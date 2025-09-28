Megnyerte a nyíregyházi tornát a Békéscsaba

A szombat kora délutáni első mérkőzésen az MBH-Békéscsaba jó játékkal győzte le 3:0-ra román ellenfelét, így vasárnap a másik találkozón a MÁV Előre Foxconn ellen győztes Fatum-Nyíregyháza csapatával vívhatta a döntőt.

A Lugoj után a Nyíregyházát is biztosan győzte le az MBH-Békéscsaba

Fotó: BRSE

A döntő első szettjének felénél viszont a szabolcsiak többször is belehibáztak, melyet jól használt ki a Békéscsaba, amely meg is nyerte a játszmát. A 2. felvonást főleg jó sáncainak köszönhetően húzta be a Csaba. A 3. játszma első fele ismét szoros volt, de a Csaba a jó nyitásainak is köszönhetően megnyerte a mérkőzést, és ezzel a Fatum Property Kupát is.

A torna MVP-je a békéscsabaiak bosnyák játékosa, Iman Isanovic, legtechnikásabb játékosa a kanadai Averie Allard lett.

Döntő: Fatum Nyíregyháza–MBH-Békéscsaba 0:3 (–15, –14, –16). A 3. helyért: MÁV Előre Foxconn–CSM Lugoj 3:1.