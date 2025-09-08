1 órája
Hat hely elkelt, tíz még gazdára vár
A papírforma dominált a labdarúgó Piller Sándor Vármegyei Kupa szombati mérkőzésein, az egyke vasárnapi csatát követően viszont az alacsonyabb osztályú fél léphetett tovább. A Mezőkovácsházi TE ütötte el magasabb szintű vendégeit, hátrányból maga javára billentve a mérkőzést. A többi harmadosztályú hazai gárda nem igazán tudta próbára tenni ellenfele képességeit.
A mezőkovácsházi csapat az első harmadosztályú együttesként jutott a sorozat harmadik körébe öt második vonalban szereplő gárda után. Szerdán további 10 párharcot rendeznek, a megye-egyes alakulatok is bemutatkoznak.
Kamuti SK–Békésszentandrási HMSE 0–5 (0–1)
Vármegyei kupa labdarúgó-mérkőzés. Kamut, 40 néző. Vezette: Krcsméri Milán.
Kamut: Takács – Szabó Gy., Knapp A. (Knapp B.), Viczián B., Dananaj (Viczián N.), Foltin (Jakusovszki), Máté, Kocsor, Szalkai, Pocsai (Szűcs), Radics (Gál Z.). Edző: Gál András.
Békésszentandrás: Babák – Csányi, Szabó F., Sztancsik, Szabó A. (Aszódi), Lestyan-Goda, Olasz, Tasi K., Szécsi, Szűcs (Tóth M.), Sándor. Játékos-edző: Bakró Géza.
Gólszerző: Olasz (38., 46.), Sándor (54.), Szécsi (75. – 11-esből, 79.). Kiállítva: Kocsor (82. – második sárga lap után), Viczián N. (87. – szándékosan ütközött a kapussal).
Gál András: – Megérdemelt vendéggyőzelem született, gyenge játékvezetés mellett!
Bakró Géza: – Az első félidőben nem találtuk magunkat, de szerencsére Olasz Pisti kétszer betalált. A meccs második fele már úgy alakult, ahogy azt elterveztük.
Telekgerendási LSC–Eleki USE 0–10 (0–7)
Telekgerendás, 40 néző. Vezette: Sechna Gábor.
Telekgerendás: Halustyik – Túróczki (Tóth L.), Szombati (Faragó), Spitzer, Hudák (Vida), Ordó, Bondár (Csatlós), Hrabovszki, Ránkli M., Víg, Varga K. Edző: Ágoston Gergely.
Elek: Kajári – Dehelán, Oláh A., Györfi (Szabó F.), Tamás, Kollát (Kaszár), Püski, Oszlács (Kovács Gy.), Tóth G. (Horváth Z.), Illés (Sipos), Szekeres. Játékos-edző: Nagy Gergely.
Gólszerző: Illés (8.), Oszlács (17., 22., 37.), Györfi (21.), Püski (40.), Szekeres (45.), Kollát (49., 56.), Kovács Gy. (82.).
Ágoston Gergely: – Adtunk teret a további kupaszereplésre az ellenfelünknek. Mi a bajnokságra koncentrálunk.
Nagy Gergely: – Jó felfogásban, szép gólokat szerezve hoztuk a kötelezőt, a sportszerű hazai csapat ellen.
Okány KSK–Szabadkígyósi SZSC 0–15 (0–6)
Okány, 120 néző. Vezette: Bakos József.
Okány: Rózsa – Balogh R., Balogh L., Kincses (Keresztesi E.), Huszár, Sánta, Illés, Bujdosó (Kovács R.), Lengyel (Tóth I.), Szabó B. (Szabó A.), Ruszó (Pesti). Edző: Varju Richárd.
Szabadkígyós: Borsi – Papp G., Varga P. (Molnár M.), Milek, Maglóczki, Sebestyén M. (Süli B.), Faragó (Szilágyi), Barna (Alb), Nagy Z. (Papp D.), Süli Zs., Oláh G. Edző: Sebestyén Antal.
Gólszerző: Nagy Z. (2., 16., 31.), Oláh G. (7.), Sebestyén M. (10.), Milek (27., 46., 67., 73.), Süli B. (53., 57., 82.), Papp D. (56., 59., 64.).
A 63. percben Kincses büntetőt hibázott.
Kincses Róbert asszisztens edző: – A két csapat közti osztálykülönbség hamar kiütközött, így ezt a meccset egy jó létszámú, hajtós edzésnek foghatjuk fel. Gratulálok a végig szimpatikusan és sportszerűen játszó Szabadkígyósnak!
Sebestyén Antal: – Szerettem volna ha komolyan beleállunk a meccsbe. Nagyon örülök annak, hogy sikerült ennyi gólt szereznünk, így meglesz az „ellátmány” pár hétre. Azt hiszem tartoztunk a lelkes szurkolóinknak ennyivel. Helyén kezeljük a győzelmet, de nagyon örülünk. Sok sikert kívánok a bajnokságban az Okánynak!
Csorvási SK–Tótkomlósi TC 1–4 (1–0)
Csorvás, 70 néző. Vezette: Rubás Zoltán.
Csorvás: Maczák – Mazán, Bucsek (Bíró), Máriás, Plesovszki (Hrncsjár), Varga G., Szokolai, Zsiga, Zahorán (Simon), Lukács (Samu), Rozsi. Edző: Könyves Balázs.
Tótkomlós: Asztalos – Kocsis, Jámbor G., Koleszár, Jámbor J. (Barta-Vámos), Szabó S., Tompa (Nagy K.), Albert (Nagy A.), Tokai (Makszi), Keszeli, Deli (Skoda). Edző: Horváth Henrik.
Gólszerző: Lukács (40.), ill. Deli 2, Keszeli, Szabó S. Kiállítva: Máriás (29.), Mazán (64.).
Könyves Balázs: – Tizennégy ember ellen senki nem tud meccset nyerni. Gratulálok a csapatnak a tisztes helytállásért, az eredmény nem tükrözi a valóságot!
Horváth Henrik: – Amiért jöttünk, azt elértük, a mutatott játék miatt viszont nagyon csalódott vagyok. Sosem lehet még tudat alatt sem könnyen venni egy mérkőzést.
Mezőkovácsházi TE–Csanádapácai EFC 2–1 (0–0)
Mezőkovácsháza, 250 néző. Vezette: Lovas László.
Mezőkovácsháza: Nagy T. – Simondán (László), Ondos, Mag, Jancsó, Káló (Csurár), Szabó K., Ágoston, Gazsi, Farkas I. (Szeles G.), Multyán Cs. Edző: Bozsó Zsolt.
Csanádapáca: Pós A. – Juhász, Göcző, Bozsó M. (Balassa), Pós D. (Ádász), Kasza, Drozdik, Rakonczai, Haba, Fodor (Hajdú), Szabó A. Edző: Óvári Arnold, Csende Krisztián.
Gólszerző: Szabó K. (56.), Mag (72.), ill. Drozdik (50.).
Bozsó Zsolt: – Remek búcsúi hangulatban, ha a helyzeteinket kihasználjuk, hamarabb is eldönthettük volna a továbbjutást.
Óvári Arnold: – Sajnos ma nem működtünk csapatként, egyénileg fegyelmezetlenül és rengeteg hibával játszottunk, így más nem is lehetett a vége. Erre jött még a katasztrofális játéktérnek köszönhető két súlyos sérülés. A játékvezetés lehetett volna jó is, ha a tisztelt sporttárs a meccsre figyelt volna és nem az asszisztenssel beszélgetett volna végig. Gratulálok a hazai csapatnak, megérdemelten jutott tovább!
A további program
Szeptember 10., szerda, 16.30:
- Újkígyós FC–Gyomaendrődi FC
- Végegyháza-Magyarbánhegyes–Nagyszénás SE
- Köröstarcsai KSK–Szeghalmi FC
- Vésztői TK–Békési FC
- Mezőberényi LE–Szarvasi FC
- Dobozi SE–Orosházi MTK-ULE
- Kunágotai TE–Mezőhegyesi SE
- Sarkadi KLE–Jamina SE
- Medgyesbodzás SE–Kondorosi TE
- Zsadány KSK–Dévaványai SE
