő
Az Orosházi Úszó Egyesület „első bálozó” fiataljai

 Sőt, idén sem hagyták ki azt a tiszteletadást, amelyet egykori mesterük, Nagy Sándor emlékére már több mint három és fél évtizede rendre megtartanak, nevezetesen a róla elnevezett őszi emlékversenyt.

Így volt ez a hétvégén is, amikor ragyogó időben zajlott le a hagyományos versenyük. Ezúttal is három generáció találkozott. A jövőt a kezdő úszók bemutató úszása jelentette, a múltat a szeniorok emlékfutama, a jelent pedig az igazolt úszók versenye képviselte.

A korábbiakhoz képest szerényebb létszámban álltak rajtkőre a versenyzők, a benevezett nyolc egyesületből három csapat Aradról, kettő Temesvárról érkezett, a hazai klubokat mindössze három egyesület, a házigazdák, a szomszédos tótkomlósiak és az algyőiek képviselték. Öt további vármegyei klub ezúttal kihagyta az orosházi megmérettetést. Így végül a 117 induló öt versenyszámban mérhette össze tudását.

Furák-Szabovik Kirill edzőjével, Schmidt Jenővel és a kupával

Amire a helyiek különösen büszkék: a „bemutató úszáson” hat kezdő úszójuk teljesítette első alkalommal az 50 méteres versenytávot. Molnár Lilien (2018), Szabó Eszter (2018), Ruff Arnold (2017), Asztalos Zsuzsanna (2019), Németh Mia (2019) és Darabont Márk a célba érkezést követően egy-egy oklevelet és emlékérmet vehetett át. Az igazolt orosházi versenyzők közül, sajnos mindössze öten tudták vállalni az indulást. Közülük Furák-Szabovik Kirill neve kívánkozik az élre, aki a négy versenyszámából, egyéni csúcsait megközelítve, 50 méteres hátúszásban és 100 méteres gyorson arany-, a 100 m mellúszásban bronzérmet szerzett. Fejes-Fehér Benett három számban pontszerzőként végzett.

Ők lettek az Orosházi Úszó Egyesület legjobbjai

Az egyesületi pontverseny győztese a romániai CSM Arad csapata lett. Az Orosháza Úszó Egyesület legjobb úszóinak járó vándorserleget, amelyet a remek szenior úszónő, Gombkötőné Tóth Ilona ajánlott fel, a fiúknál Furák-Szabovik Kirill nyerte, a lányoknál pedig Nagy Boglárka vehette át.

A Békés vármegyei úszók közül egyébként ketten értek el dobogós helyezést, a már említett Furák-Szabovik Kirill mellett a tótkomlósi Kakuk Regina.

 

 

