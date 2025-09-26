Röplabda 42 perce

Brazil, kanadai, amerikai és finn is az Extraliga mezőnyében

Három hét múlva, október 9-én megkezdődik a női röplabda Extraliga 2025–26-os pontvadászata. Az első mérkőzést az MBH-Békéscsaba és a Vasas SC vívja Békéscsabán. A nyári időszakban szokás szerint óriási volt a jövés-menés a csapatoknál, így az MBH-Békéscsaba gárdájánál is. Összeszedtük, hogy itthonról és külföldről kik csatlakoztak a csapatokhoz és kik azok, akik máshová tették át a székhelyüket.

A tavalyi ezüstérmes MBH-Békéscsaba öt külföldijétől elköszöntek, helyükre bolgár, kanadai, brazil, bosnyák és osztrák légiós érkezett. A megújult MBH-Békéscsaba női röplabdacsapata

Fotó: FB/CSM Lugoj A klub történetében először brazil légióst igazolt az MBH-Békéscsaba MBH-Békéscsaba Érkezett: Mariya Krivoshiyska (PAOK, Görögország, bolgár, center), Iman Isanovic (Olympiakosz, Görögország, bosnyák, szélső ütő), Milena Vilela (Brasília Voley, Brazília, brazil, nyitásfogadó ütő), Averie Allard (OK Zseljeznicsar, Szerbia, kanadai, feladó), Anamarija Galic (OK Herceg Novi, Montenegró, osztrák, átló), Orosz Bianka (MÁV Előre Foxconn, center)

Távozott: Barbora Koseková (Turan VC, Azerbajdzsán, szlovák, feladó), Nina Kocics (???, szerb, szélső ütő), Marta Hurst (Volley Lugano, Svájc, portugál, szélső ütő), Samaret Caraballo (???, Dominikai Köztársaság, szélső ütő), Chloé Mayer (Olympiada Neapolis VB, Görögország, francia, center), Szatmári Lilla (MÁV Előre Foxconn, feladó) Fatum-Nyíregyháza Érkezett: Sohila Wafeek (New Mexico Lobos, Egyesült Államok, egyiptomi, feladó), Lara Davidovic (Brescia, Olaszország, szerb-francia, feladó-átló), María Alejandra Alvarez Del Burgo, Aleksandra Petrovic (Tenaglia Abruzzo Altino, Olaszország, szerb, szélső ütő), Rufin-Martínez Lilián (Diósgyőri VTK, szélső ütő)

Távozott: Kump Alíz (Bartoccini-Mc Restauri Perugia, Olaszország, center), Tolnai Janka (Egyesült Államok, egyetem, feladó), Szabó Lili (???, szélső ütő), Dariya Ivanova (CSM Volei Alba-Blaj, Románia, bolgár, szélső ütő), Natasha Calkins (ITA Tools Stal Mielec, Lengyelország, kanadai, feladó átló), Marija Skorics (CSU Medicina Targu Mures, Románia, szerb, szélső ütő,), Paulina Zaborowska (AONS Milon Nea Smyrni, Görögország, lengyel, feladó) KHG KNRC Érkezett: Alyvia Johnson (William Penn University, Egyesült Államok, amerikai, szélső ütő), Marty Fedyk (Berel VKO, Kazahsztán, ukrán, szélső ütő), Florencia Giorgi (Arenál Emevé, Spanyolország, argentin, center), Franciane ‘Fran’ Richter (Esporte Clube Pinheiros, Brazília, brazil, feladó-átló), Giovanna Oliveira (ATEV Asa Alumínio Volei Loveira, Brazília, brazil, szélső ütő), Roberta Rabelo (CSM Targo Viste, Románia, brazil, szélső ütő), Szerencsés Mimi (Gödöllő, liberó), Kristóf Luca (Veszprém, feladó), Bagyinka Fanni (UTE, feladó), Kalmár Viktória (DVTK, feladó)

Távozott:

Nagy-Hegyesi Réka (??, liberó), Rády Boglárka (Emporia State University, Egyesült Államok, liberó), Andrea Tsvetanova (UNEC, Azerbajdzsán, bolgár, feladó), Tijana Jovanovics (??, szerb, center), Rády Boglárka (Emporia State University, Egyesült Államok, liberó), Kotormán Réka (MÁV Előre Foxconn, feladó), Milica Tosic (Évreux Volley-Ball, Franciaország, szerb, feladó-átló), Bruna Pezelj (UTE, francia, szélső ütő) MÁV Előre Foxconn Érkezett: Amethyst Harper (AO Markopoulo Revoil, Görögország, amerikai, szélső ütő), Georgia Andrikopoulou (LP Kangasala, Finnország finn-görög, feladó-átló), Polina Dziuba (VK Bukovynka, Ukrajna, ukrán, szélső ütő), Alyiah Wells (Sens Volley 89, Franciaország, amerikai, center), Godó Panni (Kaposvári NRC, szélső ütő), Rieder Evelin (Vasas SC, center), Hollósi Dóra (Diósgyőri VTK, center), Nagy Emese (Szent Benedek Röplabda Akadémia, liberó), Szatmári Lilla (MBH-Békéscsaba, feladó), Kotormán Réka (MÁV Előre Foxconn, feladó)

Távozott: Pallag Ágnes (ASP Thetis, Görögország, szélő ütő), Linda Andersson (Saint-Dié-des-Vosges Volley-Ball, Franciaország, svéd, center) és Tóth-Bodovics Hanna (??, center), Lavinia Maiorano (Futura Volley Giovani Busto Arsizio, Olaszország, holland-olasz, feladó átló), Josipa Markovic (VC Kanti Schaffhauen, Svájc, horvát, szélső ütő), Agata Michalevicz (BKS Stal Bielsko-Biała Lengyelország, lengyel, feladó), Orosz Bianka (MBH-Békéscsaba, center), Spándli Virág (VEHIR-VESC, feladó), Kovács Evelin Dafné ???, liberó) Szent Benedek Röplabda Akadémia Érkezett: Caroline Perotto (Gence VK, Azerbajdzsán, brazil, feladó-átló), Zoi Faki (Iraklis Kifisias, Görögország, görög, szélső ütő), Shekinah Clarke (Maccabi Tel Aviv, Izrael, amerikai, szélső ütő), Berkó Lili (Maccabi Nazareth, Izrael, feladó), Schneider Tamara (MÁV Előre Foxconn, ütő), Balogh Rebeka (VEHIR-VESC, feladó-átló)

Távozott: Sarah Glbic (LP Vampula, Finnország, bosnyák, szélső ütő), Susics Marija (GZOK Srem, Szerbia, szerb-montenegrói, feladó), Nagy Emese (MÁV Előre Foxconn, liberó), Nacsa-Pekárik Eszter (UTE, center), Szakály Stefánia (UTE, center) TFSE Érkezett: Vértes Szonja (Vasas SC, feladó), Olcsváry Dóra (Vasas SC, feladó átló), Nagy Zsuzsanna (BVSC-Zugló, szélső ütő), Nagy Viktória (Gödöllő, center), Báder Júlia (UTE U21, feladóátló)

Távozott: Turcsányi Zita (MTK, feladó), Kiss Kornélia (BVSC-Zugló, szélső ütő) Újpesti TE Érkezett: Sylwia Kucharska (Levski Sofia, Bulgária, lengyel, feladó), Sadie Dick (Brock University, Kanada, kanadai, feladó átló), Bruna Pezelj (Kaposvári NRC, francia, szélső ütő), Iva Davidovics (Stella Calais Volley-Ball, Franciaország, francia-szerb, szélső ütő), Mia Bilusic (UMBC Retrievers, Egyesült Államok, horvát, szélső ütő), Nacsa-Pekárik Eszter (Szent Benedek RA, center), Szakály Stefánia (Szent Benedek RA, center), Fábián Fanny (Vasas Óbuda, feladó), Tátrai Nikolett (MTK, liberó)

Távozott: Bagyinka Fanni (KHG KNRC, feladó), Emileta Racheva (OK Zseljeznicsr, Szerbia, bolgár, szélső ütő), Jámbor Cecília (BVSC-Zugló, szélső ütő), Claudia Tarin (CSM Lugoj, Románia, kubai, szélső ütő), Simona Jelinkova (VK Dukla Liberec, Csehország, szlovák, szélső ütő), Bozica Markovics (Crvena Zvezda, Szerbia, szerb, center) Vasas Óbuda Érkezett: Adriani Vilvert (Heidelberg, Volkswagen, Spanyolország, brazil, center), Michelle Ohwobete (Oregon University, Egyesült Államok, amerikai, ütő), Kiss Gréta (VC Wiesbaden, Németország, szélső ütő), Karin Šunderlíková (Béziers, Franciaország, szlovák, feladóátló), Sinka Dalma (Vasas SC, szélső ütő), Csereklye Zsófia (UTE, center), Kiss Lilla (Vasas SC, szélső ütő)

Távozott: Taylor Bannister (Rzeszów, Lengyelország, amerikai, ütő), Fatoumatta Sillah (Conegliano, Olaszország, szlovén, ütő), Tóth Sára (Georgia Tech, ütő), Török Kata Sigel Seap, Olaszország, szélső ütő), Ayshan Abdulazimova (Turan VC, Azerbajdzsán, azeri, center), Botyánszki Fanni (Vasas SC, szélső ütő) Vasas SC Érkezett: Kokas Zsófia (a Vasas utánpótlásából), Mihálszki Vilma (a Vasas utánpótlásából), Butor Anna (UTE), Réthelyi Orsolya (Kispest), Botyánszki Fanni (Vasas Óbuda, szélső ütő)

Távozott: Rieder Evelin (Vasas SC, center), Vértes Szonja (TFSE, feladó), Olcsváry Dóra (TFSE, feladóátló), Sinka Dalma (Vasas Óbuda, szélső ütő), Kiss Lilla (Vasas Óbuda, szélső ütő)





Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!