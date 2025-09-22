A Kevermes és a Vésztő hibátlanul menetel

A Medgyesbodzás érmes reményekkel kezdte az évet, ehhez képest mindkét eddigi meccsét elbukta, azokon összesen 15 gólt kapott.

Békésen nem fenyeget veszély a Medgyesbodzás példájára, a Vésztő elleni vereség ellenére marad a baráti közeg. Fotó: Kuti István

A mostani hazai veresége olyannyira megalázó volt, hogy Gál Gábor edző nyomban föl is állt a kispadról. Mutatjuk a harmadosztályú bajnokság hétvégi összefoglalót.

Északi csoport

Békési FC II.–Vésztői TK 1–4 (0–2)

Vármegyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Békés, 70 néző. Vezette: Bakos József.

Békés II.: Csordás – Megyeri (Fodor), Minya, Kis A., Mracskó, Kovács M., D. Nagy, Kis J., Szűcs (Benedek), Kardos I., Reszelő T. (Pocsaji). Edző: Minya István, Kardos Imre.

Vésztő: Sándor – Tóth I., Lázár A., Balázs, Fazekas, Pap Sz., Pap Zs., Kurucz (Nikula), Kopács, Szőke (Szabó S.), Pálfi. Edző: Kuti István, Rábai Mihály.

Gólszerző: Pocsaji (88), ill. Pap Zs. (13.), Fazekas (33.), Szőke (53.), Pálfi (75.).

Kardos Imre: – A vendégcsapat igazolta jó hírét, nálunk a sok hiányzót ma nem bírtuk el. Gratulálunk a Vésztőnek!

Kuti István: – Gratulálok a csapatnak! A mérkőzés nagy részében sikerült dominálnunk, ami meghozta a várt eredményt. Nagyon fontos három pontot szereztünk egy szimpatikus, sportszerű ellenféllel szemben. Jó játékvezetés.

Mezőmegyer SE II.–Gerlai SE 2–1 (1–0)

Mezőmegyer, 50 néző. Vezette: Ondrejó Gergő.

Mezőmegyer II.: Szalkai – Tóth D. (Bozó), Egeresi (Vozár O.), Frisnyicz (Vozár R.), Botlik (Mucsi), Sárvári, Hajdú, Tóth M. (Rajeczki), Fekete, Kohut (Miklovitz), Papp Á. Játékos-edző: Laurinyecz Mihály.

Gerla: Kapelláró – Susánszky, Bereczki, Szendrődi (Simon), Sóvári, ifj. Kiss G. (Budai B.), Budai G. (Czinkóczky), Gyebnár, Gáspár, Reisz, Hévizi (Kiss G., Seres). Játékos-edző: Simon Attila.

Gólszerző: Papp Á (36.), Vozár O. (86.), ill. Susánszky (78.).

Laurinyecz Mihály: – Ha az első félidőben berúgjuk a helyzeteinket, akkor lezárhattuk volna a mérkőzést. Szünet után a vendégek domináltak, de összességében megérdemelten nyertünk. Sok sikert a gerlai csapatnak!

Simon Attila: – Gyenge első félidő után visszajövünk a játékba és a meccsbe, de sikerült a hajrában megint sikerült összehoznunk egy gólt az ellenfélnek. Gratulálok a Megyernek!