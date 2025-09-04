Milena Vilela egyből tudta, hogy Békéscsaba lesz a helye

Milena Vilela fiatal kora ellenére 12 különböző egyesületben fordult már meg, de csak a brazil országhatáron belül, külföldi csapatnak először kötelezte el magát.

Milena Vilela meg akarja mutatni a szurkolóknak, hogy a brazilok milyen energiával tudnak játszani Fotó: BRSE

Milena Vilela mindenképpen szeretett vola Európába költözni

– Mindig is arról álmodoztam, hogy felfedezem a világot, a különböző kultúrákat, főleg röplabdás szempontból, úgyhogy ez fantasztikus lehetőség volt arra, hogy az ideális időben belevágjak a külföldi kalandokba. Tavalyig nem éreztem magam igazán késznek, de aztán elhatároztam magam – beszélt indíttatásáról Milena Vilela.

Mint mondja, mindenképpen szeretett volna Európába költözni, megtudni többet az itteni életmódról és szokásokról.

– Aztán amikor Békéscsabáról megkaptam az ajánlatot, rákerestem a városra és egyből tudtam, hogy ez lesz az én helyem. Látatlanban is beleszerettem, éreztem, hogy ide kell jönnöm – mondta. – Megcsináltam a házi feladatot, utánanéztem a klubnak és megtudtam, hogy én leszek itt az első brazil. Hatalmas megtiszteltetésnek veszem ezt, és alig várom, hogy megmutassam a szurkolóknak, mi brazilok milyen energiával tudunk játszani és mennyire imádjuk ezt a sportot!

S hogy mik az első benyomásai a városról, a csapatról?

– Őszintén szólva imádom! A város még annál is jobb, mint amilyennek képzeltem, az emberek kedvesek és barátságosak, a csapattársak pedig nagyon befogadók. A társaság remek, éppen ezért magasak az elvárásaim a következő szezonnal kapcsolatban, szóval nem is lehetettek volna jobbak az első tapasztalataim.

Milena Vilela igazi bolondos lánynak tartja magát, olyan, aki szeret megnevettetni másokat.

– Folyamatosan beszélek és viccelődök, extrovertált személyiség vagyok. A pályán sokat kommunikálok, hatalmas bennem a versenyszellem, folyamatosan biztatom a többieket és igyekszek óriási energiákat mozgósítani.

A brazil röplabdázó a szezonnal kapcsolatban nagyon egyszerű célokat fogalmazott meg:

– Legyünk minden egyes szériában versenyképesek, én pedig minden tőlem telhetőt tegyek meg a sikereinkért.

Szép sikerek Brazíliában

Milena Vilela a sportág egyik nagyhatalmának számító országában szép sikereket ért el: 2025-ben a Brasilia Volei csapatát területi bajnoki címhez segítette, egy évvel korábban pedig bronzérmes lett a dél-amerikai kontinens legjobb csapatait felvonultató klubbajnokságban, a Sesi Bauru színeiben. A címeres mez sem ismeretlen a 180 centiméter magas sportoló számára, a 2021-es pánamerikai játékokon bronzérmet szerzett az U23-as brazil válogatottal.