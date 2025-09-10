szeptember 10., szerda

Kézilabda - NB II.

1 órája

Négy viharsarki csapattal rajtol a férfi bajnokság

A csapatok megküldték hazai rendezésű mérkőzéseik időpontját a rendező szövetségnek, összeállt a hétvégén rajtoló NB II.-es férfi kézilabda-bajnokság programja. A 8 csapatot tömörítő H csoport felét viharsarkiak adják, az előző idényhez mérten annyi a változás, hogy a Kondoros helyén a Zengő Alföld-Orosházi KA vág az évnek. A pontvadászat a tavalyihoz hasonlóan alapszakaszból, plusz alsó- és felsőházi rájátszásból áll.

Bakulya Mihály

Az orosházi CSIKO-Racing SE nyitja a műsort szeptember 13-án hazai pályán, március 8-án pedig az Újkígyós zárja majd az alapbajnokságot. 

orosházi; kézilabda; mérkőzés
Az orosházi és az újkígyósi csapat is jó eséllyel pályázik a négy közé jutásra. Fotó: Zsedényi Péter

A rájátszás során az első négy a – három-három kis- és nagykunsági gárdát, valamint két Pest vármegyeit tömörítő – G-jelű csoport első négyével csatázik majd a feljutásra jogosító bajnoki címért, a hátsó kvartett pedig a bennmaradásért száll versenybe az ottani gyengébbik négyessel.  

Az orosházi és az újkígyósi csapat is négy közé pályázik

Általános szakmai vélemény, hogy a CSIKO-Racing SE és az Újkígyós idén is jó eséllyel hajt a felsőházra, a csabaiak és az újonc orosházi alakulat részéről bravúrral felérő teljesítmény lenne ugyanez.  

  • Mutatjuk az NB II.-es férfi kézilabda-bajnokság alapszakasza sorsolását és a vármegyei együttesek időrendjét.

1. forduló. Szeptember 13., szombat: CSIKO-Racing SE Orosháza–Túrkevei VSE (17.00), Tisza Volán SC–FISE-Újkígyós (18.00), Berettyó MSE–Békéscsaba DKSE (18.00). Szeptember 14., vasárnap: Zengő Alföld Orosházi KC–Makói KC (18.00).

2. forduló. Szeptember 20., szombat: Túrkevei VSE–Berettyó MSE, Szeptember 21., vasárnap: Makói KC–CSIKO-Racing SE Orosháza (17.00),  FISE-Újkígyós–Zengő Alföld Orosházi KC (17.00), Békéscsaba DKSE–Tisza Volán SC (18.00).

3. forduló. Szeptember 28., vasárnap: Makói KC–Berettyó MSE. Október 3., péntek: FISE-Újkígyós–CSIKO-Racing SE Orosháza (19.00). Október 4., szombat: Békéscsaba DKSE–Zengő Alföld Orosházi KC (18.00), Túrkevei VSE–Tisza Volán SC.

4. forduló. Október 11., szombat: Tisza Volán SC–Makói KC, Zengő Alföld Orosházi KC–Túrkevei VSE (16.00), Berettyó MSE–FISE-Újkígyós (18.00). Október 12., vasárnap: CSIKO-Racing SE Orosháza–Békéscsaba DKSE (18.00).

5. forduló. Október 18., szombat: Berettyó MSE–CSIKO-Racing SE Orosháza (18.00), Békéscsaba DKSE–FISE-Újkígyós (18.00), Makói KC–Túrkevei VSE. Október 19., vasárnap: Tisza Volán SC–Zengő Alföld Orosházi KC (18.00).

6. forduló. November 8., szombat: CSIKO-Racing SE Orosháza–Tisza Volán SC (18.00), Túrkevei VSE–FISE-Újkígyós (18.00). November 9., vasárnap: Békéscsaba DKSE–Makói KC (16.00), Zengő Alföld Orosházi KC–Berettyó MSE (16.00).

7. forduló. November 22., szombat: CSIKO-Racing SE Orosháza–Zengő Alföld Orosházi KC (17.00), FISE-Újkígyós–Makói KC (17.00), Békéscsaba DKSE–Túrkevei VSE (18.00). November 23., vasárnap: Berettyó MSE–Tisza Volán SC.

8. forduló. November 16., vasárnap: Makói KC–Zengő Alföld Orosházi KC (14.00). November 29., szombat: FISE-Újkígyós–Tisza Volán SC (17.00), Békéscsaba DKSE–Berettyó MSE (18.00), Túrkevei VSE–CSIKO-Racing SE Orosháza (18.00).

9. forduló. December 6., szombat: Berettyó MSE–Túrkevei VSE, 17.00: CSIKO-Racing SE Orosháza–Makói KC (17.00). December 7., vasárnap: Zengő Alföld Orosházi KC–FISE-Újkígyós (16.00), Tisza Volán SC–Békéscsaba DKSE (17.00).

10. forduló. Január 31., szombat: Berettyó MSE–Makói KC, Zengő Alföld Orosházi KC–Békéscsaba DKSE (16.00). Február 1., vasárnap: CSIKO-Racing SE Orosháza–FISE-Újkígyós (17.00), Tisza Volán SC–Túrkevei VSE.

11. forduló. Február 7., szombat: Makói KC–Tisza Volán SC, Békéscsaba DKSE–CSIKO-Racing SE Orosháza (18.00), FISE-Újkígyós–Berettyó MSE–Túrkevei VSE (18.00). Február 8., vasárnap: Túrkevei VSE–Zengő Alföld Orosházi KC (18.00).

12. forduló. Február 14., szombat: Zengő Alföld Orosházi KC–Tisza Volán SC (17.00), Békéscsaba DKSE–FISE-Újkígyós (18.00). Február 15., vasárnap: CSIKO-Racing SE Orosháza–Berettyó MSE (17.00), Túrkevei VSE–Makói KC.

13. forduló. Február 28., szombat: FISE-Újkígyós–Túrkevei VSE (17.00), Makói KC–Békéscsaba DKSE (17.00), Berettyó MSE–Zengő Alföld Orosházi KC (18.00), Tisza Volán SC–CSIKO-Racing SE Orosháza (?). 

14. forduló. Március 7., szombat: Zengő Alföld Orosházi KC–CSIKO-Racing SE Orosháza (18.00), Túrkevei VSE–Békéscsaba DKSE (18.00). Március 8., vasárnap: Makói KC–FISE-Újkígyós (17.00), Tisza Volán SC–Berettyó MSE.

 

 

