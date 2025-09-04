szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

27°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

20 perce

Másfél hónap után távozott Békéscsabáról a kapus

Címkék#klub#érdek#kapus#Tappe-Békéscsabai Előre NKSE#Csatlós Csenge

Csatlós Csenge július végén érkezett kölcsönbe a Tappe-Békéscsabai Előre NKSE NB I. B-s kézilabda-csapatához, de máris távozott.

Gajdács Pál

A nyáron kölcsönben érkezett kapust, Melanie Halter sérülése miatt visszarendelte klubja, a Motherson Mosonmagyaróvári KC, aki a héten már a Lajta-parti csapatnál edz. 

Rövidre szabták Csatlós Csenge békéscsabai pályafutását Fotó: SZKKA

Az Előre NKSE vezetése a hivatalos közösségi oldalán jelezte, már megtette az első lépéseket Csatlós Csenge megfelelő pótlása érdekében. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu