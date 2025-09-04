Kézilabda
1 órája
Másfél hónap után távozott Békéscsabáról a kapus
Csatlós Csenge július végén érkezett kölcsönbe a Tappe-Békéscsabai Előre NKSE NB I. B-s kézilabda-csapatához, de máris távozott.
A nyáron kölcsönben érkezett kapust, Melanie Halter sérülése miatt visszarendelte klubja, a Motherson Mosonmagyaróvári KC, aki a héten már a Lajta-parti csapatnál edz.
Az Előre NKSE vezetése a hivatalos közösségi oldalán jelezte, már megtette az első lépéseket Csatlós Csenge megfelelő pótlása érdekében.
