A régiós bajnoki címekért is hajtottak Mezőhegyesen

A mezőhegyesi versenyre három kategóriában 35 nevezés érkezett. A verseny különlegességeként – a jelenlévők által kiállított 2-3 fős csapatok között – az erre az alkalomra felajánlott különdíjért csapatversenyt is hirdettek. A helyszínen nyolc csapat adta le nevezését.

Kiss Zoltán – aki Susánszky Pál, a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökének gratulációját fogadja – indulhat az országos C kategóriás kettesfogathajtó döntőn. Fotó: Biró Zsolt

A mezőhegyesi versenyen a vármegyei és a régiós bajnoki címeket is kiosztották

A kétfordulós akadályhajtás során csak a póni kategóriában volt összevetés, három fogat között dőlt el a végső helyezések sorsa.

Győztesek és vármegyei dobogósok. Póni kettesfogatok: 1. Bús József (Bodor Lovas Klub SE). Egyesfogatok: 1. Kaszás Sándor (Alfa Lovasport Kft.), 2. Szöllősiné Bujdosó Klára (Galopp SE, Békés). Kettesfogatok: 1. Botás Jakab (Szabadidős Lovas Klub, Békés). Csapatverseny: 1. Bács-Kiskun megye, 2. Békés megye 2 (Kiss Zoltán, ifj. Makoviczki Zoltán, Botás Jakab).

A Dél-Kelet Magyarországi Regionális bajnokság eredménye. Győztesek és vármegyei helyezettek. Póni kettesfogatok: 1. Bús József. Egyesfogatok: 1. Szöllősiné Bujdosó Klára, 2. Szikora Tamás (Széchenyi LE, Kondoros). Kettesfogatok: 1. Deli Dániel (Makói Silver SE).

A Gyeraj Mihály emlékére kiírt Békés megyei fogathajtó bajnokság végeredménye

Póni kettesfogatok. 1. Németh Zsolt Ervin (Orosházi Szabadidőpark és LSE), 2. Skorka Péter (Széchenyi LE). Egyesfogatok: 1. Szöllősiné Bujdosó Klára, 2. Makoviczki Fanni (Aranykalász LK, Újkígyós), 3. Szijjártóné Fülöp Adrienn (Berényi „Lovas Barátok” Egyesülete). Kettesfogatok: 1. Kiss Zoltán, 2. Németh Béla (Orosházi Szabadidőpark és LSE), 3. Virág László (Rábai Bálint Lovas és Szabadidősport SE).

Különdíjat kapott Botás Bence (Szabadidős Lovas Klub, Békés) és Szabó Alexandra.

A bajnoki eredmények alapján az országos C kategóriás kettesfogathajtó döntőn, Lukácsházán a bajnok, Kiss Zoltán és az érmesek, Németh Béla, Virág László képviselik Békés vármegyét.