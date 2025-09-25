2 órája
Két klub szakmai munkáját irányítja Nagy Nándor – podcasttal
Szeptembertől új szakosztályvezető viszi a békéscsabai Alföld Vívó Akadémia ügyeit. Nagy Nándor nem adja fel a Zsoldos Péter Orosházi Vívó Egyesületnél viselt tisztségeit, a kettőt párhuzamosan végzi.
Nagy Nándor fiatal kora ellenére már hosszú évek óta részese a magyar vívóéletnek, vezetésével Orosházán – ahol alelnök, szakosztályvezető és edző is egyben – magas színvonalú szakmai munka folyik.
Nagy Nándor szeretné, ha a Békéscsabán három fegyvernemet is oktathatnának
– Két egyesületnél is fontos feladatokat lát el.
– A vívással kapcsolatos feladatokat mindig valami mellett végeztem, bár volt időszak, amikor csak ez töltötte ki az időmet. Korábban a szakosztályi teendők mellett a sulivívásban vettem részt, amikor több iskolában is óraadó tanárként dolgoztam. Szeptember 1-től már a munkaidőm egyik felét Orosházán töltöm, a másik felét Békéscsabán. Orosházán ennek a helyzetnek az előnyeit látják. Az egyesületeknek sokkal több haszna van abból, ha együttműködnek, mintha a vezetők ellenfélként tekintenének egymásra. Az együttműködés a magyar vívást segíti.
– Edzőként is szerepet vállal majd? Ezt azért is kérdezem, mert Orosházán kardozókat nevelnek, Békéscsabán ugyanakkor jellemzően párbajtőr a specialitás.
– A két klub között jelentős különbség van. Békéscsabán jóval nagyobb a merítési lehetőség van a sportolók tekintetében. Szeretném, ha később három fegyvernemesre bővülne az Alföld Vívó Akadémia repertoárja, ám ez rengeteg munka és szakemberek kérdése. Jómagam kard szakágas vagyok, de a magyar vívó edzőképzés három fegyvernemes. Idén elsősorban a szakosztály vezetésén van a hangsúly, segítek a párbajtőr edzőknek a kiegészítő munkákban erőnléti edzéseknél, bemelegítéseknél, levezető gyakorlatoknál. Párbajtőr edzéseket még nem tartok.
– Mióta része az életének a vívás?
– Gyerekként én is focival kezdtem Orosházán, majd kézilabdáztam is. Jól éreztem magam ezekben a sportágakban, megálltam a helyem, de nem volt kiemelkedő a teljesítmény. Anyukám 1995-ben elvitt az orosházi vívó egyesülethez, ahol Pusztai Lajos lett a mesterem. A vívás kezdetektől nagyon megfogott. Később gyulai kollégistaként Winkler Andor bácsinál megtanultam tőrözni, majd amikor visszatértem Orosházára, elkezdtem az edzősködést. Sportoktatóit végeztem Békéscsabán, majd sportedzőit a Testnevelési Főiskolán, tavaly pedig a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen a szakedzői diplomát is megszereztem.
– Mit várnak el öntől Békéscsabán?
– A vezetést, egyfajta iránymutatást. Úgy érzem, hogy kicsit mintha mindenki picit mást várt el tőlem, de ez így is van rendjén. A sportolók fiatalosabb irányítást, izgalmasabb edzéseket. Kardozóként talán sikerült új színt vinni a megszokott párbajtőrözői világba. Az edzők és a szülők is egy rendszert. Talán ehhez van a legnagyobb tehetségem. Az egyesület vezetése pedig azt, hogy minden jól működjön. Az első lépésem – talán csúnyán hangzik – a rendrakás volt. Rendrakás a teremben, az edzésrendben, az iskolázási beosztásokban. Új működési szabályzatot fogunk létrehozni. Ha ezek a szabályok jól vannak lefektetve, akkor az egy olyan alapot teremt, amivel már el lehet kezdeni a komoly szakmai munkát. Három éve vagyok tartalékos katona – most passzív állományban Békéscsabán –, és az életemben a rendszer és a rend kiemelten fontos dolog. Jelenleg rajtam kívül két edző, Runa Andrea és Mecskó Máté dolgozik a klubnál. Jó szakemberek, amit ők képviselnek, arra lehet építeni. A szakmai munkával nincs gond. Ha jók az alapok és elkezdünk keményen dolgozni, akkor meglesz az eredménye. Szeretnék majd egy kardcsoportot elindítani.
– Öt év múlva hol szeretné, hogy tartson az egyesület?
– Azt szeretném, hogy egy olyan rendszer működjön Békéscsabán, ami önfenntartó. Gondolok arra, hogy ne keljen toborozni, az új gyerekek automatikusan jöjjenek majd hozzánk. Addigra reményeim szerint már mindhárom szakágunk eredményesen fog működni. Hogy lesznek-e korosztályos válogatottjaink? Az ország legsikeresebb sportágáról beszélünk. Nem könnyű bekerülni a válogatottba, de talán lesznek ilyen vívóink. Hiszek a háromlábú sikerben, amihez kell egy
- jó edző,
- a jó sportoló és
- jó szülői háttér.
Büszke vagyok arra, hogy tavaly a hazai vívó szövetség felkért a gyermek, újonc és serdülő korosztállyal foglalkozó Sport21 egyik edzőjének a kard szakágban. Velem együtt összesen hárman vagyunk.
– Mekkora most a vívók létszáma az akadémián?
– A délutáni, esti edzésekre nagyjából negyvenen járnak rendszeresen. A délelőtti sportiskolában – ahol egytől nyolcadik osztályig tartunk edzéseket – változó a létszám.
– Nem tart attól, hogy a békéscsabai munkája miatt esetleg hátrányt szenvedhet az orosházi egyesület?
– Orosházán nem egyedül végzem a munkát, rajtam kívül még dolgozik két edző, akik mellékállásban nagyon komolyan besegítenek az edzésekbe. Nincs ok az aggodalomra, mert jól tudunk sakkozni az edzésbeosztással. Itt is érvényes a korábbi megállapítás, vagyis ha valaminek jó az alapja, akkor a rendszer akkor is jól működik, ha én éppen mondjuk Békéscsabán tartok edzést.
