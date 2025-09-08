szeptember 8., hétfő

Röplabda

2 órája

NB I.-es csapatokat vert a BRSE-utánpótlás

Címkék#sport#NB I#röplabda#Békéscsabai Röplabda Akadémia#utánpótlás

A hétvégén négycsapatos tornát rendezett a Békéscsabai RSE a Békéscsabai Röplabda Akadémián, ahol az U20-as és az U17-es együttesek mellett két NB I-es gárda, a Kecskeméti RC és a Vidux-Szegedi RSE szerepelt.

Gajdács Pál

A Viharsarok Kupát a BRSE U20-as csapat nyerte, miután a döntőben 3:0-ra verte a Kecskemétet. A BRSE U17-es gárdája 3. lett a Szeged 3:1-es legyőzésével. 

A Viharsarok Kupa házigazdái és vendégei Fotó: BRSE

Eredmények. BRSE U20–BRSE U17 3:0 (17, 8, 15); Vidux Szegedi RSE–Kecskeméti RC 2:3 (16, 22, -20, -19, -9). Helyosztók. Döntő: BRSE U20–Kecskeméti RC 3:0 (21, 21, 10) A 3. helyért: BRSE U17–Vidux Szegedi RSE 3:1 (22, -21, 23, 16).

 

 

