NB I.-es csapatokat vert a BRSE-utánpótlás
A hétvégén négycsapatos tornát rendezett a Békéscsabai RSE a Békéscsabai Röplabda Akadémián, ahol az U20-as és az U17-es együttesek mellett két NB I-es gárda, a Kecskeméti RC és a Vidux-Szegedi RSE szerepelt.
A Viharsarok Kupát a BRSE U20-as csapat nyerte, miután a döntőben 3:0-ra verte a Kecskemétet. A BRSE U17-es gárdája 3. lett a Szeged 3:1-es legyőzésével.
Eredmények. BRSE U20–BRSE U17 3:0 (17, 8, 15); Vidux Szegedi RSE–Kecskeméti RC 2:3 (16, 22, -20, -19, -9). Helyosztók. Döntő: BRSE U20–Kecskeméti RC 3:0 (21, 21, 10) A 3. helyért: BRSE U17–Vidux Szegedi RSE 3:1 (22, -21, 23, 16).
