Hat hely elkelt, tíz még gazdára vár

A mezőkovácsházi csapat az első harmadosztályú együttesként jutott a sorozat harmadik körébe öt második vonalban szereplő gárda után. Szerdán további 10 párharcot rendeznek, a megye-egyes alakulatok is bemutatkoznak.

A telekieknek nem sikerült a mezőkovácsházi csapat bravúrjához hasonlót produkálni az Elek ellen. Fotó: Bencsik Ádám

Kamuti SK–Békésszentandrási HMSE 0–5 (0–1)

Vármegyei kupa labdarúgó-mérkőzés. Kamut, 40 néző. Vezette: Krcsméri Milán.

Kamut: Takács – Szabó Gy., Knapp A. (Knapp B.), Viczián B., Dananaj (Viczián N.), Foltin (Jakusovszki), Máté, Kocsor, Szalkai, Pocsai (Szűcs), Radics (Gál Z.). Edző: Gál András.

Békésszentandrás: Babák – Csányi, Szabó F., Sztancsik, Szabó A. (Aszódi), Lestyan-Goda, Olasz, Tasi K., Szécsi, Szűcs (Tóth M.), Sándor. Játékos-edző: Bakró Géza.

Gólszerző: Olasz (38., 46.), Sándor (54.), Szécsi (75. – 11-esből, 79.). Kiállítva: Kocsor (82. – második sárga lap után), Viczián N. (87. – szándékosan ütközött a kapussal).

Gál András: – Megérdemelt vendéggyőzelem született, gyenge játékvezetés mellett!

Bakró Géza: – Az első félidőben nem találtuk magunkat, de szerencsére Olasz Pisti kétszer betalált. A meccs második fele már úgy alakult, ahogy azt elterveztük.

Telekgerendási LSC–Eleki USE 0–10 (0–7)

Telekgerendás, 40 néző. Vezette: Sechna Gábor.

Telekgerendás: Halustyik – Túróczki (Tóth L.), Szombati (Faragó), Spitzer, Hudák (Vida), Ordó, Bondár (Csatlós), Hrabovszki, Ránkli M., Víg, Varga K. Edző: Ágoston Gergely.

Elek: Kajári – Dehelán, Oláh A., Györfi (Szabó F.), Tamás, Kollát (Kaszár), Püski, Oszlács (Kovács Gy.), Tóth G. (Horváth Z.), Illés (Sipos), Szekeres. Játékos-edző: Nagy Gergely.

Gólszerző: Illés (8.), Oszlács (17., 22., 37.), Györfi (21.), Püski (40.), Szekeres (45.), Kollát (49., 56.), Kovács Gy. (82.).

Ágoston Gergely: – Adtunk teret a további kupaszereplésre az ellenfelünknek. Mi a bajnokságra koncentrálunk.

Nagy Gergely: – Jó felfogásban, szép gólokat szerezve hoztuk a kötelezőt, a sportszerű hazai csapat ellen.

Okány KSK–Szabadkígyósi SZSC 0–15 (0–6)

Okány, 120 néző. Vezette: Bakos József.

Okány: Rózsa – Balogh R., Balogh L., Kincses (Keresztesi E.), Huszár, Sánta, Illés, Bujdosó (Kovács R.), Lengyel (Tóth I.), Szabó B. (Szabó A.), Ruszó (Pesti). Edző: Varju Richárd.

Szabadkígyós: Borsi – Papp G., Varga P. (Molnár M.), Milek, Maglóczki, Sebestyén M. (Süli B.), Faragó (Szilágyi), Barna (Alb), Nagy Z. (Papp D.), Süli Zs., Oláh G. Edző: Sebestyén Antal.

Gólszerző: Nagy Z. (2., 16., 31.), Oláh G. (7.), Sebestyén M. (10.), Milek (27., 46., 67., 73.), Süli B. (53., 57., 82.), Papp D. (56., 59., 64.).

A 63. percben Kincses büntetőt hibázott.

Kincses Róbert asszisztens edző: – A két csapat közti osztálykülönbség hamar kiütközött, így ezt a meccset egy jó létszámú, hajtós edzésnek foghatjuk fel. Gratulálok a végig szimpatikusan és sportszerűen játszó Szabadkígyósnak!

Sebestyén Antal: – Szerettem volna ha komolyan beleállunk a meccsbe. Nagyon örülök annak, hogy sikerült ennyi gólt szereznünk, így meglesz az „ellátmány” pár hétre. Azt hiszem tartoztunk a lelkes szurkolóinknak ennyivel. Helyén kezeljük a győzelmet, de nagyon örülünk. Sok sikert kívánok a bajnokságban az Okánynak!