Labdarúgás

1 órája

Öröm is volt az ürömben – nyíregyházi drukkerek a kupabúcsúról

Elbúcsúztatta az Előre a Nyíregyházát a Magyar Kupából, így értékeltek a vendégszurkolók.

Beol.hu

A Békéscsaba 1912 Előre csapata jutott be a legjobb 32 közé a labdarúgó Magyar Kupában: az Előre tizenegyesrúgásokkal múlta felül a Nyíregyházát.

Szép számmal érkeztel vendégdrukkerek Békéscsabára. Forrás: Mastiffs 1995 Nyíregyháza 

Magyar Kupa szereplésünket Békéscsabán kezdtük, és egyben be is fejeztük. Sajnos a csapat finoman fogalmazva sem azt a teljesítményt nyújtja, amit elvárunk. Ránk nem lehet mondani, hogy türelmetlenek vagyunk, de ideje lenne valami eredményt felmutatni

 – olvashattuk a Mastiffs 1995 Nyíregyháza közösségi oldalán. 

Amit pozitívumként értékeltek: „Csabai barátainkkal ismét egy remek délutánt töltöttünk el. Meccs előtt a női kézilabda meccsükön támogattuk őket, és a mérkőzés után is együtt italoztunk. Jó látni, hogy Csabán él a mozgalom, és sok fiatal tagjuk van. Várunk titeket Nyíregyházára!”

A következő körben az Előre a Ferencvárossal csatázik, ráadásul idegenben. 

 

 

