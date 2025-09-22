szeptember 22., hétfő

Labdarúgás - Vármegyei III. osztály

4 órája

A Kevermes és a Vésztő hibátlanul menetel

Címkék#Vármegyei III#labdarúgás#összefoglaló#Medgyesbodzás SE

Az Északi csoport harmadik játéknapját szomszédvári derbik színesítették a vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokságban. Délen nem volt teljes a program, mivel a Békéssámson nem tudott kiállni a jaminai találkozójára, a Medgyesbodzás pedig edzőbuktató mérkőzést vívott a Kevermessel. Utóbbi gárda a Vésztővel együtt hibátlanul menetel a 22 tagú mezőnyben.

Bakulya Mihály

A Medgyesbodzás érmes reményekkel kezdte az évet, ehhez képest mindkét eddigi meccsét elbukta, azokon összesen 15 gólt kapott. 

Medgyesbodzás; Békés; labdarúgás
Békésen nem fenyeget veszély a Medgyesbodzás példájára, a Vésztő elleni vereség ellenére marad a baráti közeg. Fotó: Kuti István                

A mostani hazai veresége olyannyira megalázó volt, hogy Gál Gábor edző nyomban föl is állt a kispadról. Mutatjuk a harmadosztályú bajnokság hétvégi összefoglalót.

Északi csoport
Békési FC II.–Vésztői TK 1–4 (0–2)

Vármegyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Békés, 70 néző. Vezette: Bakos József.
Békés II.: Csordás – Megyeri (Fodor), Minya, Kis A., Mracskó, Kovács M., D. Nagy, Kis J., Szűcs (Benedek), Kardos I., Reszelő T. (Pocsaji). Edző: Minya István, Kardos Imre.
Vésztő: Sándor – Tóth I., Lázár A., Balázs, Fazekas, Pap Sz., Pap Zs., Kurucz (Nikula), Kopács, Szőke (Szabó S.), Pálfi. Edző: Kuti István, Rábai Mihály.
Gólszerző: Pocsaji (88), ill. Pap Zs. (13.), Fazekas (33.), Szőke (53.), Pálfi (75.).
Kardos Imre: – A vendégcsapat igazolta jó hírét, nálunk a sok hiányzót ma nem bírtuk el. Gratulálunk a Vésztőnek!
Kuti István: – Gratulálok a csapatnak! A mérkőzés nagy részében sikerült dominálnunk, ami meghozta a várt eredményt. Nagyon fontos három pontot szereztünk egy szimpatikus, sportszerű ellenféllel szemben. Jó játékvezetés.

Mezőmegyer SE II.–Gerlai SE 2–1 (1–0)

Mezőmegyer, 50 néző. Vezette: Ondrejó Gergő.
Mezőmegyer II.: Szalkai – Tóth D. (Bozó), Egeresi (Vozár O.), Frisnyicz (Vozár R.), Botlik (Mucsi), Sárvári, Hajdú, Tóth M. (Rajeczki), Fekete, Kohut (Miklovitz), Papp Á. Játékos-edző: Laurinyecz Mihály.
Gerla: Kapelláró – Susánszky, Bereczki, Szendrődi (Simon), Sóvári, ifj. Kiss G. (Budai B.), Budai G. (Czinkóczky), Gyebnár, Gáspár, Reisz, Hévizi (Kiss G., Seres). Játékos-edző: Simon Attila.
Gólszerző: Papp Á (36.), Vozár O. (86.), ill. Susánszky (78.).
Laurinyecz Mihály: – Ha az első félidőben berúgjuk a helyzeteinket, akkor lezárhattuk volna a mérkőzést. Szünet után a vendégek domináltak, de összességében megérdemelten nyertünk. Sok sikert a gerlai csapatnak!
Simon Attila: – Gyenge első félidő után visszajövünk a játékba és a meccsbe, de sikerült a hajrában megint sikerült összehoznunk egy gólt az ellenfélnek. Gratulálok a Megyernek!

Kamuti SK–Köröstarcsai KSK 2–2 (0–2)

Kamut, 80 néző. Vezette: Kovács Ferenc.
Kamut: Viczián N. – Knapp A. (Knapp B.), Gilik, Kocsor, Máté. Viczián B., Németh (Szabó Gy.), Szalkai, Pocsai, Fulajtár, Radics (Foltin). Edző: Gál András.
Köröstarcsa: Juhász – Nagy N. (Tóth I.), Hajnal (Nagy Zs.), Agárdi (Keresztesi), Novák, Fülöp L. (Antal), Szivák, Kozák, Vincze, Kukuk, Szentpéteri (Bregyán). Edző: Kis László.
Gólszerző: Máté (57. – 11-esből), Bregyán (87. – öngól), ill. Agárdi (35.), Novák (38.). Kiállítva: Szivák (86. – második sárga lap).
Gál András: – Fáradt játékvezetés mellett, hazai pályán pontot raboltunk!
Kis László: – Az első félidőben minden úgy alakult ahogy elterveztünk, több ígéretes akciónk volt, amiből kettőt sikerült gólra váltani. Érthetetlen hogy miért, de olyan lett a második félidő, mint az ír-magyar meccsen. Most már sejtem, mit érezhetett a mister a meccs után.

Sarkadi KLE–Okány KSK 7–0 (2–0)

Sarkad, 80 néző. Vezette: Rubás Zoltán.
Sarkad: Gyebnár – Jánki I., Csonka, Papp B., Urbán (Jenei), Szalazsán A., Szalazsán R. (Kocsis Z.), Berke, Hrabovszki (Kónya), Mezei, Szabó Milán (Szabó G.). Edző: Szűcs Egon.
Okány: Rózsa – Kincses (Szabó A.), Huszár, Bodó, Sújtó, Bujdosó (Kovács R.), Illés (Pesti), Ruszó (Balogh R.), Kovács Gy., Sánta (Nagy B.), Lengyel (Török). Edző: Varju Richárd.
Gólszerző: Szalazsán R. (2.), Papp B. (14., 56.), Mezei (70., 80., 83.), Berke (85.).
Szűcs Egon: – Nagyon jó hozzáállást tanúsított csapatunk, hamar kétgólos előnybe kerültünk, aztán kicsit beleszürkültünk a meccsbe. A második félidőben feljebb kapcsoltunk egy fokozatot és felőröltük az ellenfelünket. Köszönjük a sportszerű Okánynak!
Varju Richárd: – A végeredmény nem reális, a két csapat között nincs hét gól. Nagyon bosszantó, hogy a negyedik gól után teljes elengedtük a találkozót, bár valahol megértem a játékosaimat is. Sajnos volt, aki nálunk is gyengébb produkciót nyújtott ezen a napon ,és ez rendkívül destruktív hatással volt ránk már a találkozó elején.

Zsadányi KSE–Kötegyáni FC 13–1 (6–1)

Zsadány, 120 néző. Vezette: Gombkötő László.
Zsadány: Szőrös A. – Bakó A. (Soós), Vásárhelyi (Száva), Fürj (Kornya), Komódi B., Csige (Tóth P.), Cseke, Ruzsa (Kiss B.), Kóti R. (Fábián), Csizmadia G., Kollár Z. (Csongrádi). Edző: id. Csizmadia Sándor.
Kötegyán: Mihály – Csikos, Kovács E., Széplaki, Kotlacsik, Csiki K., Botos, Coita, Nagy Zs. (Füstös), Nemes (Csiki D.), Farkas L. Játékos-edző: Csiki István.
Gólszerző: Kollár Z. (8., 40.), Vásárhelyi (18.), Csizmadia G. (19., 70.), Kóti R. (44.), Komódi B. (41., 63., 72., 78.), Csongrádi (74., 79.), Tóth P. (82.), ill. Cseke (23. – öngól).
Csizmadia Sándor: – Szép idő, három pont. Sok erőt és kitartást kívánok a nagyon sportszerű kötegyáni csapatnak!
Csiki István: – Sajnos rövid a kispad, ma csak ennyire futotta.

Déli csoport
Medgyesegyháza SE–Csorvási SK 1–5 (1–3)

Medgyesegyháza, 30 néző. Vezette: Csávás Szabolcs István.
Medgyesegyháza: Földesi – Gombos (Máris), Czene, Tóth L., Tóth Z., Fűri (Hojcska), Szigetvári, Stir, Hamza (Héder), Szikszai, Nadicsán (Huszárik). Edző: Viczián György.
Csorvás: Németh – Gerda V. (Koszna), Mazán, Bucsek (Lukács), Zahorán (Ruszin), Gyevi-Nagy, Máriás, Varga G., Szokolai, Zsiga, Rozsi. Edző: Könyves Balázs.
Gólszerző: Füri (37.), ill. Szokolai (7.), Rozsi (15., 58.), Gyevi-Nagy (45., 78.).
Viczián György: – A helyzeteit jobban kihasználó csapat nyert! Jó játékvezetés mellett, csak saját magunkat okolhatjuk a vereség miatt.
Könyves Balázs: – Ilyen arányban is megérdemelten győztünk. Külön öröm, hogy az új igazolásaink is gólokat tudtak szerezni.

A zöld mezes kovácsháziak mérsékeltebb teljesítménnyel is magabiztos győzelmet arattak a tartalékos csárdaiak ellen. Fotó: Berka István

Mezőkovácsházi TE–Csárdaszállási SZSK 5–0 (4–0)

Mezőkovácsháza, 65 néző. Vezette: Dohar László.
Mezőkovácsháza: Nagy T. – Kanász (Blahó), Ondos (Krajcsi), Jancsó, Csurár (Ribárszki), Farkas I. (Szokai), Szabó K., Káló, László (Szeles), Multyán Cs., Mag. Edző: Bozsó Zsolt.
Csárdaszállás: Migale – Zanyik (Berczi), Martinecz, Papp J., Filippovits G. (Malatyinszki), Balogh S., Rafael (Filippovits B.), Rávai, Barnai, Dudás, Szabó Á. Edző: Zahorán Attila.
Gólszerző: Mag (9., 20., 43.), Multyán Cs. (45., 86.).
Bozsó Zsolt: – Nagyon gyenge volt a színvonal, csak a három pontnak örülhetünk. Tipikusan az a mérkőzés, amit jobb, minél hamarabb elfelejteni. Ennél csak jobb lehet.
Zahorán Attila: – Eltiltás és sportorvosi engedélyek hiányában több játékot kellett nélkülöznünk. Az első félidő elveszett, szünet után viszont már nagyon jól tartottuk magunkat. Bízunk benne, hogy a hiányzókkal kiegészülve fel tudunk zárkózni!

Kardos KSK–Kunágotai TE 0–4 (0–1)

Kardos, 50 néző. Vezette: Mihály Áron.
Kardos: Kurucz – Csöndes, Horváth Z., Erdei, Szatmári (Fejes), Nagy I., Tusjak, Kincsesi (Komáromi), Ciblik, Oláh A. (Hassan), Szebegyinszki. Játékos-edző: Jurák György.
Kunágota: Szokircsák – Kiss Cs., Hajdú Á. (Balog E.), Sárvári M. (Farkas M.), Veselicz, Szemők (Egri), Csomós, Mészár, Lakatos, Lólé K., Kovács A. Játékos-edző: Korpa János.
Gólszerző: Kovács A. (12., 83.), Mészár (67.), Lakatos G. (82.).
Jurák György: – Egyszer csak összejön... Jó játékvezetés.
Korpa János: – Tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, nagyon nehezen tudtuk feltörni a hazaiakat, csak a végére jött ki a két csapat közti különbség. Gratulálok a srácoknak, innen tovább a jövő heti rangadóra koncentrálunk.

Medgyesbodzás SE–Kevermes SE 1–9 (1–4)

Medgyesbodzás, 70 néző. Vezette: Rakonczás Zsolt.
Medgyesbodzás: Véha (Somogyvári) – Bordás E., Fazekas (Tassi Zs.), Mittnacht, Bordás L., Szabó A. (Friderikusz), Deák A. (Tokai T.), Kovács Zs., Borbás, Varga G., Nagy B. (Tassi L.). Edző: Gál Gábor.
Kevermes: Bauer O. – Orosz, ifj. Bauer, Horváth R., Simonka (Jegyinák), Horváth L. (Horváth J.), Molnár K. (Szabó T.), Kócs (Szántó), Lakatos S., Mag T., Mag Z. Edző: id. Bauer Károly.
Gólszerző: Mittnach (19.), ill. ifj. Bauer K. (16.), Kócs (25., 72.), Lakatos S. (28., 87.), Horváth L. (43., 52.), Horváth J. (85.), Szabó T. (89.).
Gál Gábor: – Ezúton jelzem, hogy felállok a kispadról, és átadom a helyemet. Eljött az idő a váltásra, hiszen a közös munka nem hozta meg a várt eredményeket. Sok tapasztalatot viszek magammal, amelyekből a jövőben is építkezhetek. A továbbiakban sok sikert és kitartást kívánok a csapatnak!
Bauer Károly: – Ma flottul működtek a dolgaink, magunkat is megleptük a kiváló helyzetkihasználással. Igazi csapatként arattunk magabiztos győzelmet, a jó erőkből álló bodzásiak ellen.

A Jamina SE II.–Békéssámsoni SK mérkőzés elmaradt, mert a vendégek nem tudtak kiállni.

A 4. forduló programja

  • Északi csoport. Szeptember 27., szombat, 16.00: Vésztői TK–Kötegyáni FC, Okány KSK–Békési FC II., Kamuti SK–Zsadányi KSE, Gerlai SE–Sarkadi KLE, Bucsa SE–Mezőmegyer SE II. Szabadnapos: Köröstarcsai KSK.
  • Déli csoport. 4. forduló. Szeptember 27., szombat, 11.00: Jamina SE II.–Telekgerendási LSC. 16.00: Medgyesegyháza SE–Csárdaszállási SZSK, Csorvási SK–Kunágotai TE. Szeptember 28., vasárnap, 16.00: Medgyesbodzás SE–Kardos KSK, Kevermes SE–Békéssámsoni SK. Szabadnapos: Mezőkovácsházi TE.

 

