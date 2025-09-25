Két klub szakmai munkáját irányítja Nagy Nándor – podcasttal

Nagy Nándor fiatal kora ellenére már hosszú évek óta részese a magyar vívóéletnek, vezetésével Orosházán – ahol alelnök, szakosztályvezető és edző is egyben – magas színvonalú szakmai munka folyik.

Nagy Nándor elhivatott és bizakodó, lesz eredménye a kemény munkának az Alföld Vívó Akadémián Fotó: Dinya Magdolna

Nagy Nándor szeretné, ha a Békéscsabán három fegyvernemet is oktathatnának

– Két egyesületnél is fontos feladatokat lát el.

– A vívással kapcsolatos feladatokat mindig valami mellett végeztem, bár volt időszak, amikor csak ez töltötte ki az időmet. Korábban a szakosztályi teendők mellett a sulivívásban vettem részt, amikor több iskolában is óraadó tanárként dolgoztam. Szeptember 1-től már a munkaidőm egyik felét Orosházán töltöm, a másik felét Békéscsabán. Orosházán ennek a helyzetnek az előnyeit látják. Az egyesületeknek sokkal több haszna van abból, ha együttműködnek, mintha a vezetők ellenfélként tekintenének egymásra. Az együttműködés a magyar vívást segíti.

– Edzőként is szerepet vállal majd? Ezt azért is kérdezem, mert Orosházán kardozókat nevelnek, Békéscsabán ugyanakkor jellemzően párbajtőr a specialitás.

– A két klub között jelentős különbség van. Békéscsabán jóval nagyobb a merítési lehetőség van a sportolók tekintetében. Szeretném, ha később három fegyvernemesre bővülne az Alföld Vívó Akadémia repertoárja, ám ez rengeteg munka és szakemberek kérdése. Jómagam kard szakágas vagyok, de a magyar vívó edzőképzés három fegyvernemes. Idén elsősorban a szakosztály vezetésén van a hangsúly, segítek a párbajtőr edzőknek a kiegészítő munkákban erőnléti edzéseknél, bemelegítéseknél, levezető gyakorlatoknál. Párbajtőr edzéseket még nem tartok.

– Mióta része az életének a vívás?

– Gyerekként én is focival kezdtem Orosházán, majd kézilabdáztam is. Jól éreztem magam ezekben a sportágakban, megálltam a helyem, de nem volt kiemelkedő a teljesítmény. Anyukám 1995-ben elvitt az orosházi vívó egyesülethez, ahol Pusztai Lajos lett a mesterem. A vívás kezdetektől nagyon megfogott. Később gyulai kollégistaként Winkler Andor bácsinál megtanultam tőrözni, majd amikor visszatértem Orosházára, elkezdtem az edzősködést. Sportoktatóit végeztem Békéscsabán, majd sportedzőit a Testnevelési Főiskolán, tavaly pedig a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen a szakedzői diplomát is megszereztem.