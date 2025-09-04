szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

31°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Röplabda

1 órája

Milena Vilela egyből tudta, hogy Békéscsaba lesz a helye

Címkék#Európa#csapat#Milena Vilela#Brasilia Volei#klubbajnokságban#sportág#röplabda

Számtalan nemzetiségű röplabdázó megfordult már Békéscsabán, de brazil még nem. Milena Vilela pályafutása során először állt légiósnak, aki Magyarországot választotta első külföldi állomásának. A 25 éves ütő a Békéscsabai RSE honlapján első békéscsabai benyomásairól is beszélt.

Gajdács Pál

Milena Vilela fiatal kora ellenére 12 különböző egyesületben fordult már meg, de csak a brazil országhatáron belül, külföldi csapatnak először kötelezte el magát. 

Milena Vilela
Milena Vilela meg akarja mutatni a szurkolóknak, hogy a brazilok milyen energiával tudnak játszani Fotó: BRSE

Milena Vilela mindenképpen szeretett vola Európába költözni

– Mindig is arról álmodoztam, hogy felfedezem a világot, a különböző kultúrákat, főleg röplabdás szempontból, úgyhogy ez fantasztikus lehetőség volt arra, hogy az ideális időben belevágjak a külföldi kalandokba. Tavalyig nem éreztem magam igazán késznek, de aztán elhatároztam magam – beszélt indíttatásáról Milena Vilela.

Mint mondja, mindenképpen szeretett volna Európába költözni, megtudni többet az itteni életmódról és szokásokról. 

– Aztán amikor Békéscsabáról megkaptam az ajánlatot, rákerestem a városra és egyből tudtam, hogy ez lesz az én helyem. Látatlanban is beleszerettem, éreztem, hogy ide kell jönnöm – mondta. – Megcsináltam a házi feladatot, utánanéztem a klubnak és megtudtam, hogy én leszek itt az első brazil. Hatalmas megtiszteltetésnek veszem ezt, és alig várom, hogy megmutassam a szurkolóknak, mi brazilok milyen energiával tudunk játszani és mennyire imádjuk ezt a sportot!

S hogy mik az első benyomásai a városról, a csapatról? 

– Őszintén szólva imádom! A város még annál is jobb, mint amilyennek képzeltem, az emberek kedvesek és barátságosak, a csapattársak pedig nagyon befogadók. A társaság remek, éppen ezért magasak az elvárásaim a következő szezonnal kapcsolatban, szóval nem is lehetettek volna jobbak az első tapasztalataim.

Milena Vilela igazi bolondos lánynak tartja magát, olyan, aki szeret megnevettetni másokat. 

– Folyamatosan beszélek és viccelődök, extrovertált személyiség vagyok. A pályán sokat kommunikálok, hatalmas bennem a versenyszellem, folyamatosan biztatom a többieket és igyekszek óriási energiákat mozgósítani.

A brazil röplabdázó a szezonnal kapcsolatban nagyon egyszerű célokat fogalmazott meg: 

– Legyünk minden egyes szériában versenyképesek, én pedig minden tőlem telhetőt tegyek meg a sikereinkért.

Szép sikerek Brazíliában

Milena Vilela a sportág egyik nagyhatalmának számító országában szép sikereket ért el: 2025-ben a Brasilia Volei csapatát területi bajnoki címhez segítette, egy évvel korábban pedig bronzérmes lett a dél-amerikai kontinens legjobb csapatait felvonultató klubbajnokságban, a Sesi Bauru színeiben. A címeres mez sem ismeretlen a 180 centiméter magas sportoló számára, a 2021-es pánamerikai játékokon bronzérmet szerzett az U23-as brazil válogatottal. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu