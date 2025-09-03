44 perce
Mutatjuk az NB II.-es női bajnokság időrendjét
A csapatok megküldték hazai rendezésű mérkőzéseik időpontját a rendező szövetségnek, összeállt az NB II.-es női kézilabda-bajnokság idei programja. A 14 csapatot tömörítő mezőnyben a Gyula, az Orosháza és a Szarvas érintett a vármegyéből. A pontvadászat szeptember 13-án rajtol, december 13-ig 11 játéknapot tartanak, az őszi idény maradék két fordulójára februárban kerül sor.
Az Orosháza lesz majd a legfrissebb a sorsolás órarendje szerint, bár a Szarvas kezdése sem marad el sokkal.
A Gyulasport viszont egy nappal később mutatkozik be a viharsarki riválisokhoz mérten.
Az Orosháza bajnoki címre tör
Az NB I. B-ből kieső Orosháza, vezetői szándékai szerint nem titkoltan retúrjegyet váltott ebbe az osztályba, a Gyulasportnál titkon idén is éremszerzést remélnek, noha a mezőny az összevonásnak köszönhetően lényegesen megerősödött, míg Szarvason a helyi fiatalokra alapozva, szerényebben a terveznek.
Mutatjuk az idei NB II.-es női kézilabda programot
1. forduló. Szeptember 13., szombat: Gyáli BKSE–Nemesnádudvari NKSZE, Kecskeméti NK–Mezőtúri AFC, Vecsési SE–Alsónémedi SE, Kispest NKK–Zengő Alföld Orosházi KA (16.00), Szarvasi NKK–FKSE Algyő (18.00). Szeptember 14., vasárnap: CZ-Gyulasport–Tisza Volán Szeged (16.00), K. Szeged SE–Inárcs-Örkény KCE.
2. forduló. Szeptember 27., szombat: Mezőtúri AFC–K. Szeged SE, Tisza Volán SC–Kecskeméti NK, Vecsési SE–Inárcs-Örkény KCE, FKSE Algyő–Kispest NKK, Zengő Alföld Orosházi KA–Gyáli BKSE (18.00). Szeptember 28., vasárnap: Nemesnádudvari NKSZE–CZ-Gyulasport (14.00), Alsónémedi SE–Szarvasi NKK (18.00).
3. forduló. Október 4., szombat: Vecsési SE–Mezőtúri AFC, Gyáli BKSE–FKSE Algyő, Kecskeméti NK–Nemesnádudvari NKSZE, CZ-Gyulasport–Zengő Alföld Orosházi KA (16.00). Október 5., vasárnap: Kispest NKK–Szarvasi NKK (16.00), Alsónémedi SE–Inárcs-Örkény KCE, K. Szeged SE–Tisza Volán SC.
4. forduló. Október 11., szombat: FKSE Algyő–CZ-Gyulasport (13.00), Zengő Alföld Orosházi KA–Kecskeméti NK (18.00), Mezőtúri AFC–Inárcs-Örkény KCE, Nemesnádudvari NKSZE–K. Szeged SE. Október 12., vasárnap: Szarvasi NKK–Gyáli BKSE (18.00), Tisza Volán SC–Vecsési SE, Kispest NKK–Alsónémedi SE.
5. forduló. Október 24., péntek: 16.00: CZ-Gyulasport–Szarvasi NKK (16.00). Október 25., szombat: Gyáli BKSE–Kispest NKK, Kecskeméti NK–FKSE Algyő, Vecsési SE–Nemesnádudvari NKSZE, Inárcs-Örkény KCE–Tisza Volán SC. Október 26., vasárnap: Alsónémedi SE–Mezőtúri AFC, K. Szeged SE–Zengő Alföld Orosházi KA (16.00).
6. forduló. Október 19., vasárnap: Kispest NKK–CZ-Gyulasport (16.00). Október 30., csütörtök: FKSE Algyő–K. Szeged SE. November 1., szombat: Nemesnádudvari NKSZE–Inárcs-Örkény KCE, Zengő Alföld Orosházi KA–Vecsési SE (18.00). November 2., vasárnap: Gyáli BKSE–Alsónémedi SE, Tisza Volán SC–Mezőtúri AFC, Szarvasi NKK–Kecskeméti NK (18.00).
7. forduló. November 8., szombat: CZ-Gyulasport–Gyáli BKSE (16.00), Inárcs-Örkény KCE–Zengő Alföld Orosházi KA (18.00), Kecskeméti NK–Kispest NKK, Nemesnádudvari NKSZE–Mezőtúri AFC. November 9., vasárnap: K. Szeged SE–Szarvasi NKK (18.00), Alsónémedi SE–Tisza Volán SC, Vecsési SE–FKSE Algyő.
8. forduló. November 15., szombat: Nemesnádudvari NKSZE–Tisza Volán SC, FKSE Algyő–Inárcs-Örkény KCE. November 16., vasárnap: CZ-Gyulasport–Alsónémedi SE (18.00), Szarvasi NKK–Vecsési SE (18.00), Zengő Alföld Orosházi KA–Mezőtúri AFC (18.30), Gyáli BKSE–Kecskeméti NK, Kispest NKK–K. Szeged SE.
9. forduló. November 29., szombat: Kecskeméti NK–CZ-Gyulasport (17.00), Inárcs-Örkény KCE–Szarvasi NKK (18.00), Tisza Volán SC–Zengő Alföld Orosházi KA (18.00), Mezőtúri AFC–FKSE Algyő, Vecsési SE–Kispest NKK, K. Szeged SE–Gyáli BKSE. November 30., vasárnap: Alsónémedi SE–Nemesnádudvari NKSZE.
10. forduló. November 22., szombat: FKSE Algyő–Tisza Volán SC. December 6., szombat: CZ-Gyulasport–K. Szeged SE (16.30), Szarvasi NKK–Mezőtúri AFC (18.00), Gyáli BKSE–Vecsési SE, Kecskeméti NK–Alsónémedi SE. December 7., vasárnap: Zengő Alföld Orosházi KA–Nemesnádudvari NKSZE (18.00), Kispest NKK–Inárcs-Örkény KCE.
11. forduló. December 13., szombat: Tisza Volán SC–Szarvasi NKK (18.00), Inárcs-Örkény KCE–Gyáli BKSE, Mezőtúri AFC–Kispest NKK, Nemesnádudvari NKSZE–FKSE Algyő. December 14., vasárnap: K. Szeged SE–Kecskeméti NK, Alsónémedi SE–Zengő Alföld Orosházi KA (15,45), Vecsési SE–CZ-Gyulasport (17.00).
- Az újévi folytatás január 24-én jön el.
