Öröm is volt az ürömben – nyíregyházi drukkerek a kupabúcsúról
Elbúcsúztatta az Előre a Nyíregyházát a Magyar Kupából, így értékeltek a vendégszurkolók.
A Békéscsaba 1912 Előre csapata jutott be a legjobb 32 közé a labdarúgó Magyar Kupában: az Előre tizenegyesrúgásokkal múlta felül a Nyíregyházát.
Magyar Kupa szereplésünket Békéscsabán kezdtük, és egyben be is fejeztük. Sajnos a csapat finoman fogalmazva sem azt a teljesítményt nyújtja, amit elvárunk. Ránk nem lehet mondani, hogy türelmetlenek vagyunk, de ideje lenne valami eredményt felmutatni
– olvashattuk a Mastiffs 1995 Nyíregyháza közösségi oldalán.
Amit pozitívumként értékeltek: „Csabai barátainkkal ismét egy remek délutánt töltöttünk el. Meccs előtt a női kézilabda meccsükön támogattuk őket, és a mérkőzés után is együtt italoztunk. Jó látni, hogy Csabán él a mozgalom, és sok fiatal tagjuk van. Várunk titeket Nyíregyházára!”
A következő körben az Előre a Ferencvárossal csatázik, ráadásul idegenben.
Négy csapat még veretlen, kettő pedig hibátlan maradt