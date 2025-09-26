szeptember 26., péntek

Röplabda

58 perce

Nagy dobásra készül a Békéscsabával a bolgár center

Címkék#csapat#MBH-Békéscsaba#Bajnokok Ligájában#center#terv

Világbajnokságon szerzett tapasztalatokat Maria Krivoshiyska, aki a bolgár válogatottal szerepelt augusztusban a thaiföldi röplabdás világeseményen. Az MBH-Békéscsaba nyáron igazolt centere elárulta, hogy nem először járt sportolóként Thaiföld fővárosában.

Gajdács Pál

A bolgár válogatott az MBH-Békéscsaba klub beszélt bangkoki élményeiről. 

MBH-Békéscsaba
Maria Krivoshiyska lelkesen, nagy terveket dédelgetve készül az MBH-Békéscsaba együttesével az új bajnoki szezonra
Fotó: BRSE

A várost, de az MBH-Békéscsaba csapatát is otthonának érzi a center

– Izgatott és boldog voltam, hogy egy újabb tornán ott lehettem a világ legjobb játékosai között, a lehető közelebb a világelithez. 2019-ben már voltam Thaiföldön, Bangkokban, akkor a bolgár válogatottal a Nemzetek Ligájában voltunk érdekeltek. Két teljesen különböző élmény ért ugyanabban az országban – mondta a profi röplabdával a Spartak Pleven csapatában megismerkedő, később a Kazanlak Volley-hoz kerülő fiatal játékos.

Elárulta, hogy Békéscsabát már most az otthonának érzi, mintha már járt volna itt korábban, és most csak egy hosszú távollét után tért vissza. 

– A csapat nagyon jó, korban közel vagyunk egymáshoz, ami megkönnyíti a kommunikációt. A stáb pedig magas szintű profizmussal dolgozik, ami gördülékennyé, élvezetessé és hatékonnyá teszi a közös munkát – beszélt új csapatáról a center, aki elvárásait is megosztotta:

– Minden évben magas elvárásokat és célokat tűzök ki magammal szemben. Biztos vagyok benne, hogy a lányok és a stáb is a maximumot szeretnék kihozni magukból. Valószínűleg nem lesz könnyű, de a megfelelő hozzáállással szerintem nagy dolgokat érhetünk el ebben a szezonban.

Eddigi legnagyobb sikerének azt tartja, hogy képes egyensúlyt teremteni a magánélete és a tanulás, valamint a profi sport között. 

– Néha csak épphogy túlélve, de a végén valahogy mégis kéz a kézben működnek ezek! 

Fiatal, de már tapasztalt játékos

A 24 éves játékos fiatal kora ellenére komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, a hazai pontvadászat mellett megfordult a belga (Modal Charleroi) és a görög bajnokságban (PAOK), pályára lépett a Bajnokok Ligájában, míg a válogatottal világbajnokságon, Európa-bajnokságon és a Nemzetek Ligája küzdelmeiben is részt vett. Otthon két bajnoki címet és két kupaaranyat szerzett a Maritza Plovdivval, a legutóbbi idényben pedig Görögországban, valamint a balkán együtteseket tömörítő BVA-kupában gyűjtött be egy-egy ezüstöt a PAOK-kal. 

 

 

