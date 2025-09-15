1 órája
Négy csapat még veretlen, kettő pedig hibátlan maradt
Négy forduló után már csak két csapat maradt hibátlan a vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban, és további kettő őrizte meg a veretlenségét. A listavezető Végegyháza-Magyarbánhegyes hatot, a második Dobozi SE négyet vágott a hétvégi játéknapon, a Tótkomlósi TC döntetlennel, a Mezőberényi LE könnyed győzelemmel tartja jó őszi szériáját. Az érem másik oldalát a Battonya és az Újkígyós jelenti.
A Mezőberényi LE éppen a kígyósiak otthonában feledtette a hétközi kupafiaskó okozta traumát.
Nála is jobban teljesít azonban a VSE-MFC és a Doboz. A másodosztály listavezetője Lőkösházán parádézott, közvetlen riválisa pedig hazai pályán szállította a papírformát. Érdekesség, hogy egyik dobogós sem kapott gólt. Íme az összefoglaló.
Battonyai TK–Békésszentandrási HMSE 2–4 (0–0)
Vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Battonya, 50 néző. Vezette: Bálint Zoltán.
Battonya: Oláh J. – Varga P., Adler Á., Ármán, Hargitai, Sylmetaj, Nagy T., Kovács Z., Kiss Z., Rafael R. (Mákos), Rafael K., Hrabovszki (Lenti). Játékos-edző: Varga Péter.
Békésszentandrás: Szabó A. – Endrefalvi, Olasz, Lestyan-Goda, Sztricskó, Szűcs (Csányi), Szécsi, Rohony, Sándor, Mizik, Szabó F. Játékos-edző: Bakró Géza.
Gólszerző: Nagy T. (63.), Varga P. (90.), ill. Olasz (58., 81.), Csányi (61.), Szécsi (92.). Kiállítva: Adler Á. (94. – megtaposta ellenfelét), ill. Szabó F. (74. – utolsó emberként szabálytalankodott).
Varga Péter a 75. percben büntetőt hibázott.
Varga Péter: – Nem úgy alakult a meccs ahogy terveztük, de minden ilyen után a fejlődésre összpontosítunk és a hibák kijavítására. Gratulálunk az ellenfélnek!
Bakró Géza: – Fegyelmezett, koncentrált játékkal uraltuk a mérkőzést a lelkesen játszó hazai csapattal szemben. Helyzeteinket gólra váltottuk és megérdemelten szereztük meg a győzelmet. Ez az a hozzáállás, amire a továbbiakban is szükségünk lesz.
Lukács István
Újkígyós FC–Mezőberényi LE 0–5 (0–3)
Újkígyós, 40 néző. Vezette: Ondrejó Gergő.
Újkígyós: Borbély – Tűhegyi, Sódar, Darányi, Vágási, Moldován (Gazsó), Horváth R. (Varga P.), Turcsek, Marik (Solymoskövi B.), Csiernyik M., Dunai. Edző: Bereczki Zsolt.
Mezőberény: Rau Zs. – Fazekas, Malét (Rau M.), Puskás, Durkó, Lakatos M., Labancz, Adamik, Machó, Varga J., Kanó. Játékos-edző: Adamik Dávid.
Gólszerző: Puskás (16. – 11-esből, 37.), Lakatos M. (22.), Rau M. (64.), Machó (72.).
Bereczki Zsolt: – Amennyi pozitívum volt hét közben, most annyi negatívum, nem sikerült átmenteni a hétközi formát.
Adamik Dávid: – Egy nem nagy iramú mérkőzésen arattunk magabiztos győzelmet. Ha jobban pörgünk, lehetett volna több is közte. Gratulálok a 16 éves kapusomnak, Rau Misinek, hogy góllal debütált a felnőtt bajnokságban!
Tóth Pál
Békéscsabai MÁV SE–Tótkomlósi TC 1–1 (1–1)
Békéscsaba, 80 néző. Vezette: Bakos József.
Békéscsabai MÁV: Bócsik – Erdélyi, Viczián, Krajcsó (Mészáros), Zsömbörgi, Pálenkás, Morva, Matuska, Lantos (Vozár), Takács K. (Sipiczki), Takács L. (Sárvári B.). Edző: Dohányos Zoltán.
Tótkomlós: Tóth K. – Kocsis, Jámbor G., Koleszár, Jámbor J., Szabó S., Albert (Tompa), Tokai, Keszeli, Nagy K. (Barta-Vámos), Deli (Abonyi). Edző: Horváth Henrik.
Gólszerző: Takács K. (19.), ill. Szabó S. (11.).
Dohányos Zoltán: – Ma a futball háttérbe került Krajcsó János súlyos sérülése végett, várjuk vissza minél hamarabb! A nagyobb helyzeteink nekünk voltak, de a vendégek meddő mezőnyfölényében is benne volt a gól. Összességében igazságos a döntetlen, végre beiratkoztunk! Jó játékvezetés!
Horváth Henrik: – A mai mérkőzésen mindkét csapat nagyot küzdött, ami döntetlenre volt elég. A jövőben ennél több kell. A sérült játékosnak jobbulást kíván a TTC!
Sztankó Péter
Csanádapácai EFC–Mezőmegyer SE 1–5 (1–1)
Csanádapáca, 90 néző. Vezette: Láza András.
Csanádapáca: Pós A. – Juhász, Göcző, Bozsó M., Hajdú, Kasza, Schmidt, Balassa, Dániel, Haba, Rakonczai. Edző: Óvári Arnold, Csende Krisztián.
Mezőmegyer: Kun – Dowidat (Kurucz), Takács, Nagy P., Séllei, Miholka, Kecskeméti, Csepregi, Németh (Szilágyi), Lipták-Pikó, Popucza. Edző: Lőrinci Attila.
Gólszerző: Hajdú (5.), ill. Miholka (3., 65.), Takács (50.), Szilágyi (81., 90.). Kiállítva: Balassa (68. – rácsúszott ellenfelére), Kasza (75. – második sárga lap).
Haba az 57. percben büntetőt hibázott.
Óvári Arnold: – Ilyen nap után meg kell gondolni, hogy van-e értelme ezt csinálni. A játékvezetők már nem csak az általuk vezetett meccset teszik tönkre, de a következő hetit is. Ettől függetlenül, amíg nem teszünk meg mindent, ami tőlünk telik, sok fájó vereségbe fogunk belefutni.
Lőrinci Attila: – Az első játékrészben nagyon sok egyéni hiba jellemezte a játékunkat. A második félidőben nagyobb tempóban, sok helyzetet kialakítva jól futballoztunk, így megérdemelt a sikerünk. Ma is sok hiányzónk volt, de a fiatalok ma is bizonyítottak! Gratulálok a csapatnak!
Szikora Pál
Kaszaper SE–Eleki USE 6–4 (3–3)
Kaszaper, 100 néző. Vezette: Czene Zoltán.
Kaszaper: Magony – Kuli, Harmati, Kéri, Kormányos, Péli T. (Kovács I.), Varga P., Szijjártó D. (Tobak), Gulácsi, Fodor, Jámbor (Kasza). Edző: Kvasznovszky József.
Elek: Kurta – Oláh A., Dehelán (Szekeres), Kollát, Horváth B. (Horváth Z.), Tamás (Kászián), Sipos (Nagy Á.), Kasznár (Illés), Kurta B., Oszlács, Kovács Gy. Játékos-edző: Nagy Gergely.
Gólszerző: Kéri (3., 51.), Péli T. (12., 20., 57.), Fodor (67.), ill. Kovács Gy. (13.), Oszlács (27.), Kollát (39. – 11-esből), Kurta B. (80.).
Kvasznovszky József: – Nehéz időszakon vagyunk túl, de a mai játék és az eredmény önmagáért beszél. A bajnokság egyik legjobb csapatát győztük le.
Nagy Gergely: – A focit elsősorban szívvel és ésszel játsszák. Nekünk ma egyik se volt hozzá, de sajnos nem csak ma. Hat kapott gól után röhejes lenne bármit mondani, de még így is nyerhettünk volna. Kevés a győzelemhez a név és az, hogy a csapatunk edzésmenő ebben a szezonban. A bajnokikon is vagánynak kellene lenni, nem csak az edzéseken villogni a fél csapatnak. A védekezésünk kritikán aluli volt ma, a helyzetkihasználásunk szintén. Érthetetlen egyszerűen számomra ez az egész.
Furák Róbert
Dobozi SE–Csabacsűdi GYLSE 4–0 (2–0)
Doboz, 100 néző. Vezette: Telek András.
Doboz: Démusz (Zsilák) – Szabó B. (Fehér), Molnár M. (Pojendán), Szabó R., Huszár, Szabó L. (Váczi), Rácz Gy., Barkász, Lukucz, Sztojka N. (Barcsay), Komlósi. Edző: Balog Zsolt.
Csabacsűd: Petrovics – Tofan (Gerhát), Sovány (Krátky), Borgulya, Varga T., Varga E., Hraskó, Jelen (Kugyela), Fügedi, Seres, Király. Edző: Gombár György.
Gólszerző: Lukucz (19.), Sztojka N. (26., 48.), Rácz Gy. (77.).
Balog Zsolt: – Jó eredményt értünk el a lelkesen játszó vendégcsapat ellen, pedig csak a ziccereink töredékét használtuk ki. Sok sikert a Csabacsűdnek! Jó játékvezetés.
Gobár György: – Kishitű játék. Addig amíg csak a csapat hatvan százaléka nő fel az osztály szintjéhez, jobbra nem számíthatunk. Köszönjük a hazaiak sportszerű hozzáállását.
Pankotai Norbert
Lőkösháza KSK–Végegyháza-Magyarbánhegyes 0–6 (0–3)
Lőkösháza, 120 néző. Vezette: Zahorán János.
Lőkösháza: Lőrinc – Puporka E., Kolozsi, Takács Balázs, Balázs M., Lakatos, Pusztai, Bíró, Kukla L. (Horváth N.), Kukla D., Barthalos (Csillag). Edző: Botás Attila.
Végegyháza: Takács Boldizsár – Varga D., Fehér, Bíró (Matúz L.), ifj. Kintner, Boros, Zsuzsa (Bozsár), Matuz P., Benyó, Kecskés (Tóth L.), Bakos (Andrej). Edző: Kintner János.
Gólszerző: Bakos (22., 27., 64.), Kecskés (35.), Andrej (83.), Matuz P. (89.).
Botás Attila: – A sok egyéni hiba miatt magunkra húztuk ellenfelünket, nem tudtunk megfelelően,időben reagálni az ellenfél hibáira, ne várjunk csodát úgy, hogy nem teszünk érte. Nagyon gyenge, egyoldalú játèkvezetés!
Kintner János: – Minden mérkőzéshez, megfelelő komolysággal állunk hozzá, senkit sem alábecsülve. Jó játékkal tudtuk érvényesíteni az akaratunkat, dicséret valamennyi pályára lépő játékosomnak. Jó játékvezetés.
Szabadnapos: Szabadkígyósi SZSC
A góllövőlista élcsoportja
- 8 gólos: Bakos Zsombor Gábor (VSE-MFC)
- 4 gólos: Kecskés Erik Attila (VSE-MFC), Miholka Róbert (Mezőmegyer), Rácz György Márk (Doboz)
- 3 gólos: Beregszászi Ticián (Csabacsűd), Kollát Róbert (Elek), Komlósi Miklós (Doboz), Olasz István (Békésszentandrás), Péli Tamás Károly (Kaszaper), Szécsi Rajmond (Békésszentandrás), Szilágyi Ádám (Mezőmegyer), Sztojka Norbert (Doboz)
Az 5. forduló programja
Szeptember 20., szombat, 16.00: Dobozi SE–Eleki USE, Mezőmegyer SE–Újkígyós FC, Mezőberényi LE–Battonyai TK, Békésszentandrási HMSE–Szabadkígyósi SZSC, Csabacsűdi GYLSE–Csanádapácai EFC. Szeptember 21., vasárnap, 16.00: Végegyháza-Magyarbánhegyes–Békéscsabai MÁV SE, Tótkomlósi TC–Kaszaper SE. Szabadnapos: Lőkösháza KSK.