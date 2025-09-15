szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

22°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Két orosházi csapat is jó rajtot vett az NB II.-ben

Címkék#kézilabda#mérkőzés#eredmények#sport

Négy férfi és három női Békés vármegyei csapattal a hétvégén elrajtolt az NB II.-es kézilabda-bajnokság. A három orosházi kézilabda csapat közül a két férfigárda győzött, a tavaly még NB I B.-s női kikapott.

Gajdács Pál

Az orosházi kézilabda csapatok közül a Zengő Alföld a Makót, a CSIKO SE a Túrkevét múlta felül. Női vonalon a tavalyi ezüstérmes Gyulasport szegedi vendégét legyőzve sikerrel kezdett a 14 csapatos csoportjában. 

orosházi kézilabda
Az orosházi kézilabda csapatok közül a Csiko SE és a Zengő Alföld férfiegyüttese (a képen világoskék mezben) is két pontot szerzett a hétvégén Fotó: Magony Petra

Orosházi kézilabda mérleg: három meccs, két győzelem

Zengő Alföld Orosházi KC–Makói KC 32–25 (16–12) 

NB II.-es mérkőzés. Férfi. Orosháza, 280 néző. V.: Herceg, Piller. 

Orosháza: Lipták 1 – Tusjak 3, Branyiczki 8 (1), Benkő, Kádas B. 9 (2), Morva Z. 2, Zalai 3. Csere: Juhász G. (kapus), Papp K. 2, Losonc, Kádas N. 2, Sántha, Kis B. 1, Spielberger, Andó, Kugyela 1. Játékos-edző: Losonc László. A Makó legjobb dobója: Nagy B. 5. 

Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 5/4. 

Losonc László: – Sok ziccer kimaradt és több volt a hiba az elején a védekezésünkben a megszokottnál, de az első félidő második felére rendeztük a sorokat. A meccset elsősorban védekezéssel és kapusteljesítménnyel nyertük meg. Gratulálok a fiúknak és köszönjük a szurkolást! 

CSIKO-Racing SE Orosháza–Túrkevei VSE 40–34 (22–12) 

NB II, férfi. Orosháza, 120 néző. Vezette: Szalay, Tóbiás.

Orosháza: Majdán – Bán 5, Pásztor M. 1, Hachbold 11 (3), Valaczkai, Borbély 2, Donka 6. Cserék: Pajkó (kapus), Kiss-Horváth B., Csányi 2, Kovács M. 3, Míg 2, Pásztor Á. 1, Simon 3, Kiss-Horváth K. 2, Lovas 2 (1). Edző: Héjja Ádám. A Túrkeve legjobb dobói: Keresztes 7, Lukács 7-7, Nagy I. 7 (5).

Kiállítások: 12, ill. 10 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 7/5.

Héjja Ádám: – Szerencsére tanultunk a tavalyi dolgokból és most nem csak a mezünket küldtük fel a pályára, hanem a valós tudásunkat. Az első öt percben volt a védelemben egy kis katyvasz, de aztán elöl és hátul is összeállt minden. Uraltunk a mérkőzés további részét, gratulálok a fiúknak! 

Tisza Volán Szeged–FISE-Újkígyós 26–30 (13–15) 

NB II, férfi. Szeged, 200 néző. V.: Nagy L., Szekeres. 

Újkígyós: Kecskeméti – ÁSÓS 6 (2), Murányi 2, Gábor, FARKAS B. 5, BALOGH J. 12, Bordás 3. Csere: DOMOKOS (kapus), KOCSOR 1, Lőrinczi 1, Endrei, Kádas V., Ivanics, Harangozó, Tóth A. Edző: Molnár Zoltán. A Tisza Volán legjobb dobói: Canjavec, Kádár G., Ferwagner 4-4. 

Kiállítások: 12, ill. 6 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 3/2.

Molnár Zoltán: – Csapatként nem igazán jól muzsikáltunk, de emberileg, egymásért küzdve viszont mindent megtettünk. 

Berettyó MSE–Békéscsaba DKSE 25–23 (16–10)

NB II, férfi. Berettyóújfalu, 150 néző. V.: Gyulai, Takács. 

Békéscsaba: OLAJOS-TÓTH – Csordás 4, Szenográdi 2, dr. PETROVSZKI 6 (2), Morva R. 1, SZABÓ B. 9 (1), Beliczay. Csere: Pap A., Vidovenyecz, Karács, Kerekes 1, Morva T. Edző: Felföldi Gábor. A Berettyó legjobb dobója: Péter 13 (5). 

Kiállítások: 6 perc+Szabó Bálint kék lappal kizárva, ill. 6 perc+Mocsári János piros lappal kizárva. Hétméteresek: 5/5, ill. 4/3. 

Felföldi Gábor: – Az első félidőben összeszedett hatgólos hátrányunkat a második felvonás huszonötödik percére eltüntettük, ám ezután a két kétperces kiállítás miatt nem tudtuk ledolgozni a hátrányunkat.

Kispest NKK–Zengő Alföld Orosházi KA 28–26 (16–12) 

NB II, női. Budapest, 60 néző. V.: Koronczai Loretta, Ónodi Erika. 

Orosháza: Madera-Domokos – Pécsi 4, Polics, Zavaczki 4, Kecskeméti 1, Vámosi 8 (5), Leczkési 8. Csere: Antal (kapus), Bíró P., Csernyeczki, Jáhn, Bedron, Patyi, Horváth B., Sándor 1. Edző: Papp László. A Kispest legjobb dobója: Bakacsi 8. 

Kiállítások: 6, ill. 10 perc. Hétméteresek: 1/0, ill. 6/5. 

Papp László: – Az első félidőben nem a játékunk minőségével, hanem a befejezésekkel volt gond. A folytatásban tizenöt percen át olyan játékot produkáltunk, amire lehet alapozni, így újra szorossá vált a mérkőzés. Az utolsó perceket talán a szívünk vagy az eszetlenségünk miatt nem tudtuk kontrollálni. Néhány játékos kritikán aluli teljesítménye is elgondolkodtató. 

Szarvasi NKK–FKSE Algyő 31–36 (16–21) 

NB II, női. Szarvas, 80 néző. V.: Kincses, Leiter. 

Szarvas: Skorka – Trnyik 3, Urbaniczki 13, Tasgyik, Nyerges 1, Majoros 6 (2), Pétervári 6 (3). Csere: Bakró (kapus), Száva, Benke, Szöllősi 1, Jani, Barna, Fodor 1, Csillik. Kiss F. Edző: Kaliczka László. Az Algyő legjobb dobója: Ternyák 13. 

Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 6/5, ill. 5/5. Kaliczka László: – A rutinosabb és fizikálisan erősebb csapat ellen rendkívül lelkes és helyenként jó játékkal álltunk helyt. Határozottabb és pontosabb védekezéssel meglepetést is okozhattunk volna. 

CZ-Gyulasport–Tisza Volán Szeged 36–34 (19–13) 

NB II, női. Gyula, 150 néző. V.: Bálint, Török. 

Gyula: Mike – SZABÓ K. 6, Gelegonya 1, Ilyés 5, SZÖGI 8 (1), KOVÁCS SZÓFIA 8 (2), Nagy P. 7. Csere: Triffa, Juhász P. (kapusok), Szabó J., Tarkovács R., Hemdi, Tarkovács D., Peti 1. Edző: Zöldi-Tóth Katalin. A Tisza Volán legjobb dobója: Prezenczki 13 (7).

Kiállítások: 12, ill. 8 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 7/7. 

Zöldi-Tóth Katalin: – Az első félidőben csapatunk fegyelmezetten, jó ritmusban és látványosan játszott. A másodikban több hibát is elkövettünk és a koncentráció hiánya megmutatkozott a játékunkon. Egy új félidőt nem kezdhetünk ennyire dekoncentráltan, hiszen ez könnyen a mérkőzés kimenetelére is rányomhatja a bélyegét. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu