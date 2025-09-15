Négy csapat még veretlen, kettő pedig hibátlan maradt

A Mezőberényi LE éppen a kígyósiak otthonában feledtette a hétközi kupafiaskó okozta traumát.

A Mezőberényi LE játékosaival szemben nem volt gyógyírük a kígyósiaknak. Fotó: Szabó Zsolt

Nála is jobban teljesít azonban a VSE-MFC és a Doboz. A másodosztály listavezetője Lőkösházán parádézott, közvetlen riválisa pedig hazai pályán szállította a papírformát. Érdekesség, hogy egyik dobogós sem kapott gólt. Íme az összefoglaló.

Battonyai TK–Békésszentandrási HMSE 2–4 (0–0)

Vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Battonya, 50 néző. Vezette: Bálint Zoltán.

Battonya: Oláh J. – Varga P., Adler Á., Ármán, Hargitai, Sylmetaj, Nagy T., Kovács Z., Kiss Z., Rafael R. (Mákos), Rafael K., Hrabovszki (Lenti). Játékos-edző: Varga Péter.

Békésszentandrás: Szabó A. – Endrefalvi, Olasz, Lestyan-Goda, Sztricskó, Szűcs (Csányi), Szécsi, Rohony, Sándor, Mizik, Szabó F. Játékos-edző: Bakró Géza.

Gólszerző: Nagy T. (63.), Varga P. (90.), ill. Olasz (58., 81.), Csányi (61.), Szécsi (92.). Kiállítva: Adler Á. (94. – megtaposta ellenfelét), ill. Szabó F. (74. – utolsó emberként szabálytalankodott).

Varga Péter a 75. percben büntetőt hibázott.

Varga Péter: – Nem úgy alakult a meccs ahogy terveztük, de minden ilyen után a fejlődésre összpontosítunk és a hibák kijavítására. Gratulálunk az ellenfélnek!

Bakró Géza: – Fegyelmezett, koncentrált játékkal uraltuk a mérkőzést a lelkesen játszó hazai csapattal szemben. Helyzeteinket gólra váltottuk és megérdemelten szereztük meg a győzelmet. Ez az a hozzáállás, amire a továbbiakban is szükségünk lesz.

Lukács István

Újkígyós FC–Mezőberényi LE 0–5 (0–3)

Újkígyós, 40 néző. Vezette: Ondrejó Gergő.

Újkígyós: Borbély – Tűhegyi, Sódar, Darányi, Vágási, Moldován (Gazsó), Horváth R. (Varga P.), Turcsek, Marik (Solymoskövi B.), Csiernyik M., Dunai. Edző: Bereczki Zsolt.

Mezőberény: Rau Zs. – Fazekas, Malét (Rau M.), Puskás, Durkó, Lakatos M., Labancz, Adamik, Machó, Varga J., Kanó. Játékos-edző: Adamik Dávid.

Gólszerző: Puskás (16. – 11-esből, 37.), Lakatos M. (22.), Rau M. (64.), Machó (72.).

Bereczki Zsolt: – Amennyi pozitívum volt hét közben, most annyi negatívum, nem sikerült átmenteni a hétközi formát.

Adamik Dávid: – Egy nem nagy iramú mérkőzésen arattunk magabiztos győzelmet. Ha jobban pörgünk, lehetett volna több is közte. Gratulálok a 16 éves kapusomnak, Rau Misinek, hogy góllal debütált a felnőtt bajnokságban!