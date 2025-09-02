Huszonhatodik szezonjának fut neki a BRSE-nél Nagy Attila

Nagy Attila 2000 szeptemberében csatlakozott az egy hónappal korábban megalapított Békéscsabai RSE-hez. Ő nevelte fel az első utánpótlás aranygenerációt, a 1990-91-es korosztályt a Molcsányi testvérekkel vagy Pallag Ágnessel. Ezt számtalan siker kísérte, a szakember megannyi korosztályos bajnoki címnél tart vezetőedzőként.

Nagy Attila megannyi korosztályos bajnoki címnél tart vezetőedzőként Fotó: BRSE

A korábbi válogatott Bodnár Dorottyát is Nagy Attila fedezte fel

– Fanatikus edző vagyok, mindig azt próbáltam megnézni és kutatni, hogy az adott generációban mennyi van. És ha úgy láttam, hogy nincs benne annyi, hogy a legjobbak közé tudjon emelkedni, akkor mindent elkövettem, hogy keressek helyben, vagy országos szinten olyan tehetségeket, akik többre lehetnek képesek, mint a már meglévők. Utóbbira a legjobb példa Bodnár Dorottya, aki Egerből költözött a Viharsarokba, ő volt az első fecske tizenhárom és fél évesen – beszélt a klubhonlapon az utánpótlás-vezetőedző.

Azt mondja, hogy az elején „olimpiát akart nyerni”.

– Persze, kicsiben kell indulni, először kerülj fel a térképre, utána alkoss valamit, juss be egy döntőbe, aztán nyerj egy bajnokságot, legyenek válogatott sportolóid, azok feleljenek meg a válogatott színvonalnak. Ha feljutsz a csúcsra, ott se lakj jól, ne dőlj hátra, tűzz ki mindig újabb és újabb célokat – mondja.

A nevelőedzőknek és az utánpótlásban dolgozóknak a legalapvetőbb feladatuk az, hogy az életre és a sportra neveljék a gyerekeket.

– Több mint egy évtizede ott vagyunk felnőtt szinten az élmezőnyben, és az egyik legeredményesebb utánpótlásnevelő klub vagyunk, hiszen az elmúlt tizenöt évben minden korosztályban országos döntőbe jutottunk! Ez azért örömteli, mert a szakmai munka egyenletes nívót mutat.

Az utánpótlás-nevelés sikerességének mérőfoka sportágtól függetlenül az egész világon az, hogy mennyi játékosból lesz profi vagy válogatott játékos, nem pedig a korosztályos bajnoki címek száma. Nagy Attila szerint nem arról van szó, hogy nem kell győztes mentalitást a játékosokba nevelni, de nem szabad feláldozni a fejlődést a győzelem oltárán.