Labdarúgás - MOL Magyar Kupa

3 órája

A Fradit kapta az Előre a Magyar Kupában

A Békéscsaba 1912 Előre labdarúgói emlékezetes nagy kupacsatát vívtak szombaton a Nyíregyháza csapatával, melyen büntetőrúgásokkal búcsúztatták az NB I.-es ellenfelet. Vasárnap óta azt is tudjuk, ki vár a MOL Magyar Kupa negyedik fordulójában a lilákra. A sorsolást az M4 Sport televíziós csatorna nyilvánossága előtt tartották meg.

Bakulya Mihály

A MOL Magyar Kupa párharcait Kozma István, az Újpest egykori válogatott játékosa húzta ki a sorsoláson. 

MOL Magyar Kupa; Előre; labdarúgás
A MOL Magyar Kupa szombat esti meccse után nagy volt az öröm a csabai játékosok körében, vasárnapra ez az állapot alighanem megváltozott. Fotó: Jenei Péter

Az Előre számára szerencsésnek nem nevezhető kézzel. Csató Sándor alakulata a létező legerősebb riválist, a Ferencvárost kapta. Tovább nehezíti a helyzetét, hogy az új szabályok szerint ettől a körtől már nincs kiemelés, ennek megfelelően az alacsonyabb osztályú klubok nem élveznek pályaválasztói előnyt. Fortuna úgy akarta, hogy a mérkőzést a Grupama Arénában vívják a felek október végén.
A nem éppen nézőbarát szabály miatt előfordul olyan extrém eset is, hogy az NB I.-es ETO FC a vármegyei I. osztályú Pilisi LK-t fogadja. Közel sem biztos, hogy Győrben annyi ember fantáziáját mozgatja majd meg ez a mérkőzés, mint ha a kis csapat otthonában lenne a találkozó, vagyis könnyen elvesztheti varázsát a sorozat.

A MOL Magyar Kupa 4. fordulója párharcai

Martfűi LSE (NB III.)–Paksi FC, Debreceni EAC (NB III.)–BVSC-Zugló (NB II.), Majosi SE (NB III.)–Videoton FC Fehérvár (NB II.), Kelen SC (VM I.)–Kazincbarcikai SC (NB I.), Vasas FC (NB II.)–Mezőörs KSE (VM I.), Debreceni VSC–Bp. Honvéd FC (NB II.), ETO FC Győr–Pilisi LK (VM I.), Karcagi SC (NB II.)–FC Csákvár (NB II.), Kozármisleny SE (NB II.)–Erzsébeti SMTK (NB III.), Kecskeméti TE (NB II.)–Tiszafüred VSE (NB III.), MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II.), Diósgyőri VTK (NB I.)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II.), III. Kerületi TVE (NB III.)–Soroksár SC (NB II.), FC Ajka (NB II.)–Tiszakécskei LC (NB II.), Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II.), Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II.).

A hivatalos játéknap október 29.

 

 

