Két orosházi csapat is jó rajtot vett az NB II.-ben

Az orosházi kézilabda csapatok közül a Zengő Alföld a Makót, a CSIKO SE a Túrkevét múlta felül. Női vonalon a tavalyi ezüstérmes Gyulasport szegedi vendégét legyőzve sikerrel kezdett a 14 csapatos csoportjában.

Az orosházi kézilabda csapatok közül a Csiko SE és a Zengő Alföld férfiegyüttese (a képen világoskék mezben) is két pontot szerzett a hétvégén Fotó: Magony Petra

Orosházi kézilabda mérleg: három meccs, két győzelem

Zengő Alföld Orosházi KC–Makói KC 32–25 (16–12)

NB II.-es mérkőzés. Férfi. Orosháza, 280 néző. V.: Herceg, Piller.

Orosháza: Lipták 1 – Tusjak 3, Branyiczki 8 (1), Benkő, Kádas B. 9 (2), Morva Z. 2, Zalai 3. Csere: Juhász G. (kapus), Papp K. 2, Losonc, Kádas N. 2, Sántha, Kis B. 1, Spielberger, Andó, Kugyela 1. Játékos-edző: Losonc László. A Makó legjobb dobója: Nagy B. 5.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 5/4.

Losonc László: – Sok ziccer kimaradt és több volt a hiba az elején a védekezésünkben a megszokottnál, de az első félidő második felére rendeztük a sorokat. A meccset elsősorban védekezéssel és kapusteljesítménnyel nyertük meg. Gratulálok a fiúknak és köszönjük a szurkolást!

CSIKO-Racing SE Orosháza–Túrkevei VSE 40–34 (22–12)

NB II, férfi. Orosháza, 120 néző. Vezette: Szalay, Tóbiás.

Orosháza: Majdán – Bán 5, Pásztor M. 1, Hachbold 11 (3), Valaczkai, Borbély 2, Donka 6. Cserék: Pajkó (kapus), Kiss-Horváth B., Csányi 2, Kovács M. 3, Míg 2, Pásztor Á. 1, Simon 3, Kiss-Horváth K. 2, Lovas 2 (1). Edző: Héjja Ádám. A Túrkeve legjobb dobói: Keresztes 7, Lukács 7-7, Nagy I. 7 (5).

Kiállítások: 12, ill. 10 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 7/5.

Héjja Ádám: – Szerencsére tanultunk a tavalyi dolgokból és most nem csak a mezünket küldtük fel a pályára, hanem a valós tudásunkat. Az első öt percben volt a védelemben egy kis katyvasz, de aztán elöl és hátul is összeállt minden. Uraltunk a mérkőzés további részét, gratulálok a fiúknak!

Tisza Volán Szeged–FISE-Újkígyós 26–30 (13–15)

NB II, férfi. Szeged, 200 néző. V.: Nagy L., Szekeres.

Újkígyós: Kecskeméti – ÁSÓS 6 (2), Murányi 2, Gábor, FARKAS B. 5, BALOGH J. 12, Bordás 3. Csere: DOMOKOS (kapus), KOCSOR 1, Lőrinczi 1, Endrei, Kádas V., Ivanics, Harangozó, Tóth A. Edző: Molnár Zoltán. A Tisza Volán legjobb dobói: Canjavec, Kádár G., Ferwagner 4-4.