1 órája
Két orosházi csapat is jó rajtot vett az NB II.-ben
Négy férfi és három női Békés vármegyei csapattal a hétvégén elrajtolt az NB II.-es kézilabda-bajnokság. A három orosházi kézilabda csapat közül a két férfigárda győzött, a tavaly még NB I B.-s női kikapott.
Az orosházi kézilabda csapatok közül a Zengő Alföld a Makót, a CSIKO SE a Túrkevét múlta felül. Női vonalon a tavalyi ezüstérmes Gyulasport szegedi vendégét legyőzve sikerrel kezdett a 14 csapatos csoportjában.
Orosházi kézilabda mérleg: három meccs, két győzelem
Zengő Alföld Orosházi KC–Makói KC 32–25 (16–12)
NB II.-es mérkőzés. Férfi. Orosháza, 280 néző. V.: Herceg, Piller.
Orosháza: Lipták 1 – Tusjak 3, Branyiczki 8 (1), Benkő, Kádas B. 9 (2), Morva Z. 2, Zalai 3. Csere: Juhász G. (kapus), Papp K. 2, Losonc, Kádas N. 2, Sántha, Kis B. 1, Spielberger, Andó, Kugyela 1. Játékos-edző: Losonc László. A Makó legjobb dobója: Nagy B. 5.
Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 5/4.
Losonc László: – Sok ziccer kimaradt és több volt a hiba az elején a védekezésünkben a megszokottnál, de az első félidő második felére rendeztük a sorokat. A meccset elsősorban védekezéssel és kapusteljesítménnyel nyertük meg. Gratulálok a fiúknak és köszönjük a szurkolást!
CSIKO-Racing SE Orosháza–Túrkevei VSE 40–34 (22–12)
NB II, férfi. Orosháza, 120 néző. Vezette: Szalay, Tóbiás.
Orosháza: Majdán – Bán 5, Pásztor M. 1, Hachbold 11 (3), Valaczkai, Borbély 2, Donka 6. Cserék: Pajkó (kapus), Kiss-Horváth B., Csányi 2, Kovács M. 3, Míg 2, Pásztor Á. 1, Simon 3, Kiss-Horváth K. 2, Lovas 2 (1). Edző: Héjja Ádám. A Túrkeve legjobb dobói: Keresztes 7, Lukács 7-7, Nagy I. 7 (5).
Kiállítások: 12, ill. 10 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 7/5.
Héjja Ádám: – Szerencsére tanultunk a tavalyi dolgokból és most nem csak a mezünket küldtük fel a pályára, hanem a valós tudásunkat. Az első öt percben volt a védelemben egy kis katyvasz, de aztán elöl és hátul is összeállt minden. Uraltunk a mérkőzés további részét, gratulálok a fiúknak!
Tisza Volán Szeged–FISE-Újkígyós 26–30 (13–15)
NB II, férfi. Szeged, 200 néző. V.: Nagy L., Szekeres.
Újkígyós: Kecskeméti – ÁSÓS 6 (2), Murányi 2, Gábor, FARKAS B. 5, BALOGH J. 12, Bordás 3. Csere: DOMOKOS (kapus), KOCSOR 1, Lőrinczi 1, Endrei, Kádas V., Ivanics, Harangozó, Tóth A. Edző: Molnár Zoltán. A Tisza Volán legjobb dobói: Canjavec, Kádár G., Ferwagner 4-4.
Kiállítások: 12, ill. 6 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 3/2.
Molnár Zoltán: – Csapatként nem igazán jól muzsikáltunk, de emberileg, egymásért küzdve viszont mindent megtettünk.
Berettyó MSE–Békéscsaba DKSE 25–23 (16–10)
NB II, férfi. Berettyóújfalu, 150 néző. V.: Gyulai, Takács.
Békéscsaba: OLAJOS-TÓTH – Csordás 4, Szenográdi 2, dr. PETROVSZKI 6 (2), Morva R. 1, SZABÓ B. 9 (1), Beliczay. Csere: Pap A., Vidovenyecz, Karács, Kerekes 1, Morva T. Edző: Felföldi Gábor. A Berettyó legjobb dobója: Péter 13 (5).
Kiállítások: 6 perc+Szabó Bálint kék lappal kizárva, ill. 6 perc+Mocsári János piros lappal kizárva. Hétméteresek: 5/5, ill. 4/3.
Felföldi Gábor: – Az első félidőben összeszedett hatgólos hátrányunkat a második felvonás huszonötödik percére eltüntettük, ám ezután a két kétperces kiállítás miatt nem tudtuk ledolgozni a hátrányunkat.
Kispest NKK–Zengő Alföld Orosházi KA 28–26 (16–12)
NB II, női. Budapest, 60 néző. V.: Koronczai Loretta, Ónodi Erika.
Orosháza: Madera-Domokos – Pécsi 4, Polics, Zavaczki 4, Kecskeméti 1, Vámosi 8 (5), Leczkési 8. Csere: Antal (kapus), Bíró P., Csernyeczki, Jáhn, Bedron, Patyi, Horváth B., Sándor 1. Edző: Papp László. A Kispest legjobb dobója: Bakacsi 8.
Kiállítások: 6, ill. 10 perc. Hétméteresek: 1/0, ill. 6/5.
Papp László: – Az első félidőben nem a játékunk minőségével, hanem a befejezésekkel volt gond. A folytatásban tizenöt percen át olyan játékot produkáltunk, amire lehet alapozni, így újra szorossá vált a mérkőzés. Az utolsó perceket talán a szívünk vagy az eszetlenségünk miatt nem tudtuk kontrollálni. Néhány játékos kritikán aluli teljesítménye is elgondolkodtató.
Szarvasi NKK–FKSE Algyő 31–36 (16–21)
NB II, női. Szarvas, 80 néző. V.: Kincses, Leiter.
Szarvas: Skorka – Trnyik 3, Urbaniczki 13, Tasgyik, Nyerges 1, Majoros 6 (2), Pétervári 6 (3). Csere: Bakró (kapus), Száva, Benke, Szöllősi 1, Jani, Barna, Fodor 1, Csillik. Kiss F. Edző: Kaliczka László. Az Algyő legjobb dobója: Ternyák 13.
Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 6/5, ill. 5/5. Kaliczka László: – A rutinosabb és fizikálisan erősebb csapat ellen rendkívül lelkes és helyenként jó játékkal álltunk helyt. Határozottabb és pontosabb védekezéssel meglepetést is okozhattunk volna.
CZ-Gyulasport–Tisza Volán Szeged 36–34 (19–13)
NB II, női. Gyula, 150 néző. V.: Bálint, Török.
Gyula: Mike – SZABÓ K. 6, Gelegonya 1, Ilyés 5, SZÖGI 8 (1), KOVÁCS SZÓFIA 8 (2), Nagy P. 7. Csere: Triffa, Juhász P. (kapusok), Szabó J., Tarkovács R., Hemdi, Tarkovács D., Peti 1. Edző: Zöldi-Tóth Katalin. A Tisza Volán legjobb dobója: Prezenczki 13 (7).
Kiállítások: 12, ill. 8 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 7/7.
Zöldi-Tóth Katalin: – Az első félidőben csapatunk fegyelmezetten, jó ritmusban és látványosan játszott. A másodikban több hibát is elkövettünk és a koncentráció hiánya megmutatkozott a játékunkon. Egy új félidőt nem kezdhetünk ennyire dekoncentráltan, hiszen ez könnyen a mérkőzés kimenetelére is rányomhatja a bélyegét.
Négy csapat még veretlen, kettő pedig hibátlan maradt