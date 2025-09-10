Négy viharsarki csapattal rajtol a férfi bajnokság

Az orosházi CSIKO-Racing SE nyitja a műsort szeptember 13-án hazai pályán, március 8-án pedig az Újkígyós zárja majd az alapbajnokságot.

Az orosházi és az újkígyósi csapat is jó eséllyel pályázik a négy közé jutásra. Fotó: Zsedényi Péter

A rájátszás során az első négy a – három-három kis- és nagykunsági gárdát, valamint két Pest vármegyeit tömörítő – G-jelű csoport első négyével csatázik majd a feljutásra jogosító bajnoki címért, a hátsó kvartett pedig a bennmaradásért száll versenybe az ottani gyengébbik négyessel.

Az orosházi és az újkígyósi csapat is négy közé pályázik

Általános szakmai vélemény, hogy a CSIKO-Racing SE és az Újkígyós idén is jó eséllyel hajt a felsőházra, a csabaiak és az újonc orosházi alakulat részéről bravúrral felérő teljesítmény lenne ugyanez.

Mutatjuk az NB II.-es férfi kézilabda-bajnokság alapszakasza sorsolását és a vármegyei együttesek időrendjét.

1. forduló. Szeptember 13., szombat: CSIKO-Racing SE Orosháza–Túrkevei VSE (17.00), Tisza Volán SC–FISE-Újkígyós (18.00), Berettyó MSE–Békéscsaba DKSE (18.00). Szeptember 14., vasárnap: Zengő Alföld Orosházi KC–Makói KC (18.00).

2. forduló. Szeptember 20., szombat: Túrkevei VSE–Berettyó MSE, Szeptember 21., vasárnap: Makói KC–CSIKO-Racing SE Orosháza (17.00), FISE-Újkígyós–Zengő Alföld Orosházi KC (17.00), Békéscsaba DKSE–Tisza Volán SC (18.00).

3. forduló. Szeptember 28., vasárnap: Makói KC–Berettyó MSE. Október 3., péntek: FISE-Újkígyós–CSIKO-Racing SE Orosháza (19.00). Október 4., szombat: Békéscsaba DKSE–Zengő Alföld Orosházi KC (18.00), Túrkevei VSE–Tisza Volán SC.

4. forduló. Október 11., szombat: Tisza Volán SC–Makói KC, Zengő Alföld Orosházi KC–Túrkevei VSE (16.00), Berettyó MSE–FISE-Újkígyós (18.00). Október 12., vasárnap: CSIKO-Racing SE Orosháza–Békéscsaba DKSE (18.00).

5. forduló. Október 18., szombat: Berettyó MSE–CSIKO-Racing SE Orosháza (18.00), Békéscsaba DKSE–FISE-Újkígyós (18.00), Makói KC–Túrkevei VSE. Október 19., vasárnap: Tisza Volán SC–Zengő Alföld Orosházi KC (18.00).

6. forduló. November 8., szombat: CSIKO-Racing SE Orosháza–Tisza Volán SC (18.00), Túrkevei VSE–FISE-Újkígyós (18.00). November 9., vasárnap: Békéscsaba DKSE–Makói KC (16.00), Zengő Alföld Orosházi KC–Berettyó MSE (16.00).