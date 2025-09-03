Mutatjuk az NB II.-es női bajnokság időrendjét

Az Orosháza lesz majd a legfrissebb a sorsolás órarendje szerint, bár a Szarvas kezdése sem marad el sokkal.

Az Orosháza és a többi élcsapat sem mehet majd biztosra a gyulai lányok ellen.Fotó: Kiss Zoltán

A Gyulasport viszont egy nappal később mutatkozik be a viharsarki riválisokhoz mérten.

Az Orosháza bajnoki címre tör

Az NB I. B-ből kieső Orosháza, vezetői szándékai szerint nem titkoltan retúrjegyet váltott ebbe az osztályba, a Gyulasportnál titkon idén is éremszerzést remélnek, noha a mezőny az összevonásnak köszönhetően lényegesen megerősödött, míg Szarvason a helyi fiatalokra alapozva, szerényebben a terveznek.

Mutatjuk az idei NB II.-es női kézilabda programot

1. forduló. Szeptember 13., szombat: Gyáli BKSE–Nemesnádudvari NKSZE, Kecskeméti NK–Mezőtúri AFC, Vecsési SE–Alsónémedi SE, Kispest NKK–Zengő Alföld Orosházi KA (16.00), Szarvasi NKK–FKSE Algyő (18.00). Szeptember 14., vasárnap: CZ-Gyulasport–Tisza Volán Szeged (16.00), K. Szeged SE–Inárcs-Örkény KCE.

2. forduló. Szeptember 27., szombat: Mezőtúri AFC–K. Szeged SE, Tisza Volán SC–Kecskeméti NK, Vecsési SE–Inárcs-Örkény KCE, FKSE Algyő–Kispest NKK, Zengő Alföld Orosházi KA–Gyáli BKSE (18.00). Szeptember 28., vasárnap: Nemesnádudvari NKSZE–CZ-Gyulasport (14.00), Alsónémedi SE–Szarvasi NKK (18.00).

3. forduló. Október 4., szombat: Vecsési SE–Mezőtúri AFC, Gyáli BKSE–FKSE Algyő, Kecskeméti NK–Nemesnádudvari NKSZE, CZ-Gyulasport–Zengő Alföld Orosházi KA (16.00). Október 5., vasárnap: Kispest NKK–Szarvasi NKK (16.00), Alsónémedi SE–Inárcs-Örkény KCE, K. Szeged SE–Tisza Volán SC.

4. forduló. Október 11., szombat: FKSE Algyő–CZ-Gyulasport (13.00), Zengő Alföld Orosházi KA–Kecskeméti NK (18.00), Mezőtúri AFC–Inárcs-Örkény KCE, Nemesnádudvari NKSZE–K. Szeged SE. Október 12., vasárnap: Szarvasi NKK–Gyáli BKSE (18.00), Tisza Volán SC–Vecsési SE, Kispest NKK–Alsónémedi SE.

5. forduló. Október 24., péntek: 16.00: CZ-Gyulasport–Szarvasi NKK (16.00). Október 25., szombat: Gyáli BKSE–Kispest NKK, Kecskeméti NK–FKSE Algyő, Vecsési SE–Nemesnádudvari NKSZE, Inárcs-Örkény KCE–Tisza Volán SC. Október 26., vasárnap: Alsónémedi SE–Mezőtúri AFC, K. Szeged SE–Zengő Alföld Orosházi KA (16.00).